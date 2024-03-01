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«Весь класс смеялся и показывал пальцем»: в Новосибирске педагога обвинили в том, что она выбросила учебники первоклашки в урну

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В Новосибирске педагога обвинили в том, что она выкинула учебники первоклассника

«Весь класс смеялся и показывал пальцем»: в Новосибирске педагога обвинили в том, что она выбросила учебники первоклашки в урну

Мама первоклассника говорит, что учительница выкинула учебники сына. Фото: предоставлено Еленой

В Новосибирске мама первоклассника заявила о том, что учительница выбросила в мусорку учебники ее сына. Инцидент произошел еще в феврале.

– Наш классный руководитель был на больничном, его замещала незнакомая детям учительница, с ней и возник конфликт. У моего сына есть привычка выкладывать все учебники на парту. В зависимости оттого, какой идет урок, он ставит нужный на подставку. Новой учительнице это не понравилось, и она сказала ему все убрать с парты, – рассказала КП-Новосибирск Елена*, мама первоклассника.

По словам женщины, ребенок отказался выполнять просьбу учителя.

– Она ему сказала: «Или ты оставляешь один нужный учебник на парте, или я все выкидываю в мусорку». Сын отказался, сказал, что ему так удобно. В итоге, учительница при всем классе взяла книги и выкинула их в мусорное ведро, которое стояло в классе, – говорит Елена. – Ему пришлось их оттуда потом доставать.

В тот день первоклассник вернулся домой грустный. Он рассказал маме, что случилось.

– Он сказал, что весь класс над ним смеялся и показывал пальцем. Я стала выяснять у других родителей, те спросили у детей, и они подтвердили этот эпизод. Сама же учительница все отрицает, – говорит Елена.

Мама мальчика пошла к директору. Рассказала ему о странной ситуации. Также женщина планирует писать жалобу в Министерство образования.

В школе пока официальных комментариев не дают. КП-Новосибирск удалось узнать, что руководство в курсе ситуации и будет выяснять все обстоятельства произошедшего.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

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Взято отсюда
02.03.2024

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