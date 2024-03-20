В летнем расписании группы «Аэрофлот» более 260 направлений полётов

Это на 7% больше, чем в прошлом году

Группа «Аэрофлот» переходит на летнее сезонное расписание, которое будет действовать с 31 марта по 26 октября 2024 года. В новом сезоне география полётов Аэрофлота и дочерних авиакомпаний «Победа» и «Россия» насчитывает 269 направлений, что на 7% больше, чем в летнем расписании 2023 года. Из них 149 — внутренние маршруты.

ГЕОГРАФИЯ ПОЛЕТОВ

Из главного базового аэропорта Шереметьево авиакомпании группы будут выполнять полёты по более чем 100 направлениям, а количество маршрутов минуя Москву составит 139. Собственная география полётов авиакомпании в весенне-летнем сезоне включает 127 направлений. Более 100 направлений будет обслуживать каждая из дочерних компаний: лоукостер «Победа» и а/к «Россия».

По сравнению с летом 2023 года увеличится частота полётов из Москвы в Санкт-Петербург, Сочи, Анталью, Челябинск, Грозный, Нижний Новгород, Калининград, Красноярск, Казань. Впервые с 2016 года Группа «Аэрофлот» предложит в летнем расписании рейсы в Санкт-Петербург из трёх аэропортов Москвы: Шереметьево, Внуково и Домодедово.

«Победа» продолжит выполнять полёты из двух аэропортов столицы: Шереметьево и Внуково. С 1 июня рейсы «Победы» из крупнейшего аэропорта страны будут переведены в терминал D. В рамках код-шера Аэрофлота с «Победой» запланировано 35 направлений, из них 23 направления из Шереметьево.

В летнем расписании компании Группы «Аэрофлот» будут выполнять прямые рейсы из Москвы в 8 городов Дальневосточного федерального округа (ДФО): Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Якутск, Анадырь, Магадан и Благовещенск. На всех дальневосточных направлениях будет традиционно увеличена частота полётов для удовлетворения спроса в период отпусков и каникул. Жители ДФО и льготные категории россиян могут воспользоваться субсидируемыми государством тарифами. Кроме того, Аэрофлот предлагает собственную программу «плоских» тарифов, которая позволяет всем желающим путешествовать в пункты Дальнего Востока по фиксированным тарифам в классе Эконом.

ИЗ КРАСНОЯРСКА В БАНГКОК

Зарубежные курортные направления из Москвы будут представлены рейсами Аэрофлота в Хошимин (Вьетнам), Мале (Мальдивы), Бангкок и Пхукет (Таиланд), Маэ (Сейшелы), Хургаду и Шарм-эль-Шейх (Египет), Анталью, Даламан, Адану, Измир и Бодрум (Турция). Авиакомпания «Россия» в новом сезоне продолжит рейсы в Варадеро (Куба) и Коломбо (Шри-Ланка).

Класс «Комфорт» будет доступен пассажирам на 49 направлениях Аэрофлота и «России».

Программа полётов из Красноярского хаба. В новом сезоне Группа «Аэрофлот» предложит полёты из Красноярска по 28 направлениям, из них 19 — внутренние направления.

Аэрофлот будет выполнять собственные рейсы из Красноярска в Москву (Шереметьево), Бангкок и на Пхукет. Авиакомпания «Россия» будет летать из сибирского хаба по 25 направлениям: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Благовещенск, Челябинск, Магадан, Иркутск, Хабаровск, Мирный, Минеральные Воды, Нерюнгри, Новый Уренгой, Новосибирск, Сургут, Тюмень, Чита, Владивосток, Якутск, Пекин, Харбин, Астана, Алматы, Бишкек, Ош, Ташкент.

«Победа» будет выполнять рейсы из Красноярска в московский аэропорт Шереметьево.

КУДА ЛЕТИМ?

Программа полётов в Сочи. Группа «Аэрофлот» предложит полёты по 24 российским и зарубежным направлениям.

В летнем расписании, помимо рейсов из Москвы в Сочи, Аэрофлот продолжит региональную программу полётов на черноморский курорт из 11 городов России: Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Омска, Новосибирска, Перми, Екатеринбурга, Тюмени, Уфы, Челябинска.

Авиакомпания «Победа» будет выполнять рейсы в Сочи из столичных аэропортов Шереметьево и Внуково, а также из Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Перми, Уфы, Саратова, Челябинска, Кирова, Самары, Новосибирска, Тюмени, Нижнекамска и Чебоксар.

Авиакомпания «Россия» будет летать в Сочи из Москвы (Шереметьево), Санкт-Петербурга, Красноярска. Продолжится зарубежная программа полётов из Сочи в Ереван, Стамбул, Анталью, Даламан и Дубай.

Программа полётов из Екатеринбурга. Из столицы Урала Группа «Аэрофлот» продолжит полёты по 13 внутренним и зарубежным направлениям. Аэрофлот будет выполнять рейсы из Екатеринбурга в Москву (Шереметьево), Минеральные Воды, Сочи, Стамбул, Анталью, Ереван. На апрель и начало мая будут продлены направления зимнего расписания в Бангкок, на Пхукет и Гоа.

«Победа» запланировала рейсы в Москву (Шереметьево и Внуково), Санкт-Петербург, Калининград.

«Россия» будет летать из Екатеринбурга в Москву (Шереметьево и Внуково), Санкт-Петербург, Красноярск и Пензу.

Программа полётов в Анталью. Группа «Аэрофлот» в новом сезоне будет летать в Анталью из 14 городов РФ. Аэрофлот запланировал рейсы из Москвы (Шереметьево), Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Новосибирска, Екатеринбурга, Уфы и Казани. «Победа» будет выполнять рейсы из Москвы (Внуково), Казани, Владикавказа, Волгограда, Екатеринбурга, Ставрополя и Махачкалы.

Авиакомпания «Россия» будет летать в Анталью из Санкт-Петербурга, Сочи и Минеральных Вод.

Программа полётов в Стамбул. Группа предложит рейсы в Стамбул из 9 городов РФ. Аэрофлот будет выполнять полёты из Москвы (Шереметьево) и Екатеринбурга. «Победа» запланировала рейсы из Москвы (Внуково), Махачкалы, Казани, Владикавказа, Волгограда и Ставрополя. Авиакомпания «Россия» будет летать в Стамбул из Санкт-Петербурга и Сочи.

Программа полётов в Таиланд. Продолжатся рейсы Аэрофлота в Бангкок и на Пхукет из 8 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Новосибирск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск, а также из Екатеринбурга — в течение апреля и начала мая.

Взято отсюда

21.03.2024