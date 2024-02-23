Время сюрпризов: порадуйте близких техникой Dreame

Весенние праздники – прекрасный повод для покупки цветов и подарков. Заметим, что подарки могут быть высокотехнологичными, полезными для поддержания стиля и чистоты

Какие варианты доступны сегодня? Вот несколько актуальных предложений от Dreame, причем все варианты насыщены инновациями.

Привычные устройства для домашнего быта сегодня становятся хай-тех-девайсами, способными выполнять привычные действия с новым уровнем скорости и комфорта. Модели Dreame, подборку из которых мы подготовили для вас, прослужат долго и упростят повседневные задачи. Кроме того, все они выглядят очень современно и стильно!

Фен Glory Master уникален по целому ряду параметров! Начнем с встроенного генератора отрицательно заряженных ионов (их концентрация увеличена в 30 раз по сравнению с ранними моделями и теперь их 300 млн на кубический сантиметр воздуха), которые укрепляют и оздоравливают волосы. У модели два режима подачи воздуха, три варианта нагрева (со светодиодной индикацией!), микропроцессорный контроль режимов работы, высокооборотный мотор – 110 тыс. оборотов в минуту. В режимах работы предусмотрен штатный вариант с переменной подачей горячего и прохладного воздуха.

Выбор режимов для сушки и укладки простой и понятный. Естественные завитки? Гладкие локоны? Объемные укладки? Фену доступны все варианты. Приятно, что кроме диффузора и концентратора у фена есть насадка для установки ароматической капсулы, причем все три элемента – с магнитным креплением. При этом фен легкий – 355 грамм, что равно стакану с водой – и упакован в подарочную коробку, крупную, яркую и создающую настроение праздника, что несомненно понравится каждой женщине.

Dreame Z10 Station, пылесос с премиальным дизайном, позволяет обнаружить и быстро собрать любые частички пыли и мусора, от крупных до мельчайших. Обнаружение упростит синяя подсветка, а сбор – две щетки: многофункциональная и мини- электрическая.

Модель получила многоуровневую систему фильтрации, благодаря чему все лишние частички будут отправлены во вместительный мешок емкостью 2,5 литра. Предусмотрен автоматизированный режим очистки мешка, который занимает всего 10 секунд, включая фильтрацию воздуха и антибактериальную обработку внутреннего объема пылесоса. При этом контактировать с мусором не придется – он будет спрессован.

Выбор режимов работы новинки упростит дисплей, который подскажет также уровень заряда. Для размещения Dreame Z10 Station в перерывах между уборками предусмотрена док-станция, которая выполняет функции заряда.

Пылесос Dreame H12 Dual подойдет как для сухой, так и для влажной уборки. Приятно, что чистящий модуль модели упрощает уборку вдоль плинтусов и в других труднодоступных местах.

Dreame H12 Dual может работать в двух вариантах: как традиционный вертикальный пылесос и как ручной. Причем в обоих случаях девайс может быть автономен – у Dreame H12 Dual установлен аккумулятор. Емкости аккумулятора достаточно для часа непрерывной традиционной работы или для 35 минут режима сухая+влажная уборка.

Пылесос интеллектуальный! Встроенный процессор анализирует загрязнение поверхностей, исходя из полученных данных может самостоятельно подбирать режимы очистки и расхода воды. Из приятных особенностей – фирменный режим самоочистки с автоматической просушкой, светодиодный дисплей и голосовые подсказки.

Робот-пылесос нужен в каждом доме, при этом DreameBot L30 Ultra станет прекрасным выбором. Высокая мощность всасывания – 7300 Па – позволяет ему легко справляться как с мелким, так и с крупным мусором, чему помогут две высокоскоростные вращающиеся швабры.

Фирменная технология MopExtend позволяет роботу с высокой точностью ориентироваться в пространстве, а при необходимости указывает направления, в которых нужно выдвигать моющую швабру – к стенам, плинтусам, пространствам под шкафами и т.д. DreameBot L30 Ultra получил расширенные возможности по очистки ковров, которые он определяет автоматически и очищает в соответствии с индивидуальными настройками.

Новейшая модель может работать в автономном режиме до 75 дней автоматически заряжая батареи, самостоятельно опустошая мусоросборник и при необходимости заполняя резервуар для воды – новинка может быть подключена к водопроводу, комплекс для подключения входит в комплект стандартной поставки. Модель совместима с «голосовыми помощниками», а также может работать в составе «умного дома», что модно и удобно.

Весна – время обновления, поэтому вариант с приобретением новой техники выглядит вполне логичным. Новинки в стильном дизайне понравятся как мужчинам, так и женщинам. Ведь мужчины тоже следят за прической, выполняют работы по дому и рады высокотехнологичным новинкам, которые упрощают и облегчают повседневные задачи, оставляя больше времени для досуга, спорта и любви.

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Взято отсюда

23.02.2024