В Сочи стартовал первый фестиваль горных курортов Евразии

На горном курорте «Роза Хутор» собрались более 150 представителей стран, входящих в Евразийский Альянс Горных Курортов

На горном курорте «Роза Хутор» собрались более 150 представителей стран, входящих в Евразийский Альянс Горных Курортов (ЕАГК) – Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргыстана, Таджикистана, России и Узбекистана. В июне 2023 года было положено начало Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК), тогда в него вышли курорты «Роза Хутор» (Россия), «Шымбулак» (Казахстан) и «Амирсой» (Узбекистан). В ноябре этого же года года к альянсу присоединился курорт «Шахдаг» (Азербайджан). Альянс призван консолидировать специалистов горнолыжной индустрии стран Евразии.

Нынешний фестиваль в Сочи – первое мероприятие ЕАГК. Фестиваль приурочен к десятилетию сочинской Олимпиады, которое отмечается в этом году. ЕАГК должен обеспечить платформу для стратегического развития туризма на пространстве Евразии, дать возможность профессионального общения и продвижения лучших практик и брендов горных курортов. Члены альянса популяризируют всесезонный горный туризм и активный образ жизни. Многое значит и обмен необходимой информацией и передовым опытом, повышение профессиональной квалификации работников горных комплексов, разработка общих подходов к стандартам безопасности. В планах ЕАГК стоит создание межгосударственного туристического маршрута.

"Мы рады возможности принять такое масштабное событие как Фестиваль горных курортов Евразии. Считаю, что именно такие мероприятия, сочетающие самые разные форматы общения, позволяют создавать правильную атмосферу для профессионального и дружеского диалога. Деятельность Евразийского Альянса Горных курортов, под эгидой которого проходит фестиваль, будет обеспечивать единый уровень сервиса и действие программ лояльности горных курортов, что простимулирует общий туристический поток", – сказал генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.

Представители стран-участниц альянса подчеркнули важность начинания.

"Любая кооперация – выгодна, любое взаимодействие – это обмен опытом, который приводит к повышению качества, – подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Даурен Абаев. – Если курорты общаются и формируют какие-то стандарты, то они никогда их не понизят. На примере «Роза Хутор» могу сказать, что перенять есть много что, прекрасная организация, работа инструкторов, слаженная работа все служб, плюс гармоничное отношение к окружающей среде. Все это было закреплено на законодательном уровне, поэтому здесь есть много чему поучиться".

Форум открыла дискуссионная сессия деловой программы «Устойчивое развитие туризма на особо охраняемых территориях (ООПТ)», в которой приняли участие представители стран-участниц Альянса.

Эксперты обсудили вопросы, особенно актуальные сегодня в туриндустрии. Особенно важными показались участникам дискуссии аспекты организации партнерства природоохранного и туристского сообществ, опыт российской реформы законодательства о туризме на ООПТ. Ведь особо охраняемые территории в России занимают 13,5 процентов площадей всей страны и ежегодно принимают более 14 миллионов гостей. Это впечатляющие цифры, и опыт развития этих территорий был очень важен.

Председатель Комитета по туризму и развитию туристкой инфраструктуры Госдумы СовФеда РФ Сангаджи Тарбаев рассказал как в нашей стране решаются эти проблемы:

"Закон о развитии туризма на ООПТ был принят год назад, сейчас у нас идет период правоприменительной практики. Нам важно дать возможность туризму развиваться без ущерба для экологии и природы. Количество ограничений, которые есть в законе мы готовы обсуждать, вводя подзаконные акты".

Тарабаев особо отметил, что без бизнеса развитие туризма в России невозможно, но в одиночку справляться со всеми проблемами бизнес не может.

"Я воспринимаю диалог как прорыв в сфере развития туризма на ООПТ, то что сегодня в рамках законодательства идет крен в сторону разрешения – очень хороший позитивный сигнал, заявил он. – Мы должны идти в сторону легализации и демократизации процессов, связанных со строительством на ООПТ, но не огульно, а рука об руку с экспертами по экологии, понимая, что нужно российскому туристу. Наша задача дать россиянам увидеть страну, а бизнесу дать возможность создать для этого соответствующую инфраструктуру", – рассказал он.

Деловую программу первого дня продолжили дискуссии профессионалов отрасли, включая представителей инструкторских и спасательных служб горных курортов. Торжественная церемония открытия фестиваля пройдет 14 марта на Аллее флагов в Горной Олимпийской деревне.

Далее инструкторы команд горных курортов Евразии продемонстрируют свое мастерство катания на показательных спусках на трассе «Мужской Олимпийский спуск» (1600 м.). В деловой программе запланированы круглые столы, интерактивные лекции, тематические мастер-классы и презентации курортов. Так же в программе фестиваля Вечер национальных кухонь стран Евразии. В последний день, 16 марта команды-участницы Евразийского Альянса Горных курортов подведут итоги работы и обсудят дальнейшие стратегические планы.

Взято отсюда

14.03.2024