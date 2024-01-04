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В горах ажиотажные очереди, на пляжах – январские заплывы. Что происходит в Сочи в новогодние каникулы

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Сочи ломится от туристов на новогодние праздники

В горах ажиотажные очереди, на пляжах – январские заплывы. Что происходит в Сочи в новогодние каникулы

В Сочи сейчас – 120 тысяч туристов. Фото: пресс-служба "Красной Поляны"

Сочи по традиции стал главным местом для новогоднего отдыха россиян в наступившем году. Сейчас на курорте находится около 120 тысяч туристов, а к Рождеству приедут еще. Центром новогодних гуляний стал горный кластер с его заснеженными спусками. Здесь отдыхают целыми семьями покататься на лыжах и снуотьюбингах. Чтобы добраться до подъемников, приходится выстраиваться в длинные очереди – людей много везде.

Правда, погода 3 января уже не радует. Наверху в горах объявлена лавиноопасность. Горнолыжникам лучше не рисковать. поднимаясь выше 1500 метров над уровнем моря – может засыпать. Такая погода продлиться до 5 января. А в четверг и пятницу ожидается снег. Поэтому можно будет прокатиться по свежим трассам.

На побережье Сочи – своя атмосфера. Люди гуляют на набережных, загорают на пляжах, а самые морозоустойчивые ныряют с головой в море. Таких смельчаков немного. В основном туристы предпочитают греться на солнышке в пуховиках с глинтвейном в руке.

Скорее всего, любителей морских прогулок и январских заплывов смоет уже 4 января. На курорте обещают сильные дожди и усиление ветра. По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все службы курорта работают в усиленном режиме, за ситуацией следит оперативный штаб.

Но даже в плохую погоду в Сочи есть, чем заняться. Например, сходить в Дендрарий. Там как раз зацвели горные камелии, эвкалипты, османтус, химонантус и жимолость. Или посмотреть на лазерное шоу, которое запускают на фасаде Художественного музея каждый вечер с 19 часов в честь наступившего Нового года.

Взято отсюда
04.01.2024

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