В эти дни Россия отмечает 10-летие Крымской весныИсточник:

kp.ru

Вопрос дня: Что для вас Крым?

Сергей Цеков, сенатор от Крыма:

– Для меня это прежде всего Родина. Я родился за несколько месяцев до передачи Крыма Украине. У меня в свидетельстве так и написано: Крымская область, РСФСР. И пока Крым был частью Украины, мы, его жители, тянулись к России. Когда 10 лет назад возвращение состоялось, это было настоящее счастье.

Александр Коц, военкор «КП»:

– То, что мы пережили в 2014-м, – это романтический период, пропитанный гордостью и эйфорией. Не до конца осознанное ощущение рождения чего-то нового и великого. Становление армии, гражданского общества, истинного суверенитета, который сегодня приходится отстаивать с оружием в руках.

Сергей Галанин, музыкант, лидер группы «Серьга»:

– С Крымом связаны детские воспоминания, я отдыхал там и с родителями, и по пионерской линии. В последние годы часто там бывал. Крым стал символом возрождения России и в то же время остался прекрасным местом, где можно отдохнуть и позагорать.

Илья Гращенков, гендиректор Центра развития региональной политики:

– Это первый регион, вернувшийся в состав России. Поэтому можно смело назвать это началом процесса собирания исконных российских земель, который идет до сих пор.

Сергей Голов, президент Союза туристических агентств:

– Наш Крым – это прежде всего восстановление исторической справедливости. Он испокон веков был российским. С точки зрения туризма Крым – это огромные возможности. А лично для меня это воспоминания детства: мне дважды посчастливилось побывать в «Артеке». Я был сначала в морском лагере, а потом – в горном. Так меня премировали за пионерскую работу. И то, что нынешние российские ребята и девчонки имеют возможность поехать туда, это просто замечательно.

Анатолий Вассерман, интеллектуал, депутат Госдумы:

– Для меня Крым – это прежде всего российская земля. Я бывал там много раз и до Крымской весны, и после. И мне отрадно наблюдать, как в последние 10 лет Крым меняется к лучшему. Прежде всего это заметно по дорогам. Приятно, когда приезжаешь в очередной раз и видишь: то, что раньше было просто направлением движения, теперь стало настоящей дорогой. И настроение людей изменилось: те, с кем я общаюсь, излучают подлинный оптимизм.

Военкор «Комсомольской правды» встретил юбилей возвращения Крыма с людьми, которые 10 лет назад мерзли в пикетах на Чонгаре, дрались под Верховным Советом в Симферополе, освобождали воинские части полуострова, а перед этим – еще и сражались с бандеровцами в кровавом угаре майдана.

Они не получили за все это ни славы, ни денег, ни должностей – только обретенную Родину и чистую совесть (подробности)

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Взято отсюда

12.03.2024