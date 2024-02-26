В Москве завершился II Международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев»

Зрители увидели 27 картин о героях СВО

За три дня фестиваль посетили более 4 тыс. гостей. Зрители увидели 27 картин о героях специальной военной операции, посетили круглые столы, обсуждения с режиссёрами и авторами документального кино, мероприятия музыкально-поэтической программы.

«Чего мы только не делали в эти дни! Смотрели фильмы, писали письма на фронт, пели песни, общались. И поняли, что мы не только вместе, но и что нас много. Мы все объединились ради одной нашей цели — ради победы. Спасибо вам!» — поблагодарила зрителей и участников фестиваля генеральный продюсер «RT.Док: Время героев» Екатерина Яковлева.

Зрители стоя приветствовали бойцов и ветеранов специальной военной операции. На сцену вышли легендарный командир «Пятнашки» Ахра Авидзба, кавалер ордена Мужества морпех Антон Филимонов (Рокот), дважды кавалер ордена Мужества Михаил Турканов (Питбуль) и другие.

«Огромное спасибо организаторам фестиваля, вы делаете великое дело, следующая цель — стадион», — от лица военных сказал слова благодарности экс-игрок сборной России по футболу доброволец Андрей Соломатин.

Авторы и режиссёры документальных лент фестивальной программы получили памятные дипломы. Клим Поплавский — за фильм-открытие «Военкоры-3: он молится на языке Бога», Дмитрий Задорожный, автор картины «Война и мир», Михаил Буров, режиссёр и оператор ленты «Боги войны», автор идеи и продюсер «Горловского спецназа ЖКХ» Семён Пегов и режиссёр Глеб Драгайцев, Мария Бутина, автор фильма «Своё женское дело» и режиссёр Лана Дружина, Александр Егорцев, автор «24/02», Максим Фадеев и Сергей Белоус за фильм «У края бездны», Андрей Гимбатов, автор фильма «Отряд «Бессмертный Сталинград» и режиссёр и оператор Михаил Харитонин, Мария Миронова, автор фильма «Театр на линии фронта», резиденты продюсерского центра «Инсайт Люди» за ленту «Своими глазами» и другие.

Громкая премьера закрытия — у фестиваля появился свой гимн. Рок-группа «Зверобой» исполнила новую песню «Время героев», текст для которой написала поэт Анна Долгарева. Также на закрытии выступил певец и композитор Алексей Поддубный (Джанго).

Победителями питчинга в этом году стали двое начинающих режиссёров и авторов документального кино: Мария Каширина за заявку на фильм «Реконструкторы» и участник СВО Александр Чернявский — «Русский беспилотник. Кто же твой пилот?».

Мероприятие посетили телеведущая, общественный деятель Юлия Барановская, актриса театра и кино, общественный деятель Ирина Безрукова, актёр и продюсер Дмитрий Клепацкий, военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, автор популярного Telegram-канала «Дорогая Хурма» Лариса Ржондовская, военный документалист, автор проекта «МИРНЫЕ» Регина Орехова и другие.

Во второй день фестиваля между кинопоказами выступили лидеры культурного фронта. Стихи из сборника «ПоэZия русского лета» прочитали поэт Анна Долгарева и актриса Яна Поплавская. Также с поэтическим выступлением на сцену вышла поэт Анна Ревякина. Музыкант и саксофонист Сергей Летов исполнил джазовую импровизацию. Завершился музыкально-поэтический блок акустической программой основателя и лидера рок-группы «Ва-БанкЪ» Александра Ф. Скляра.

На круглом столе с участием телеведущего и генерального директора телеканала «СПАС» Бориса Корчевникова обсудили тему «Почему говорят, что в окопах атеистов нет».

«Там происходит какая-то тайна. Мы здесь видим мир сквозь тусклое стекло, но на войне это стекло будто стирается. И даже неверующий человек неизбежно начинает ощущать реальность иного мира», — объяснил Борис Корчевников.

В круглом столе «Как искусство вдохновляет на подвиги» приняли участие генеральный продюсер фестиваля и автор премьерного фильма «Агитбригада» Екатерина Яковлева и режиссёр картины Олег Некишев, поэт Анна Долгарева, актёр театра и кино, поэт Антон Шагин. Модератором дискуссии выступил радиоведущий, соучредитель литературной премии «ГЛАВКНИГА» Вячеслав Коновалов.

«Главная награда для меня — это видеть по глазам солдат, что они верят мне и моим стихам», — поделилась в ходе круглого стола Анна Долгарева.

Об искусстве информационных войн на одноимённой панельной дискуссии рассказали российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).

«На фоне западных СМИ, которые сливают подробности частной жизни, мы безобидны, общаемся только по общественно значимым событиям. Сейчас у нас в запасе есть пара релокантов, один из которых известный музыкант», — рассказали пранкеры, отвечая на вопрос о будущих разоблачениях.

Пообщаться с гостями фестиваля приехал главный герой премьерного фильма «Фронтовой дневник американского офицера» автора Ольги Кирий и режиссёра Олега Некишева — политолог, бывший офицер армии США Скотт Беннетт.

«Я хочу поблагодарить российских солдат, которые являются образцом смелости и профессионализма. Они никогда не отступают и никогда не сдаются. Следуя их девизу, я буду до конца бороться за правду у себя дома, в Америке», — сказал Скотт Беннетт.

Параллельно с фестивалем в Москве показы документальных лент прошли в Русских домах в 14 странах: Абхазии, Азербайджане, Аргентине, Белоруссии, Египте, Замбии, Китае, Ливане, Никарагуа, Пакистане, Перу, Таджикистане, Турции, Южной Осетии.

Взято отсюда

26.02.2024