«В морозы лучше едут, чем в жару»: байкеры из Тувы и Хакасии проехали больше тысячи километров по Саянам на советских мотоциклах

Байкеры из Тувы и Хакасии зимой проехали больше тысячи километров по Саянам

Холодный ветер задувает в лицо, руки примерзают к рулю, а на фоне стая волков рвет свою добычу. Байкеры из Тувы и Хакасии решили испытать свои силы и проехали больше тысячи километров по Саянским горам. Да еще и на советских мотоциклах.

Подробностями участники необычного мотопробега поделились с «Комсомолкой».

Тува в каком-то смысле кинематографичный регион. Там есть все для красивой картинки: широкие степные просторы, вдохновляющие горные рельефы и завораживающая сибирская тайга. Самый простой вариант — посмотреть на эти места из окна автомобиля, а вот на мотоцикле это сделать куда сложнее.

Байкерам до начала поездки легко было спрогнозировать две вещи. Первая — что пейзажи действительно будут, как в кино, вторая — что будет очень холодно. Встретить в пути диких лесных хищников вряд ли кто-то рассчитывал, но случилось и такое.

– Видели, как волк поймал кого-то, тушку уже трепал. Мы проезжаем мимо, а он на нас смотрит и такой, ну, придурки, мешаете есть мне! Притопили в этот момент, — рассказывает Григорий Постоев, член клуба мотоклуба «Ангелы Ночи» из Саяногорска.

Впрочем, трудности только закаляют, шутят байкеры между собой.

– Эта поездка для людей, которые любят издеваться над собой. У нас в принципе выезды немаленькие, меньше 400 километров не ездим, но это летом, а вот сейчас и зимой получился такой маршрут, — говорит Постоев.

Идею устроить зимний заезд байкеры подсмотрели у коллег из Томска: они, начиная с 2017 года, проводят заезд с названием «Мотодубак». Главная задача этой акции — проехать сложный зимний маршрут на советских мотоциклах. В 2024 году такое повторили и на просторах Тувы.

Участвовали в заезде члены двух мотоклубов. «Ангелы Ночи» из Саяногорска, и «Юрточные» из Кызыла. По два человека от каждого коллектива. В путь они выдвинулись на советских «Уралах», причем с люльками. Пока один рулит, второй отдыхает. Предварительно пришлось утеплить мотоциклы, да и самим одеться как можно теплее.

– Летний пробег тоже существует, и очень много мотоциклистов собирается, но зимой до этого никто не ездил. И вот мы решили проехаться. В этом и заключается весь азарт, что именно в мороз проехаться, а не в ноль градусов. Минус тридцать — это адреналин, который тебя закаляет, — рассказывает член мотоклуба «Юрточные» Очур Солун-олл.

Старт заезду байкеры дали в Саяногорске. Оттуда участники поехали в Ак-Довурак. Это небольшой город в Туве. И чтобы туда попасть, нужно пересечь Саянский хребет. В местах, по которым пролегал маршрут, находится, например, гора Кызыл-Тайга. Высота её — больше 3 000 метров. Для сравнения, пик Звездный в Ергаках — 2 200 метров. Кызыл-Тайга считается самой высокой точкой Западного Саяна. В условиях извилистых горных дорог даже на автомобиле туда не каждый рискнет поехать, но для байкеров что ни высота, то шанс доказать себе — все возможно. Несмотря на кучи снега и лед на поворотах. На дорогу ушел целый день.

К Ак-Довураку мотоциклисты подъезжали уже к ночи. Говорят, температура воздуха опустилась в тот момент до -35 градусов. Ночевать на природе мужчины не остались. Заранее договорились о спальных местах в городе. Да и вопросами чисто технической безопасности занялись. Каждые 400 километров экипаж встречали другие байкеры, чтобы убедиться, что с советскими мотоциклами и их наездниками все в порядке.

– Они наоборот даже в морозы лучше едут, чем в жару, — признается Очур Солун-олл.

Следующий день, можно сказать, небольшая передышка. Из Ак-Довурака надо было доехать до Кызыла — это столица Тувы. Маршрут чуть поспокойнее, он проходит уже не в самих горах, а у их подножья.

В Кызыле пришлось встать на ремонт. «Урал» — техника хоть и надежная, но все-таки восьмидесятых годов производства. Лучше перестраховаться и за день устранить все мелкие поломки, а затем — снова в горы.

На этот раз обратно в Саяногорск. Путь снова пролегал по Западному Саяну, но уже в той части, где находятся Ергаки. Там обошлось без приключений. Все-таки эта дорога более заезженная и известная. Участники пробега говорят, эмоции на финише трудно описать.

Главное впечатление — это даже не трудности пути и минусовые температуры, а сама энергетика горных районов республики.

– Саяны — они в любое время года красивые, но зима особенно подчеркивает горы. Там особая атмосфера. Я Саяны проезжал и на велосипеде, и на мотоцикле. Энергетика особая, которая тебя подпитывает, и после гонок ты ощущаешь прилив сил, — говорит Очур Солун-олл.

Эти места по-настоящему запоминаются, и если ты увидел Саяны один раз — захочешь вернуться.

– В России вообще очень много мест запоминающихся, где интересно ехать, хочется оглядываться, но Тува — это отдельный регион, незабываемые места. Все, что есть в природе российской, все это собрано в Туве — реки, горы, лес, степи, — говорит Григорий Постоев.

Экстремальный заезд байкеры снова собираются повторить уже следующей зимой. В этом году они в общей сложности проехали по Саянскому кольцу 1 150 километров. Большая часть пути прошла именно в горных районах.

Взято отсюда

11.03.2024