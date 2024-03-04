Востребованный опыт и большие возможности: как Fix Price растит кадры

Ритейл в России — динамичная и современная отрасль, работа в которой гарантирует стабильность и открывает перспективы для карьерного роста

Прийти на должность продавца и через пару лет возглавить магазин или даже перевестись на работу в центральный офис — реальность, которую подтверждают примеры многих сотрудников сети низких фиксированных цен Fix Price. За 16 лет своего существования сеть выросла до 6,4 тысячи магазинов, которые можно найти в больших и малых городах 81 региона России, а также в странах ближнего зарубежья. Рост продолжается: каждый год открывается около 750 новых торговых точек. И за развитием такого успешного бизнеса всегда стоит команда.

— Для линейного персонала в нашей компании давно выстроена прозрачная и понятная структура развития, от самой младшей должности, продавца-кассира, до старшей — менеджера по продажам, который управляет несколькими торговыми точками. Тем сотрудникам, которые хотят и готовы перейти на офисную должность в Москву, мы тоже идем навстречу. К примеру, почти все наши тренинг-менеджеры начинали свою карьеру с работы в магазинах, — рассказывает директор по персоналу Fix Price Антон Максименко.

Для роста и повышения квалификации в сети действует система обучения и наставничества. Все сотрудники магазинов при приеме на работу получают доступ к мобильному приложению Fix Price School, в котором собрана и постоянно обновляется необходимая информация для работы. Существует система подтверждения квалификации и кадрового резерва: работники могут подать заявку на перевод в другой магазин или повышение в должности.

— Мой метод прост — это человеческое отношение к людям. Для этого я использую золотое правило нравственности: «Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе», — говорит Алексей.

По словам Антона Максименко, в прошлом году компания премировала 160 сотрудников магазинов и офиса, стаж которых преодолел отметку в 10 лет. И с годами количество опытных специалистов в компании растет.

Помимо перспектив роста для линейного персонала в сети действует система премирования за выполнение плана, ежегодно проводится регулярная индексация зарплаты, действует программа мотивации «Приведи друга» за трудоустройство в Fix Price знакомых. Заведующие имеют полисы ДМС, а администраторы и продавцы получают доступ к сервису телемедицины.

Также сотрудники магазина получают бонусы на карты лояльности и могут покупать товары по максимальной скидке.

Еще одной отличительной особенностью работы в Fix Price, которая привлекает его сотрудников, является ассортимент товаров, который не содержит скоропортящейся продукции. А это значит, что продавцы избавлены от работы по ежедневной сверке сроков годности и неприятных запахов в торговом зале.

В декабре 2007 года Fix Price открыла свой первый магазин в Москве. Сегодня Fix Price — это международная компания с магазинами в 81 регионе страны, а также в странах ближнего зарубежья. Выручка компании в 2023 году составила 291,9 млрд рублей, а чистая прибыль — 35,7 млрд рублей.

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Взято отсюда

05.03.2024