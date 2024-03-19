В салоне красоты раздетых клиенток снимали на скрытую камеру: Уголовное дело о «бесстыдной депиляции» прогремело на всю страну

Полиция ищет преступника, снимавшего девушек на скрытую камеру в салоне красоты

Само устройство, на которое велась съемка, силовики так и не нашли… Фото: t.me/bazabazon

«ЭТО БЫЛ ШАНТАЖ»

Изначально фото и видео появились в телеграм-каналах. На записи попали около полусотни местных жительниц разного возраста. Все они платили деньги за процедуру лазерной эпиляции – удаления волос на разных участках тела. Для этого и приходилось обнажаться. Хорошо, что на «картинках» лица и интимные зоны клиенток закрыли.

Но кто и для чего собирал этот «архив»?

Известно, что некоторые посетительницы салона в Подмосковье задавали сотрудникам вопросы про «штуку», которая висит в углу комнаты. Но им объясняли: «Это пожарная сигнализация».

Когда начался скандал, салон закрыли. Но… всего на пару дней. Сейчас он снова принимает клиентов.

– Пауза была, потому что сотрудники полиции здесь работали, технику изымали, отпечатки искали, – объясняет «КП» одна из сотрудниц.

Сам владелец заведения, некий ИП Евгений Владимирович, журналистов избегает. И если раньше, как говорят, ежедневно приезжал в салон и работал, то теперь сюда ни ногой.

Полицейским мужчина заявил, что о камере ничего не знал. И даже якобы сам стал жертвой. Мол, за пару дней до того, как фото и видео утекло в сеть, некий аноним стал его шантажировать таким компроматом, требуя 1 млн рублей. И что он даже заявление по этому поводу написал.

– Заявление действительно есть. Вот только написано оно было лишь после публикаций в СМИ, – уточнил «КП» источник в правоохранительных органах. – Проводится проверка слов мужчины.

Клиенты салона – процентов на 90 жители двух соседних новых микрорайонов. Часть сотрудников живут здесь же. Так что личные связи, как говорится, имеются.

А У НАС СКИДКИ!

О хозяине салона болтают всякое. Одни говорят, что он, мужчина в возрасте «под пятьдесят», часто флиртовал с клиентками и якобы позволял себе всякие откровения. Например, в качестве «комплимента от заведения» давал огромные скидки на ту самую лазерную эпиляцию.

– Это неправда, – уверяет нас администратор салона. – Евгений Владимирович – человек семейный и корректный. Что касается скидки, не такая она и гигантская – не более 10%. Все в прейскуранте прописано.

Изучаем «меню». Ценник зависит от зон, которые нужно проработать диодным лазером (он «сжигает» луковицы волос). Начальная цена – от 600 рублей. Самые дорогие зоны – ноги и бикини (от 1250 до 3600). Но если заказываешь несколько зон сразу, дают скидку – несколько сотен рублей.

– Говорят, после скандала из салона сотрудники увольняться стали?

– Ну не массово же! Два человека из десяти. Сказали, что «противно это все…»

Клиенты салона – процентов на 90 жители двух соседних новых микрорайонов. Часть сотрудников живут здесь же. Так что личные связи, как говорится, имеются.

– Девчата и сами не знали, что в этом кабинете ведется съемка, – говорит жительница Щелкова Марина. – Сами они ведь на эти процедуры по скидкам тоже ходили. Конечно, все в шоке!

Один из главных вопросов звучит так: для чего это записывали? Для «частной коллекции» или для продажи на какие-нибудь закрытые ресурсы для извращенцев, которые любят подглядывать?

КУДА ПРОПАЛА КАМЕРА

Но самое интересное вот что. Ни камеру, на которую велась съемка, ни компьютер, где сохранялись гигабайты видео, до сих пор не нашли.

– Полицейские при нас снимали этот прибор, который висел в углу под потолком, – рассказывает администратор салона. – Разобрали тут же. Но камеры внутри не нашли. Это же просто детектор движения.

В Сети появилось изображение «прибора». Специалисты говорят, что он действительно похож на детектор движения – такие штуки подключают к сигнализации. Если в нерабочее время в помещение кто-то заходит, сигнал идет на пульт. В салоне объясняют, что эту технику установили, чтобы однажды ночью кто-нибудь не взломал салон для похищения косметологической аппаратуры на несколько миллионов рублей.

Стоп! Но есть ведь объективные доказательства существования камеры – куча фото и видео. Причем «картинка» была настроена не на всю комнату, а на конкретную кушетку, куда укладывали голых клиенток. Значит, до появления полицейских камеру кто-то снял? Таинственный аноним-шантажист? Хм. А откуда у него доступ к помещениям салона?

Записи, которые всплыли, были сделаны (если верить датам на видео) с октября 2023-го по 3 марта 2024-го. А полиция нагрянула в салон 7 марта. Значит, за эти дни камеру кто-то и снял?

Разумеется, есть версия, что к установке камеры все-таки причастен сам хозяин салона.

– А у нас другие версии, – размышляют в «О-ля-ля». – Это либо конкуренты, которые хотят нас закрыть. Либо кто-то из бывших сотрудников, кто после увольнения остался обижен.

– У вас есть конкретные подозреваемые? С фамилиями.

– Конкретных – нет.

Сам предприниматель Евгений общаться с «КП» отказался. От него передали: «Пока не готов».

Тем временем глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял эту историю под контроль. Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение неприкосновенности частной жизни» (по ней может грозить до 4 лет колонии).

Важный нюанс: ни одна из женщин, которые себя на фото и видео из салона наверняка узнали, с частными заявлениями в полицию или СК до сих пор не обращались.

Конкретно

Похожая история произошла чуть больше года назад в Новосибирске. Тогда клиентки обвинили массажный салон в установке скрытой камеры. Она была замаскирована в секцию для USB-зарядки и снимала помещение, где дамы переодевались. После шумихи в прессе владелец салона дважды подавал в суд на четырех самых активных девушек, но оба раза его иски о защите чести и достоинства были отклонены. Расследование до сих пор не завершено.

– Все пока затягивается, но правда будет на нашей стороне, – заявила «КП» одна из пострадавших, новосибирская блогерша Ольга Платонова.

Кстати, сам салон вскоре после скандала был закрыт.

– Владельцы и руководители салона красоты сорвали джекпот по нарушениям. Опуская общие нормы статей 23 – 24 Конституции РФ, которые защищают тайну и неприкосновенность частной жизни, они нарушили положения Федерального закона «О защите персональных данных» и ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности». Последний нормативный акт позволяет вести скрытое наблюдение только специальным службам и то, при получении соответствующих разрешений, – рассказал «КП» адвокат Константин Ящук. – В случае использования скрытого видеонаблюдения и «шпионской» техники ответственность может наступить по статье 138.1 УК РФ «незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Максимальное наказание – до 4 лет лишения свободы.

По словам адвоката, кроме того, речь идет о нарушении статьи 13.11 КоАП РФ «нарушение законодательства РФ в области персональных данных». За это прописаны штрафы. Для граждан – до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – до 50 тыс., для индивидуальных предпринимателей – до 100 тыс., а для юрлиц – и до 500 тыс.

На первый взгляд, ничего особенного. Салон и салон. Длинная вывеска на первом этаже новостройки на окраине подмосковного Щелкова: салон красоты «О-ля-ля!».

«О-ля-ля!» – не то слово. Это место прогремело в новостях так оглушительно, что сотни тысяч женщин по всей стране в шоке. Выяснилось, что в одном из помещений, где клиентки лежали раздетыми, как минимум полгода работала скрытая камера…

Взято отсюда

19.03.2024