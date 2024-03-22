Вопрос дня: А вы бы чьи песни включили в школьную программу?

В Министерстве просвещения рассматривают возможность изучения песен SHAMAN, «Любэ» и Олега Газманова на уроках музыкиИсточник:

kp.ru

Песни SHAMAN (Ярослава Дронова) уже успели войти в каждый дом. Но нужны ли они на уроках в каждой школе?

Михаил Грушевский, сатирик и пародист:

– В школьной программе на уроках музыки в 70-е годы мы должны были знать основные «хиты» Чайковского и Моцарта, Бетховена и Шопена. Что касается современной школы – детям надо точно иметь представление о творчестве Шаинского и о бессмертных произведениях Тухманова. Обязательны к прослушиванию лучшие песни Пахмутовой и Добронравова. Моему сыну Мишке нравится творчество группы «Добро». Считаю, что и песни Басты и Розенбаума не помешают на уроках музыки.

Владимир Винокур, народный артист России:

– Можно включать все из того, что пели лучшие люди советской эстрады. От Юры Гуляева до Муслима Магомаева, от Олега Газманова до Саши Розенбаума. А поэты там какие были, а? От Михаила Танича и Андрея Дементьева до Роберта Рождественского и Николая Добронравова.

Николай Коляда, театральный режиссер и сценарист:

– Мы в школе пели хором лучшие советские песни – от «Мой адрес Советский Союз» до «Идет солдат по городу». И Чайковского слушали, и Бетховена. Изучали музграмоту. Арию Мефистофеля из оперы Гуно «Фауст» – «Люди гибнут за металл», которую я знал со школы, я поставил сорока актерам своего театра, и ее узнали лишь 20 из них.

Людмила Дудова, глава Ассоциации учителей литературы и русского языка:

– В школе надо слушать Рахманинова, Мусоргского, Глинку, Хачатуряна. У нас богатое музыкальное наследие советское – и Алексея Рыбникова, и Эдуарда Артемьева. Еще у нас есть прекрасная фольклорная традиция.

Вася Ложкин (Алексей Куделин), художник и сценограф:

– Сейчас сын в шестом классе учится, и я толком не знаю, что они там поют. Мы вот в 80-е годы военные песни на уроках музыки в школе исполняли. А еще пели «Вихри враждебные веют над нами». Причем ведь в школе всегда хор, а не индивидуальное исполнение. А современная музыка – она не очень хоровая. Будь моя воля, ввел бы в программу проверенные вещи из 80-х. Например, «Я хочу быть с тобой» группы «Наутилус» или «Звезда по имени Солнце» группы «Кино». Или взять что-то из репертуара Леонтьева, например «Дельтаплан».

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России:

– Барды вполне могли бы подойти – Городницкий, Визбор или Клячкин.

Минпросвещения поддержало изучение современных патриотических исполнителей в школах (подробности)

Взято отсюда

22.03.2024