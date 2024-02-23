Волгоградец создал портрет Владимира Путина из 174 тысяч бисеринок

Основу изображения размером 1,2 на 1,2 метра Антон Киселев разработал с помощью нейросети

Антон Киселев ко Дню защитника Отечества создал огромный портрет президента из бисера. Фото: vk.com/biser_mosaica

Житель Волгограда Антон Киселев накануне Дня защитника Отечества показал свою очередную уникальную работу. На этот раз мастер создал портрет президента России Владимира Путина из 174 тысяч бисеринок. Основу изображения размером более 1,2 на 1,2 метра инженер разработал при помощи нейросети.

– С Днем защитника Отечества, главный защитник России! Именно так видит нашего президента искусственный интеллект: спокойным, надежным, с уверенностью смотрящим в будущее. И тут я полностью согласен, – рассказал о своей работе волгоградец.

Картины из бисера в уникальной авторской технике Антон Киселев создает уже более 15 лет. Он не профессиональный художник, а инженер, технический директор научно-исследовательского института. Теперь у него есть своя мастерская, делает картины на заказ. А изображения оцифровывает на своем программном обеспечении.

Антон и раньше создавал портреты известных личностей. Среди них – Юрий Гагарин, Иван Грозный, Петр Первый. В прошлом году он подарил огромный портрет Сталина музею-панораме «Сталинградская битва», после изображение первого космонавта передал в музей-заповедник его имени. На создание огромного портрета уходит около месяца.

Взято отсюда

23.02.2024