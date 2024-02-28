В Минздраве России прошло заседание Совета общественных организаций по защите прав пациентов

Некоторые категории граждан имеют право на получение льготного лекарственного обеспеченияИсточник:

kp.ru

В Минздраве России при участии первого заместителя Министра здравоохранения РФ Виктора Фисенко состоялось заседание Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Минздраве России. Участники заседания обсудили вопросы лекарственного обеспечения, медицинских изделий и лечения орфанных заболеваний у взрослых.

Некоторые категории граждан имеют право на получение льготного лекарственного обеспечения, причём для этих целей в нашей стране есть как федеральные, так и региональные программы.

Воспользоваться федеральной льготой могут люди с инвалидностью, в том числе и дети, участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», ветераны боевых действий, а также лица, подвергшиеся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС.

На региональную льготу также имеют право дети до 3 лет, дети до 6 лет из многодетных семей, малочисленные народы Севера, отдельные группы населения, страдающие гельминтозами, пациенты с социально-значимыми заболеваниями (например, с диабетом, онкозаболеваниями, бронхиальной астмой, ревматоидным артритом, СПИДом, туберкулёзом и другими). Работающие люди с инвалидностью II группы, а также безработные люди с инвалидностью III группы имеют право получать лекарственные препараты с 50% скидкой.

В случае отказа от федеральной льготы, на лекарственное обеспечение, так называемой «монетизации», человек получает компенсацию чуть более тысячи рублей в месяц, в то время как при сохранении за собой социальной услуги на лекарственное обеспечение стоимость предоставляемых льготных лекарств не ограничена. Тему возможности возврата от выплаты в пользу социального пакета, в случае такового решения гражданина, также обсудили на заседании.

Члены совета привели в пример ситуацию: если у пациента появляется гипертоническая болезнь в начальной стадии, и ему нужно лекарство за 200 рублей, а он отказывается от льготы, — он получает 1000 рублей наличными. А потом, когда у него, к примеру, выявляется онкологическое заболевание, он уже не имеет права на эту льготу, и вынужден приобретать дорогие лекарства за собственный счет.

Виктор Фисенко отметил, что за эту небольшую выплату люди рискуют оказаться в затруднительном положении. Тем не менее он отметил, что Минздрав России открыт к конкретным предложениям пациентского сообщества.

— У меня и у Всероссийского союза пациентов более радикальная позиция: мы считаем, что вообще монетизация в этой сфере это как монетизировать полис ОМС: «мы как-то сами себя полечим, дайте нам денег». Логика та же, — сказал сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Минздраве России Юрий Жулёв.

Об обеспечении лекарствами взрослых пациентов с орфанными заболеваниями

На заседании Совета общественных организаций по защите прав пациентов поднимался также и вопрос обеспечения льготными лекарствами взрослых пациентов с орфанными заболеваниями, что является сегодня полномочием регионов.. Участники заседания отметили, что на сегодняшний день уже предпринят ряд шагов, чтобы снизить нагрузку на региональные бюджеты. Так, с 2019 года детей с орфанными заболеваниями обеспечивают необходимыми лекарственными препаратами, в том числе дорогостоящими, и медицинскими изделиями обеспечивают за счет средств фонда «Круг добра». А с прошлого года были внесены изменения в Указ, согласно которым пациенты в течение одного года после достижения ими возраста 18 лет, в случае если до достижения совершеннолетия они получали поддержку в рамках деятельности Фонда, обеспечиваются лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в РФ.

Необходимо отметить, что в последнее время поддерживались инициативы членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, направленные на передачу на федеральный уровень закупок лекарственных препаратов для лечения заболеваний, включенных в перечень орфанных заболеваний, что позволяет снизить нагрузку на бюджеты субъектов Российской Федерации.

Так, передача с 2019 года на федеральный уровень 5 нозологий позволила высвободить в субъектах Российской Федерации около 10 млрд рублей и с 2020 года передача еще 2 нозологий привела к дополнительной возможности у субъектов Российской Федерации обеспечить региональных льготников на сумму 2 млрд рублей.

Указанные выше меры дали возможность субъектам Российской Федерации обеспечить реализацию своих полномочий по обеспечению лекарственными препаратами нуждающихся в них граждан.

Регулярные поставки метилпреднизолона

Отдельно участники совещания обсудили вопрос производства и поставок Метилпреднизолона – лекарственного препарата, который используется при ревматических расстройствах, ХОБЛ и других заболеваниях. По информации Минздрава России, ситуация с обеспеченностью этим препаратом и его поставки находятся под постоянным контролем. На сегодняшний день проведены переговоры с компанией-производителем, ближайшая поставка препарата планируется во втором квартале, снижения ввода в гражданский оборот по этому препарату не наблюдается.

Взято отсюда

29.02.2024