«Все отстроим, все выправим»: как выглядит Шебекино через 9 месяцев после обстрелов

Корреспондент «Комсомолки» снова побывал в приграничном городе, подвергшемся жестокой атаке украинских военных

В результате обстрелов с 1 по 5 июня в Шебекинском городском округе было повреждено более 2000 частных домов и свыше 120 многоквартирных

Для жителей Шебекино с 1 по 5 июня – памятные дни. Девять месяцев назад этот приграничный город Белгородской области подвергся жесточайшему обстрелу со стороны украинских войск. Погибли мирные жители, были разрушены дома.

Мы побывали там буквально на следующий день после начала дикой террористической акции, абсолютно бессмысленной со всех точек зрения. Во-первых, учитывая надвигающуюся опасность, большая часть жителей Шебекино была эвакуирована, а во-вторых, в этом районном центре не было, да и нет по сей день, ни единого военного объекта.

3 марта 2024-го я приехал в Шебекино в 11 часов. Выходной день. На улице много народа, по дорогам снуют автомобили, работают магазины, кафе и закусочные, в которых немало посетителей. Решил объехать места, больше всего пострадавшие во время июньской атаки.

Первая остановка на улице Московской, 9. Тогда, 2 июня, в многоквартирный дом было прямое попадание вражеской ракеты. Мы присутствовали при начале грандиозного пожара. Там жило 15 семей, в одночасье оставшихся и без крова, и без всего имущества.

Слева – дом на улице Московской после прямого попадания вражеской ракеты, справа – новое здание на этом же месте.

Дом был старый, 1934 года постройки. По сути деревянный. В течение нескольких часов он выгорел до основания. Восстанавливать его не представлялось возможным. Было принято решение снести остатки здания и на его месте построить новое.

Подъехав к месту, несмотря на выходной, я застал строителей, которые занимались внутренней отделкой двухэтажки.

– Думаю, в апреле жильцы уже справят здесь новоселье, – говорит руководитель стройки, подошедший ко мне и представившийся Алексеем. – По срокам сдача – в первом квартале нынешнего года. Я принял коробку дома в конце декабря, и вот уже на следующей неделе приступим к оклейке стен обоями: они для этого уже оштукатурены. Полы приготовлены под укладку ламината. Все коммуникации подведены, в каждой квартире установлены газовые котлы для индивидуального отопления. Строим по самым современным правилам, не только значительно улучшая условия жизни людей, но и увеличивая квадратуру квартир. В ванных комнатах будут установлены унитазы, умывальники и смесители, ванны. Также всем необходимым планируется оснастить кухни.

В подъездах строители укладывали плитку. Сновали тут и будущие жильцы, рассматривая новые апартаменты.

– Приезжайте через две недели – и вы уже не узнаете эти квартиры, – говорит на прощание Алексей.

Следующая остановка на улице Ленина. Тут было много зданий с разрушенными от прямых попаданий фасадами. Сейчас об этом уже ничего не напоминает. Дома на центральной улице полностью восстановлены, и кажется, что стали еще краше.

Слева – дом на улице Ленина после прилета снаряда, справа – после восстановления.

Несколько фотоснимков – и я двигаюсь к центральной части города, к улице Парковой.

В июне, во время обстрела, было попадание в один из многоквартирных домов. Начался сильный пожар, который практически полностью уничтожил целый пролет здания. До тла выгорело с десяток квартир. Мне довелось тогда побывать в одной из них, где семья Валерия и Татьяны Мищенко прожила без малого 37 лет.

Пожар был таким сильным, что даже бетонные плиты перекрытия выгнулись и трещали под каждым нашим шагом. Находиться в квартире было небезопасно. Выгоревшее жилье в подъезде осмотрела комиссия, и было принято решение разобрать конструкцию.

Дом на улице Парковой до и после восстановления.

В этот приезд я созвонился с Татьяной Мищенко и попросил показать мне их нынешние условия. Мы поднялись по новым лестничным пролетам, вошли в полностью обновленную квартиру.

– Тут целиком разобрали подъезд, – рассказывает Татьяна. – Строили все заново. Ребята очень аккуратно все делают, прислушиваются к нашим пожеланиям. Если что-то просим переделать – выполняют без разговоров. Работают качественно. С трудом только понимаем, что придется возвращаться в практически пустую квартиру: мы не смогли спасти ничего. Сгорела вся мебель, наши вещи. Мы же готовились к пенсии, а получается начинать надо все с самого нуля.

Походили по квартире. Татьяна показывает новые обои, плитку, которую уложили на пол и стены.

– В целом ремонтом довольны, – подытоживает хозяйка.

Татьяна показала результат ремонта.

Мы прощаемся. Спрашиваю ее о доме на улице Железнодорожной, 2, в который было прямое попадание ракеты «Града».

– Поехали, я вас провожу, – говорит Татьяна. – Дом снесли полностью.

Я вспоминаю тот дом не с самым приятным чувством. Снаряд попал прямо в крышу и разнес весь подъездный пролет, с пятого по первый этажи. Выгорело все, включая подвалы. Тогда, собственно, и было принято решение полностью снести 80-квартирное здание.

Дом на улице Железнодорожной снесли. Сейчас здесь возводят новое жилье.

Сегодня на месте старого дома строительство идет своим чередом. Ведущая эти работы организация прибыла на помощь шебекинцам из Севастополя. «Поистине вся страна встала на восстановление города», – подумалось мне.

– Много времени ушло на разбор здания и вывоз мусора, – рассказывает один из находящихся здесь строителей. – Когда занимались этим, в разбитых квартирах оставались поврежденная мебель и различная бытовая утварь: занавески, сгоревшие детские игрушки. Рушили стены – и рушились оставшиеся вещи. Жизнь уходила из старого дома. Ничего, все выправим, отстроим заново. И опять тут будут играть детишки, балагурить молодежь и судачить старушки. Нас не запугать.

Я покидал Шебекино под рев сирены, возвещающей об очередной опасности ракетной атаки. Заработала наша ПВО, отбивая вражеские удары. Город живет и возрождается, несмотря ни на что. И опять вспомнились слова строителя: «Нас не запугать».

В результате обстрелов с 1 по 5 июня в Шебекинском городском округе было повреждено более 2000 частных домов и более 120 многоквартирных, из которых два пришлось снести, и они строятся заново. Переселенные из них люди временно снимают жилье, которое оплачивает государство.

По официальной информации, полученной из администрации округа, на его территории по состоянию на 4 марта 2024 года за все время обстрелов повреждено 5 472 жилых помещений, восстановлено к сегодняшнему моменту 5 084.

Взято отсюда

04.03.2024