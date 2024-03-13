В Волгограде уволившегося после истории с «неприличным» кактусом учителя заклеймили в колледже

В Волгограде учитель колледжа уволился после истории с «неприличным» кактусом

Преподаватель Волгоградского колледжа управления и новых технологий Алексей Жданов был вынужден уволиться после того, как на 8 Марта опубликовал в рабочем чате фото кактуса. Снимок вызвал неоднозначную реакцию коллег. Кактус посчитали «неприличным» и «провокационным». После того, как история с увольнением попала в СМИ, учителя заклеймили бывшие коллеги. Директор ссуза отметил, что бывший сотрудник перед увольнением не высказал никаких претензий, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

– Уволиться и плохо говорить о коллективе, – это вещи недостойные преподавателя, – заявил директор ВКУиНТ Сергей Лиховцов.

В колледже программист Алексей Жданов последние четыре года работал по совместительству. Основное место работы – университет. У кандидата технических наук необычное хобби. С детства он выращивает кактусы. После женского праздника несколько экземпляров зацвели. Этим преподаватель и решил поделиться с коллегами 9 марта. Отправил в рабочий чат пару фотографий своей цветущей коллекции. После его удалили из группы. По словам Алексея, сразу причин ему не объяснили, зато вызвали на разговор к начальству.

– Я отказался ехать в нерабочий день без объяснения причины. Тогда мне предложили уволиться и прислать заявление в мессенджере, что я и сделал. Это была принципиальная позиция, – объяснил сайту volgograd.kp.ru Алексей.

Первым в чат ушло это сообщение. Скрин Алексея Жданова

После студенты рассказали, кто-то из преподавателей посчитал снимок суккулента пошлой шуткой и оскорбился. Затем и начальница ошарашила педагога: «Кактус провокационный. Мне не нужны проблемы. Чат рабочий, в нем есть коллеги, которые не разделяют ваши шутки и методы общения». Молодой программист решил, что уволиться в такой ситуации будет единственно верным решением.

Пока история с пошлым кактусом не стала достоянием общественности, руководство учебного заведения хранило молчание. После появилось сразу два гневных комментария – от директора и профкома. В них сухо поливают грязью самого бывшего коллегу, но ни слова о кактусах.

– Он не позвонил, не пришел лично ни ко мне, как к директору, ни к заместителям. Перед увольнением не высказал никаких претензий – его заявление удовлетворено. События в рабочем чате представлены с одной стороны и не являлись основанием для публичного осуждения сотрудника или дисциплинарных разбирательств, – опубликовал обращение на странице колледжа его директор Сергей Лиховцов.

Одновременно мнение профсоюзного комитета колледжа высказала и педагог-психолог колледжа Анастасия Саврасова:

– Используя служебный чат, Алексей Жданов многократно заполнял его личными сообщениями, допуская ненормативную лексику и непристойные замечания в отношении коллег. Со стороны участников чата неоднократно поступали жалобы администраторам. Алексею Жданову объясняли недопустимость использования рабочего чата для личной информации, но это вызывало негодование и новые негативные комментарии. В целях предотвращения распрей, администратором было принято решение заблокировать чат. Также, Алексей Жданов был приглашен в колледж для обсуждения ситуации, однако отказался от встречи.

Еще больше шокировал коллег вид Espostoa lanata, который мужчина выращивал 15 лет. Фото: Алексей Жданов

Какие именно комментарии коллеги посчитали неприличными, они отвечать не стали. После праздников весь колледж стоит на ушах. Преподаватели клеймят бывшего коллегу: «Выяснять отношения через СМИ – это непрофессионально. Такое поведение для преподавателя является неприемлемым». Студенты ставят на аватарки фото того самого «неприличного» кактуса и делятся новостями с бывшим учителем. Разглядеть пошлость в пушистом суккуленте пытается вся страна.

Сам Алексей разводит руками: все что происходит – полный абсурд:

– Я ничего не хочу и не собираюсь решать с колледжем через СМИ. Лишь показываю абсурдность «ситуации», как ее сами же сотрудники и назвали. Из ничего раздули скандал, вместо внятного ответа на простой вопрос от меня: что случилось? В том, что я резкий, они правы, могу, умею, практикую – тут не соврали.

Взято отсюда

13.03.2024