Все для людей – новые дороги, мосты и общественный транспорт

Как преобразилась дорожная сеть РоссииСемен ГОРСКИЙ

Высокогорский мост даст развитию региона еще один импульс. Фото: Министерство транспорта Красноярского края

Пять лет в России действует нацпроект «Безопасные качественные дороги», который реализуется по решению Президента России. Проведенные работы уже значительно улучшили состояние всей дорожной сети страны. Тема качества дорог на протяжении многих лет была одной из самых обсуждаемых как в регионах, так и на федеральном уровне. Многие из них не ремонтировались еще с советских времен и годами находились в аварийном состоянии. Благодаря нацпроекту ситуация в корне изменилась. Об итогах первой пятилетки – в обзоре «КП».

Уже 5 лет в России по нацпроекту строят и ремонтируют дороги всех мастей и уровней – от федеральных трасс до улично-дорожной сети городов, а также автомобильные развязки, путепроводы, эстакады и мосты. За время реализации нацпроекта отремонтировано и построено более 88 тысяч км дорог. Особое внимание уделяется ремонту маршрутов, ведущих к больницам, школам, детсадам, спорткомплексам, центрам творчества юных и к туристическим объектам.

Так, в Санкт-Петербурге привели в порядок одну из основных улиц, по которой люди добираются в клиническую больницу Святителя Луки, – Чугунную. Сегодня по этому участку в клинику комфортно добираются тысячи пациентов. Намного безопаснее стали маршруты в школы, детсады и досуговые центры. На них в том числе обустроили зебры, установили светофоры, барьерные ограждения и дорожные знаки. Например, в столице Амурской области – в Благовещенске – реконструировали Тепличную улицу, которая ведет к крупнейшей на Дальнем Востоке муниципальной школе. Протяженность обновленного маршрута составила 640 метров. Ежедневно ей пользуются сотни школьников и тысячи горожан.

Тепличная – безопасная улица к крупнейшей школе на Дальнем Востоке. Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области

Внимание уделяют и трассам, ведущим к курортам, природным комплексам, памятникам истории и объектам культурного наследия, которых в стране большое количество. В частности, все желающие могут безопасно добраться до природных красот Алтая прямо на машине по трассе Р-256 «Чуйский тракт». До 2023 года на ней шел большой фронт дорожных работ – обновили около 200 км. В целом по нацпроекту обновили уже более 8,2 тыс. км дорог, ведущих к туробъектам. Стоит отметить и бурный рост автотуризма. В 2022 году путешествие на машине выбрали 20 млн человек.

Но не только водители автотранспорта могут на себе прочувствовать все плюсы реализации нацпроекта. Не оставили без внимания и жителей, пользующихся общественным транспортом. Обновляются автобусные и троллейбусные парки, в города поступают новые электробусы и трамваи. За последние четыре года на улицы вышло почти 6 тысяч единиц нового подвижного состава. Среди них:

• 5 278 автобусов

• 282 троллейбуса

• 240 электробусов

• 156 трамваев.

С 2023 года современные автобусы поставляются не только в мегаполисы, но и в малые города и поселки.

Так, в Тульскую область в прошлом году поступили 140 автобусов на 52 и 28 сидячих мест и 17 трамвайных вагонов «Львенок» на 40 сидячих мест с общей вместимостью в 155 человек. В 2023 году новые автобусы перевезли 1,8 млн пассажиров, трамваи – почти 1,5 млн.

Жители Улан-Удэ давно мечтали о новых автобусах. Мечта сбылась – в регион поступило 69 единиц. До этого в столице Бурятии в основном курсировали маршрутки типа «Газели», где люди зачастую были вынуждены стоять. С выходом больших автобусов на маршруты в 2 раза сократилось количество обращений от жителей отдаленных районов. Общий пассажиропоток вырос до 10 млн человек.

В Курской области также идет активная фаза транспортной реформы. По итогам 2023 года благодаря нацпроекту приобретено 189 автобусов, 15 троллейбусов и 8 трамваев. А еще автопарк Курска пополнили десять электробусов, они вышли на первый электробусный маршрут № 7Э «Московская площадь – Онкологический центр» длиной в 38 км. Он позволил пациентам быстрее добираться до медицинского учреждения, а жителям Магистрального проезда – в центр города.

Новые электробусы вышли на маршрут в Курске. Фото: Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области

Также по нацпроекту по всей стране возводятся мосты, развязки, эстакады и путепроводы. Так, в Красноярском крае состоялось торжественное открытие самого северного моста через Енисей – Высокогорского. Он обеспечил круглогодичную связь с Северо-Енисейским районом – крупнейшим золотодобывающим центром в Сибири. Общая протяженность автоперехода составляет более 2 км, длина самого моста – почти 1,2 км. Он поспособствует снижению транспортных издержек, а также привлечет в регион еще больше инвесторов, в том числе для создания новых лесохимических предприятий на правобережье Енисея.

В том числе благодаря хорошему качеству дорог растет и их безопасность. По данным Госавтоинспекции, на конец 2023 года по сравнению с 2017 годом число жертв ДТП сократилось с 19 до 14,5 тысячи человек. При этом более чем в 3 раза увеличилась интенсивность транспортных потоков.

По нацпроекту обновляется и дорожная инфраструктура, появляются новые дорожные знаки, тротуары, барьерные ограждения, зебры и светофоры, освещение и камеры фотовидеофиксации. Помимо этого, в регионах активно ведется просветительская работа по безопасному поведению на дорогах.

В Петербурге сделали удобный маршрут для пациентов. Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Кстати, в реализации нацпроекта участвуют не только специалисты, но и простые люди. При планировании строительства и ремонта дорог учитываются обращения граждан – жители могут как выбирать объект для ремонта, так и принимать его в эксплуатацию. Таким образом в стране создана система учета общественного мнения, которая объединяет несколько федеральных каналов связи. За 5 лет по ним поступило 34,3 тысячи обращений. На 98% из них даны ответы. Взаимодействие происходит через официальный сайт нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщества нацпроекта в социальных сетях, сайт «Дорожная инспекция/Карта убитых дорог». Например, в Пермском крае одним из таких объектов стала дорога автобусного маршрута № 5-а от НПО «Биомед» до микрорайона Голый Мыс. Она ведет к жилому массиву и выезду на Восточный обход города Перми и была включена в план работ из-за большого количества нареканий. В итоге было отремонтировано 4 км.

Пермяки сами выбрали дорогу для ремонта. Фото: Министерство транспорта Пермского края

В завершение хочется отметить, что главная задача нацпроекта состоит не в количестве уложенного асфальта, а в повышении качества жизни людей. И жители, как показал опрос ВЦИОМ, заметили улучшение состояния дорог, об этом сказали 66% опрошенных.

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Взято отсюда

16.03.2024