29 февраля бывает лишь раз в четыре годаИсточник:

kp.ru

Вопрос дня: Как вы распорядитесь «лишним» днем в году?

Елена Драпеко, 1-й зампред Комитета Госдумы по культуре:

– С толком распоряжусь. Будет встреча с президентом в 12.00 29 февраля. Будет его Послание Федеральному Собранию. Потом в 16.00 у меня работа с общественным советом при Комитете по культуре – в здании Дома Союзов. Такие встречи проходят раз в два-три месяца и касаются самых острых тем. Так что этот день для меня совсем не лишний.

Виктор Заболотский, заслуженный летчик-испытатель СССР:

– Каждый дополнительный день воспринимаю с одним чувством – с удовольствием. У меня в любой день проходили испытательные полеты – без предрассудков. Знаю, что в яковлевской фирме было что-то, связанное с конкретной цифрой, – и там старались в эту дату не подниматься в воздух. Но у меня никаких ведьм и чертей на крыльях не было, испытываю к любому «лишнему» дню благодарность.

Владимир Березин, диктор, ведущий мероприятий в Кремле:

– Проведу его с любовью. Каждый лишний день в году важен. Каждый лишний час. Нам же этот день никто изначально не обещал. И минуту никто не обещал. А тут вдруг понимаешь, что на один день больше станет зима – и на один день позже наступит весна. Но этот день все равно будет счастливым. Раньше обращал внимание на то, что приходит високосный год, с тревожными ожиданиями. А теперь только на то, что еще один день возник на рубеже зимы и весны.

Вадим Панов, писатель-фантаст:

– Каждый день в радость. Я так увлечен своей работой, что у меня лишних дней не бывает. Никогда не использовал 29 февраля в своих сюжетах, но мысль интересная. Вообще забавно было бы посмотреть на то, как люди, родившиеся в последний високосный февральский день, движутся во времени вперед или назад и так меняют свою судьбу.

Николай Коляда, театральный режиссер:

– В детстве время было таким тягучим, как патока, а сейчас ощущение, что время немыслимо быстро летит, как шайба из рогатки. Раз-раз лег, раз-раз встал – и вот уже очередной новый год на стертом пороге. То, что Господь Бог или григорианский или юлианский календарь дарит один день раз в четыре года – так пусть он пригодится. Плюс один день – это хорошо, мы до травки доживем. В четверг, 29 февраля, у нас спектакль – все билеты проданы на представление «Иван Федорович Шпонька и его тетушка», это незаконченная повесть Гоголя. Ну а нам времени хватило закончить на сцене.

Взято отсюда

28.02.2024