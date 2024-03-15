Завершается Масленая неделяИсточник:

kp.ru

Вопрос дня: А для вас какой блин самый вкусный?

Юрий Сытник, заслуженный пилот России:

– Жена блины делает тоненькие, на молоке. А начинкой должна быть рыбка. Я взял два кило семги, жена косточки выбрала, я засолил слегка. Блины пшеничные – привожу из бывшей немецкой колонии в Сарепте, на юге Волгограда, мешок муки со старой немецкой мельницы. А из Даниловского района – 60 кило меда разнотравного.

Протоиерей Максим (Миняйло), старший священник Храма-памятника на крови в Екатеринбурге:

– Надо с умом к блинам подходить – хороши и пшеничные, и гречишные. С точки зрения церковного устава идет уменьшение возможностей по еде. Мы все ближе к Великому посту, и потому овощи – они и так в свои объятия примут нас на месяц. Сейчас никуда без сладкого – и варенье ягодное, и мед в блины идут хорошо. Но Масленица – это больше повод для общения, а чем блины наполнять – дело вкуса. И красное вино к блинам в эти дни не возбраняется.

Анатолий Вассерман, депутат Госдумы:

– Я отмечаю немногие праздники, Масленица к ним не относится, и к блинам я долго был равнодушен. Но по личному опыту последнего времени убедился, что блин удивительно хорош почти с любой начинкой. А поскольку я мясоед, то и блины в эти дни принимаю с мясным наполнением.

Олег Сирота, сыровар:

– Самое правильное – сразу положить в горячий, еще на сковородке, блин сыр. Например, пошехонский, истринский и чуть камамбера. Для нужного сложного аромата. Верный блин – с тройным сырным вкусом. Масленую неделю на Руси называли Сырной. И все эти семь дней ели блины с сыром и с творогом. Но я последний вариант не очень-то люблю.

Элина Денисова, сомелье:

– Обожаю много насыщенных начинок в блинах. Такой эффект дает недавно засоленная красная рыба. Конечно, блины хороши с красной и черной икрой, но точно не с «заморской» баклажанной. Интересны блины с тушеной капустой. Не люблю блины со сгущенкой и с вареньем. Вообще блин должен быть нежным, тонким и прозрачным. Может пойти он и с сухим красным вином. Но если не нарушать традицию, то идеален блин с крепкими русскими напитками.

Андрей Туманов, глава «Садоводов России»:

– Все блины хороши с икрой. Пойдут и со сгущенкой. Великолепны с яблочным повидлом – ручной работы, как у моей бабушки. У меня мама готовила толстые, а я любил потоньше, как у бабушки. Если блин со сковородку и тонкий – он под сгущенку, а если толстый и с ладошку, то под икру.

До конца Масленицы еще пять дней. И если вы думаете, что главная еда этой недели – всего лишь пустые калории да жиры, то вот вам несколько рецептов от наших экспертов (подробности)

Взято отсюда

15.03.2024