Вопрос дня: Что для вас в речи Путина стало самым важным?

Президент России выступил с посланием Федеральному собраниюИсточник:

kp.ru

Единство народа и всех народов – первое, с чего начал Послание Владимир Путин.

Валентина Терешкова,первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза, депутат Госдумы:

– Главным для меня в Послании стала прозвучавшая забота президента о людях. Об их жизни, здоровье и достатке. Тема семьи – она вообще проходит красной нитью через все выступление главы государства. Это точно станет обязательным ориентиром для всех глав регионов. Спасибо за это Владимиру Владимировичу.

Айсен Николаев, глава Якутии:

– Президент подчеркнул, что каждый в стране должен работать во благо нашей общей победы. И развиваться, и идти вперед. Он представил ясную программу работы на ближайшие 6 лет. Важно, что рассказал подробно о национальных проектах. И о прежних, и о новых. И о развитии тех позитивных тенденций, которые в стране пошли благодаря этим нацпроектам.

Геннадий Зюганов, руководитель КПРФ:

– Президент ранее побывал на многих ведущих заводах страны, и сейчас он указал на совершенствование управления в этой сфере. Правительство будет обязано скорректировать эту линию. И очень важно, что особое внимание уделено многодетным семьям. Вообще Послание носит очень принципиальный характер.

Денис Пушилин, глава ДНР:

– Важно было услышать, что все решения верховной власти в государстве переходят в практическую плоскость в новых регионах. И опыт, который есть в других российских субъектах, его сейчас транслируют на все новые территории. В том числе на нашу Донецкую Народную Республику. Подчеркнуто, что это касается и законотворческой деятельности, и других нормативно-правовых актов. И интеграция наша необратима.

Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края:

– Услышал главное: семья, молодежь, здоровье. Все это будет делаться для людей. Все пропитано заботой президента о людях. И в ближайшие шесть лет нам предстоит это все исполнять. Особое внимание уделено отдаленным регионам, к которым относится и Дальний Восток. Внимание это мы прочувствовали. И наши граждане в Послании уже увидели готовые решения.

Андрей Никитин, руководитель Новгородской области:

– Важно, что был сделан акцент на меры социальной поддержки для семей с детьми. Это назрело. Особенно в малых городах. Поддержка рождаемости… Наш регион вошел в число трех пилотных субъектов по стимулированию рождаемости в малых городах, и мы и сами дополнительные меры придумали, а президент нас поддержал.

Сайт KP.RU публикует полную стенограмму послания Владимира Путина Федеральному Собранию 29 февраля 2024 года (подробности)

Взято отсюда

01.03.2024