Вопрос дня: В чем причина рекордных результатов выборов?

Анатолий Вассерман, депутат и главный интеллектуал Госдумы:

– Выборы президента воспринимаются большинством населения как референдум поддержки текущего курса. Сейчас, когда обстановка в мире жесткая, когда мы третий год боремся с террористами на Украине, люди чувствуют сильную потребность в поддержке курса. Между прочим, за Путина проголосовало даже не больше половины избирателей, а больше половины всего населения! Это очень много.

Оскар Кучера, актер и телеведущий:

– Всем небезразлично, что происходит в стране. В конце концов, коней на переправе не меняют. И, сказав «А», надо договорить все слово.

Сергей Рязанский, космонавт, Герой России:

– Я думаю, высокая явка и результат Путина – это реакция населения на внешнее давление. Происходит внутренняя мобилизация. В науке это называется эффектом объединения вокруг флага.

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ:

– Мы должны поздравить Путина. Доверие народа ему придется оправдывать. А Запад прямо полыхает ненавистью и против него лично, и против нашей страны. Я вот посмотрел публикации в The New York Times и The Washington Post о наших выборах – более злобных статей не читал никогда! Но им придется с Путиным считаться.

Юта, певица:

– Беспрецедентные поддержка и явка обеспечены тем, что люди, проживающие в России, наконец-то начали смотреть вглубь, внутрь себя. И это показывает абсолютную поддержку нынешнего курса страны.

Алексей Пономаренко, директор Международного института профессионального статистического образования НИУ ВШЭ:

– Такую рекордную явку можно вполне научно объяснить сразу несколькими факторами. Первый – вовлеченность людей. Понятно, что жители условного Крыма или Белгородской области будут особенно мотивированы пойти и проголосовать. Второй фактор – трехдневное голосование. Третий – электронное. Но, даже учитывая все это, цифры, конечно, впечатляют.

Олег Рой, писатель:

– Весь объединенный Запад сделал максимум, чтобы россияне внутренне собрались и поддержали наших пацанов, воюющих на передке. Каждый гражданин понял, что это его спецоперация и надо поддержать Верховного главнокомандующего. Это все и сыграло на высокую явку и результат Путина.

19.03.2024