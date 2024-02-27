Два года назад Запад ввел рестрикции против РоссииИсточник:

kp.ru

Вопрос дня: Чему вас научили санкции?

Олег Сирота, сыровар:

– Да мы к этим санкциям с 2014-го готовились. «Помог» чешский трактор, собранный в России, к которому в 2022-м не оказалось запчастей. Он простоял всю посевную, а мы пахали на «Беларусях» и «Кировцах». Были проблемы с запчастями для роботов, с электроникой от «Сименс». Но тут выяснилось, как много у нас друзей, и мы все заместили. А когда сыроварня в Швейцарии схлопнулась, поскольку в Германии сократилось потребление молочных продуктов, мы в год санкционного разгула купили со скидкой сырзавод по переработке 140 тонн молока в сутки у швейцарцев. Сейчас он у нас в сборке.

Ян Хайцеэр, вице-президент Национального автомобильного союза:

– Тому, что мы можем выживать в любых санкциях. Раньше мы крутили гайки и модифицировали кроссоверы, а сейчас из полноприводных машин делаем настоящие внедорожники и уже больше половины деталей используем из тех, что изготовлены в нашей стране. Нам бы еще квалифицированных рабочих и инженеров побольше – тут пока проблемы.

Вадим Дымов, предприниматель в сфере мясопереработки:

– На мне санкции не отразились – я каким был, таким и остался. Изменились условия работы, но люди не изменились.

Герман Клименко, экс-советник Президента РФ по вопросам интернета:

– Санкции я воспринял спокойно. Я был в постоянной готовности, что завтра может что-то пойти не так. В таких случаях рассказываю успокаивающий анекдот: от медведя надо убегать не первым, а предпоследним. У меня в компаниях на счетах лежит полугодовая выручка – подушка безопасности должна быть, это позволяет спокойно смотреть в том числе на рестрикции. Санкции показали, что ничто не заканчивается быстро.

Эвелина Денисова, сомелье:

– Санкции настроили на выживание. Ты подстраиваешься психологически и логистически. Часть компаний, крупных домов от нас ушли. Появились другие. И из России, и из-за рубежа. И появились открытые ниши.

Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии:

– Санкции изменили приоритеты и направления. Больше стало Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, Латинской Америки. Почти не стало Европы. За первый год рухнул въездной туризм, сейчас восстанавливается. А люди, которые съездили вместо Хургады в Анапу или вместо Шарма в Геленджик, и в 2023-м туда же поехали. Хорошо пошли страны СНГ – Беларусь, Узбекистан, Казахстан, ну и Абхазия. Безвиз восстановился с Китаем, введен с Ираном, планируется с Индией. Было 60 прямых авианаправлений за рубеж, 45 восстановили.

Вот уже два года мы живем под «невиданными» ограничениями. Как они повлияли на разные отрасли российской экономики? Забегая вперед: многим сферам санкции неожиданно пошли на пользу

Взято отсюда

27.02.2024