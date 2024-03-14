«Воткнули иголку рядом с сыном»: сибирячка обвинила роддом в том, что потеряла ребенка

В НСО женщина обвинила роддом в том, что потеряла ребенка

Семья готовилась к рождению ребенка. Фото: Предоставлено матерью ребенка

Жительница Новосибирской области Анастасия родила дочку в 35 лет, а через 7 месяцев забеременела вновь. Казалось, беременность протекает хорошо, на 12-й неделе женщина сдала кровь на генетический анализ. А потом случилась беда: когда беременная была в очереди в МФЦ, у нее началось кровотечение. Скорая забрала Анастасию в больницу, ее положили на сохранение. Через неделю сделали повторное УЗИ и обнаружили внутриматочную гематому – такие образуются у рожениц при формировании плаценты.

– Мне позвонил врач-генетик: заявил, что у моего будущего ребенка хромосомное нарушение и болезнь Эдвардса, с которой дети редко доживают до года. Я была в шоке, – рассказала КП-Новосибирск Анастасия. – Я просила взять кровь второй раз, но врач в райцентре отказалась это делать.

Через неделю Анастасию выписали из роддома:

– Сказали, что кровотечение у меня из-за того, что кормлю 10-месячную дочь грудью. Я прекратила, но через два дня кровотечение возобновилось.

Женщина вновь поехала в местную ЦРБ, ее положили на неделю в стационар. После выписки Анастасия решила ехать к генетику и разбираться с анализом крови, по которому ребенку поставили страшный диагноз. На приеме, со слов пациентки, врач сказал, что нужно сделать амниоцентез – так называют процедуру забора околоплодных вод на анализ.

Чтобы сделать этот анализ, Анастасию госпитализировали в стационар одной из новосибирских клиник.

– Забор околоплодных вод делала завотделением, процесс контролировала с помощью аппарата УЗИ. Я лежала и видела на мониторе, что врач ткнула иголкой и попала в миллиметрах от позвоночника моего ребенка. Потом подтянула иголку, сказала: «Ребенок мешает». И стала поддавливать на живот, а потом вновь воткнула иголку, набрала околоплодные воды, вытащила шприц и спросила: «У вас что, была отслойка плаценты? Воды у вас с примесью крови», – описала процедуру КП-Новосибирск Анастасия.

Женщина 3 часа пролежала в палате не вставая. Но внезапно у нее резко отошли воды. Анастасия говорит, что в них не было ни капли крови. Врач поставил капельницу с магнезией и сказал ждать до утра.

– Мне сделали УЗИ. Оказалось, что после этой процедуры у меня вышли все околоплодные воды. Врачи собрали консилиум и сказали, что теперь ничем не помочь – нужно вызвать преждевременные роды. Речи о том, чтобы попытаться спасти ребенка, уже не шло, – плачет Анастасия.

Когда Анастасия увидела результаты исследования, проведенного после преждевременных родов, была в шоке.

– Эксперты написали: «преждевременный разрыв плодных оболочек при амниоцентезе». А ребенок оказался совершенно здоров, прогнозы на хромосомные аномалии и риск болезни Эдвардса не подтвердились, – говорит Анастасия. – Когда я поехала к генетику забрать документы, та сказала: «Анализ, видимо, показал не аномалии, а угрозу преждевременных родов. Вы сдали кровь, а через три дня попали в больницу с кровотечением. Поэтому мы вас отправили на процедуру амниоцентеза». Я пошла к заведующей, которая делала процедуру, та в ответ развела руками: «Давно такого случая не было».

Женщина подала жалобу на врачей в минздрав Новосибирской области. Ответ был таков:

– Установлено, что помощь оказана в соответствии с порядком по профилю «Акушерство и гинекология», по клиническим рекомендациям «Выкидыш. Самопроизвольный аборт».

Анастасия уверена: процедуру не должны были проводить даже при угрозе выкидыша. Семья наняла юриста и подготовила иск в суд.

– На мой взгляд, заведующая должна была сразу воткнуть иглу в безопасный карман, а она воткнула в середину плаценты. Ребеночек мешал ей взять воды, но врач надавила на живот. и после этого вышли все околоплодные воды. Если бы не это, я смогла бы сохранить ребенка, – уверена Анастасия.

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Взято отсюда

14.03.2024