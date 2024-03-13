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Вопрос дня: А вас какой предмет пугал в школе?

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Оказывается, каждый второй школьник боится математикиИсточник:

kp.ru

Вопрос дня: А вас какой предмет пугал в школе?

Вопрос дня: А вас какой предмет пугал в школе?

Владимир Бурматов, первый зампред Комитета Госдумы по экологии:

– В школе мне казалось, что надо бояться не предметов, а учителей. Так что это повод задуматься о качестве подготовки педагогических кадров и о том, кто идет в педвузы. В моей обычной школе в Челябинской области я больше всего любил литературу и историю, мои учителя сегодня старенькие, но я их навещаю до сих пор, приезжая на Урал.

Виктор Заболотский, заслуженный летчик-испытатель СССР:

– Я, признаюсь, боялся в школе уроков литературы и русского языка. Что там за причастные и деепричастные обороты такие, я просто не понимал. Но мне не хотелось в классе казаться глупым. По этим предметам у нас постоянно менялись учителя, и мне до 8-го класса привить любовь к литературе так никто и не смог.

Ольга Беклемищева, сооснователь Движения за права курильщиков:

– Физика! А вот математика по сравнению с физикой для меня была ерундой. А история и литература были любимыми предметами. И с физкультурой все было хорошо – у меня был отличный тройной прыжок, почти профессиональный.

Александр Михайлов, генерал-майор ФСБ в запасе:

– Математику не могу сказать, что не любил. А вот биологию с химией – да, недолюбливал.

Евгения Абелюк, заслуженный учитель России:

– У меня был очень требовательный учитель физкультуры. Но однажды в походе я у него выиграла партию в бадминтон. После чего он сказал, что будет мне ставить только пятерки по физре. И этот предмет перестал меня страшить.

Михаил Игнатов, бывший оперативник московского РУБОПа:

– Лично я химию не любил никогда. А вот с математикой все нормально было у меня всегда.

Сангаджи Тарбаев, депутат Госдумы, экс-капитан команды КВН:

– Я получил золотую медаль по окончании 10-й школы в Элисте. И что-то не помню, чтобы там были нелюбимые предметы.

Сергей, читатель сайта KP.RU:

– За все школьные годы я схлопотал только одну тройку в четверти – по черчению! У нас такая строгая учительница была, я чуть не плакал от ее выговоров. Зато сразу понял, что инженером мне не быть.

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Взято отсюда
13.03.2024

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