Ванная для пожилого человека: как сделать ее безопасной?

Простые советы и рекомендации специалистов компании Domeo и Доступная страна

Статья подготовлена специалистами компании Domeo и Доступная страна в рамках проекта #ЛёгкийДом

В санитарных пространствах, а точнее в туалете и в ванной, для пожилых людей таится немалая угроза, несущая серьезные последствия. Здесь, где каждый шаг и движение внушают опасения, риск несчастного случая, особенно падения, велик. Стремясь к сохранению независимости в вопросах личной гигиены, пожилые оказываются один на один с преградами, требующими особенной внимательности и заботы.

В этой статье мы расскажем про большинство трудностей, с которыми сталкиваются пожилые, дадим практические рекомендации по обустройству ванной комнаты, добавив ссылки на конкретные наименования с известного маркетплейса, установка которых обезопасит пространство. В конце статьи вы найдете готовый бесплатный дизайн-проект ванной, разработанный дизайнером Domeo. Так что очень рекомендуем дочитать этот полезный материал до конца.

Как наслаждаться жизнью, когда поход в ванную – стресс?

В стремлении к заботе о собственном теле и комфорте, мы, молодые и здоровые, часто настраиваемся на автопилот, выполняя повседневные дела с легкостью и удовольствием. Наслаждение от прохладного душа в летний зной или отдых в горячей ванне после напряженного рабочего дня понятны и доступны каждому из нас.

Однако задумывались ли вы когда-нибудь, что для пожилых людей даже самостоятельное мытье становится проблемой, заставляющей пролить слезы от чувства бессилия?

Этот барьер, окрашенный физическими и психологическими аспектами, часто делает пожилым людям невозможным самостоятельное соблюдение гигиены. Таким образом, они вынуждены обращаться за помощью и поддержкой, надеясь на легкость процесса ухода. Но даже при наличии поддержки не всегда удается обеспечить комфорт и безопасность – отсутствие соответствующего оборудования, недостаточное освещение и неспособность помочь адаптироваться осложняют этот процесс.

В наше время, несмотря на бурное развитие интернета, сложно найти понятную информацию о том, как обустроить ванную для пожилых людей.

Какие трудности поджидают пожилого человека в ванной комнате?

Все эти трудности обусловлены физическими ограничениями, которые проявляются в пожилом возрасте. Если добавить внешние факторы – скользкий пол, множество мелких баночек и тюбиков, которые могут рассыпаться, стеклянные и зеркальные элементы мебели, которые могут разбиться и другие подобные факторы, то получим реальную картину того, с чем приходится справляться пожилому человеку каждый день.

Как помочь с преодолением препятствий?

Ниже приведены несколько рекомендаций и товаров для облегчения преодоления препятствий.

• Уберите ванну и сделайте душевую кабину. Либо установите сидячую ванну с дверцей. Это не простое решение, которое требует ремонтных работ, однако вы значительно упростите процесс.

Если ремонт не представляется возможным, рекомендуем следующие действия:

• Разместите поручни около ванной, если пожилому человеку просто не хватает устойчивости. Хороший пример поручня с OZON.

• Используйте ступени, если борт ванной слишком высокий, или у пожилого человека недостаточно сил, чтобы преодолеть его целиком. Рекомендованные ступени с OZON.

• Используйте поворотное кресло для ванны, если в силу физических возможностей подъем пожилого человека по дополнительным ступеням невозможен. Рекомендованное кресло с OZON.

Как обезопасить перемещения вверх и вниз в ванной?

Ниже приведены несколько рекомендаций и товаров для облегчения перемещения вверх и вниз в ванной.

Изображение этапов процесса принятия ванны

• Разместите длинный поручень. Он должен иметь горизонтальный и вертикальный участки, либо наклонную часть, которая поможет пожилому человеку встать и будет служить опорой при стоянии. Рекомендованный поручень с OZON.

• Обеспечьте нескользкое покрытие. Важно помнить, что для безопасного перемещения вверх и вниз дно ванны должно быть обязательно нескользким.

• Используйте сиденье для ванны. Сиденья устанавливаются либо непосредственно в ванну, либо на ее борта. Они могут быть со спинкой или без нее. Рекомендованное сиденье с OZON.

Если пожилой человек моется самостоятельно, он может выбрать для себя сиденье без спинки. Если без помощи близких уже не обойтись – надежнее будет выбрать сиденье со спинкой. Также при выборе сиденья необходимо учитывать ширину ванны.

Как обезопасить использование раковины в ванной при долгом стоянии?

При умывании над раковиной пожилому человеку приходится удерживать некоторое время наклонное положение тела, и для многих людей это нелегко. Опираться на раковину – опасно, постоянная нагрузка может привести к тому, что в какой-то момент раковина просто надломится. Держаться за раковину – неудобно, ее форма не предполагает возможности надежно ухватиться.

Безопасная ванная комната. Готовое решение

При поддержке команды специалистов "Доступной страны" дизайнером Domeo Анастасией Кусковой был разработан дизайн-проект для типовой ванной комнаты, в котором предусмотрены все основные принципы безопасной ванной комнаты площадью 3 квадратных метра.

Данный проект типовой ванной комнаты может радикально изменить жизнь пожилого человека, обеспечив ему самостоятельность, безопасность и комфорт в повседневных задачах. Повышение уровня независимости и уверенности в собственных силах имеет важное значение для самооценки и психологического благополучия.

Выбор оборудования, который облегчит жизнь в пожилом возрасте, достаточно широк. Подобрать его можно с учетом всех особенностей конкретной ванной комнаты и точно под размер имеющейся сантехники. Главное – понимать трудности, стоящие перед пожилыми близкими, а также тот факт, что чем старше становится человек, тем сильнее проявляются ограничения, которые не позволяют ему свободно выполнять простые действия гигиенических процедур.

Подарите близким людям пожилого возраста безопасное и активное долголетие, ведь для них это – жизненно важно!

#ЛёгкийДом – это благотворительный проект компании Domeo, направленный на повышение осведомленности и информирование населения о том, как можно обустраивать жилые пространства дома для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.

Почти все мы имеем родных, чьи потребности требуют постоянного внимания. Совместно с ведущими специалистами в области медицины, команде Domeo удалось сформировать уникальные интерьерные решения, основанные на опыте уважаемых врачей и архитекторов, чтобы сделать жизнь наших близких более комфортной. Мы предлагаем практические советы по изменению обстановки, использованию инновационных технологий и интерьерных решений, чтобы обеспечить гармонию, безопасность и возвращение независимости тем, кому это особенно важно. Вместе мы можем вернуть уверенность и покой в жизнь наших близких.

Присоединиться к проекту в качестве эксперта можно, написав нам на почту: marketing@domeo.ru

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Взято отсюда

26.02.2024