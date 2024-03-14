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«Все взрослые люди, все смеются»: в Волгограде руководство вуза не пугают «неприличные» кактусы преподавателя

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О реакции на кактусы в вузе рассказал уволившийся из колледжа Волгограда учитель

«Все взрослые люди, все смеются»: в Волгограде руководство вуза не пугают «неприличные» кактусы преподавателя

На увлечение программиста в политехе отреагировали адекватно. Фото: Алексей Жданов.

34-летний преподаватель Алексей Жданов стал героем скандальной истории с увольнением после безобидного поздравления женщин-коллег с 8 Марта. Волгоградец, увлекающийся выращиванием растений, скинул в рабочий чат колледжа управления и новых технологий фото кактусов, но это сочли неприличным. Волгоградец рассказал сайту volgograd.kp.ru о том, как на эту ситуацию отреагировали на его основном месте работы в ВолгГТУ.

Преподаватели вуза вполне спокойно относятся к кактусам и другим цветам.

– В политехе коллеги смеются. Все взрослые, адекватные люди, все понимают. На эту тему шутят. Очевидно, что конфликт произошел на ровном месте. То, что сейчас руководство колледжа пытается как-то выставить меня в некрасивом свете, меня не задевает. Раньше у нас были нормальные отношения, а эта реакция – просто попытка оправдаться, – считает Алексей Жданов.

Преподаватель подчеркнул, что не мог молчать о случившемся, был обязан придать огласке историю своего увольнения.

– На самом деле всегда в рабочих чатах постили мемы, смешные картинки. Это нормально, обычное общение. Но вот недавно студенты колледжа прислали скрин переписки в их группе. Заведующая кафедры называет их «кактусами» и «клоунами». Разве это профессионально? Но еще раз доказывает, что в чатах бывает разное и мои катутсы тут не при чем, – пояснил в доцент кафедры «Технологий машиностроения», кандидат технических наук ВолгГТУ.

Напомним, пост о «провокационных» фотографиях кактусов, которые стали причиной вынужденного увольнения, Алексей Жданов опубликовал 11 марта. Он и предположить не мог, что его любимые растения вызовут бурную реакцию среди женской части преподавательского состава. Сотрудника колледжа вызвали «на ковер» к руководству без объяснений, а на отказ прийти предложили уволиться.

Позже в колледже отреагировали на «разоблачение», которое быстро подхватили СМИ. Поведение бывшего работника назвали непристойным и заклеймили его.

Взято отсюда
14.03.2024

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