Вперед! На экспорт!

Как российские компании, несмотря на санкции, осваивают международные рынкиАлексей КУЗНЕЦОВ

Выйти на зарубежные рынки – это как пройти сложную игру. Можно и самому, но с проводником проще.

В последние два года условия для бизнеса в России резко изменились. Хуже всех пришлось экспортерам. Если у крупных корпораций были все ресурсы и возможности,чтобы найти новых партнеров и новые рынки сбыта, то небольшим компаниям, занятым в несырьевой сфере, было гораздо тяжелее. Здесь на помощь пришло государство и национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Рассказываем, как он работает и какую поддержку могут получить предприниматели, желающие выйти на зарубежные рынки.

По данным Минпромторга, в 2023 году объем несырьевого неэнергетического экспорта из России составил $146,3 млрд. Это примерно 34,5% от общего объема экспорта из России. Для сравнения, год назад эта доля составляла чуть больше 32%. При этом отечественный бизнес активно ищет зарубежных партнеров и открывает для себя новые рынки. Рост объемов поставок на некоторые из них составляет десятки процентов (подробнее – см. графику).

По словам экспертов, довольно быстрая переориентация потоков товаров и услуг на другие рынки говорит о том, что улучшилось взаимодействие бизнеса и государства.

– Поддержка экспорта изначально стоит на синергии бизнеса и государства, потому что развитие экспортеров дает новые возможности и новые источники доходов для обеих сторон. Тут не может быть никакого разделения, потому что это два абсолютно связанных между собой компонента, – считает Марк Мурашко, управляющий директор Продуктового офиса Российского экспортного центра.

При этом экспорт выступает как драйвер импортозамещения и технологического развития страны. Он дает компаниям доступ к более конкурентным рынкам, которые значительно превосходят по размеру внутренний. Это позволяет реализовать более сложные и капиталоемкие инвестиционные проекты, освоить выпуск высокотехнологичной, инновационной продукции.

– Именно несырьевой неэнергетический экспорт, с учетом санкционного давления на нефтегазовых экспортеров, будет драйвером развития экономики в ближайшее время, – уверен Евгений Пахомов, замдиректора Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ.

Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают господдержку при выходе на международные рынки. Ключевым элементом здесь выступает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ). Экспортер может обратиться в один из 82 Центров поддержки экспорта и 16 представительств РЭЦ в регионах России. Специалисты на местах помогают бизнесменам найти новых покупателей за границей, сопровождают экспортные сделки, проводят бизнес-встречи с иностранными партнерами, организуют участие компаний в выставках за рубежом, помогают при сертификации и лицензировании продукции.

При этом для экспортеров работает цифровая платформа «Мой экспорт». Она позволяет получать услуги в сфере внешнеэкономической деятельности онлайн в режиме «одного окна», буквально в несколько кликов. Услугами платформы может воспользоваться любой предприниматель, зарегистрированный в РФ и желающий экспортировать собственную продукцию. Общее число сервисов уже превышает 120. Только в 2023 году пользователям платформы оказали 115 тысяч услуг (подробнее – см. «Кстати»).

– Наша платформа постоянно совершенствуется. Мы ожидаем, что количество пользователей будет продолжать расти. Новые функции привлекают все больше компаний, которые остаются благодаря полезности нашей экосистемы, – говорит Вероника Никишина, гендиректор Российского экспортного центра.

В 2023 году почти 24 тысячи компаний получили поддержку РЭЦ. Объем поддержки исчисляется сотнями миллиардов рублей. Инвестиции в российских экспортеров окупаются. Компании выходят на новые рынки, наращивают объемы поставок и… возвращают деньги в бюджет страны в виде налогов. Вот несколько примеров компаний, успешно работающих за рубежом:

Компания производит и экспортирует жидкие керамические тепло-изоляционные, гидроизоляционные и огнезащитные покрытия в более чем 50 стран по всему миру. Ее продукция – «жидкая броня», тонкий слой которой наносят как краску, которая работает как изоляция и защита фасадов. К примеру, 1 мм «жидкой брони» успешно заменяет 50 мм минеральной ваты.

– Наша компания уже попробовала на себе многие механизмы поддержки экспортеров в России и будет продолжать пользоваться, потому что в совокупности все это работает, дает положительный эффект, развивает и деятельность, и узнаваемость бренда и региона в целом, – говорит гендиректор компании Александр Бояринцев.

Компания занимается разработкой, продажей и обслуживанием беспилотных летательных аппаратов для аэрофотосъемки и геологоразведки. За 13 лет существования она реализовала продукцию в десятках стран мира. Российские БЛА выбирают по соотношению цены и качества. По некоторым параметрам они превосходят зарубежных конкурентов, а именно: по продолжительности полета, удобству эксплуатации и простоте управленческого софта. Развивать производство беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения помогает национальный проект «Беспилотные авиационные системы».

Компания производит батончики на основе сухофруктов. В 2023 году продукция бренда появилась в аптеках, супермаркетах и на маркетплейсах Объединенных Арабских Эмиратов. Эксклюзивный контракт с арабским поставщиком стал результатом бизнес-миссии в ОАЭ, организованной Центром поддержки экспорта Новосибирской области благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».

Взято отсюда

22.03.2024