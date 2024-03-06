Россияне рассказали, кого будут поздравлять в Международный женский день в первую очередьИсточник:

kp.ru

Вопрос дня: Кого вы поздравите 8 Марта первым делом?

Виталий Милонов, депутат Госдумы, артиллерист на СВО:

– Поздравлю жену Еву и дочерей Марфу, Пелагею и Евдокию. Но не лично, в Питере, а уже из Горловки, по телефону. Я не связываю 8 Марта с политикой. Хочется нашим женщинам праздника – пусть будет. А те, кто портит праздник, пусть помолчат. 200 тысяч моих ленинградских избирательниц – я их поздравляю, пусть им красиво сделают этот день их близкие мужчины. А я вернулся в Донбасс и своим любимым женщинам сюрприз сделаю дистанционно.

Владимир Винокур, народный артист России:

– Для меня 8 Марта не раз в году. Поцелую жену Тамару. Обниму дочь Настю. Ведь у меня дома живут две такие прекрасные балерины. И в моем творческом коллективе есть замечательные женщины. Увы, я потерял мою прекрасную маму, которую поздравлял всегда первой. Моя подготовка к 8 Марта сейчас – это разминка перед нашей с Тамарой золотой свадьбой в этом июне.

Франц Клинцевич, бывший сенатор, ветеран Афганистана:

– Я создал условия, чтобы мои замечательные женщины сами себе подарки выбрали. Было время, когда дарил подарки по моему усмотрению и не всегда попадал в цель. А сейчас еще и три внучки с нами живут – и тут голова кругом идет. Кто-то из них вирус притащил, и я загремел в больницу, но на 8 Марта домой приеду – мою Ларису Федоровну поздравить. Они все живут устремлениями XXI века, а моя задача – только соответствовать этому.

Андрей Ламанов, Герой России:

– Мама, Галина Кузьминична, живет на севере Казахстана – я как встану утром 8 Марта, так сразу ей и позвоню с поздравлениями. Разница в три часа – и она точно уже проснется. Маме в январе исполнилось 82 года, 8 Марта для нее – настоящий праздник. И жену Машу, и дочь Елизавету тоже, конечно, поздравлю поутру. Подарки будут связаны с электроникой. А цветы – тюльпаны любого цвета.

Михаил Грушевский, сатирик и пародист:

– Мой сын, второклассник Миша, для любимой мамы Жени что-то вручную мастерит в подарок – и даже я не знаю, что именно. И еще речь поздравительную готовит. А я буду поздравлять тещу. И, конечно, дочь Дарью, которой уже 22 года и у которой период нигилизма, надеюсь, прошел. И еще буду поздравлять жен друзей. У одной из них очень большие погоны. А накануне 8 Марта выступлю с двумя «негромкими» концертами.

Виктор Похмелкин, глава Движения автомобилистов России:

– С утра 8 Марта поздравлю жену Марину. Но после того как умерла моя мама, я не очень понимаю, зачем нужен этот «праздник», 8 Марта. И почему всех женщин вокруг надо с ним поздравлять. Я его воспринимаю не таким важным, как, например, день рождения моей супруги.

Многим будет приятно получить в этот день цветы или конфеты (подробности)

Мать восьмерых детей воспитала сына-героя: послушайте невероятную историю.

Взято отсюда

06.03.2024