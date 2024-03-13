Вводим стандарт RussianFriendly

В стенах «Комсомолки» обсудили развитие туризма в Азии

Несмотря на сложную геополитическую обстановку в мире, российских туристов любят и ждут во многих странах. В этом ответственные лица заверили нас на круглом столе «Устойчивый туризм: Азия», который провел интеллектуальный клуб Ecumene.

В стенах Медиагруппы «Комсомольская правда» собрались четверо чрезвычайных и полномочных послов: Даурен Абаев из Казахстана, Тим Линн Оун из Республики Союз Мьянма, Марк Нео Эк Бенг из Сингапура и Сасиват Вонгсинсават из Таиланда. А также дипломаты и представители турбизнеса из Королевства Бахрейн, Вьетнама, Китая, Индии (онлайн).

– У нас есть хорошие горные курорты, и совместное развитие (с Россией. – Авт.) будет очень перспективным, – подчеркнул посол Казахстана. – В республике 14 национальных парков. Каждый из них имеет неповторимый ландшафт, от горных хребтов Тянь-Шаня, марсианских пейзажей Мангышлака до озер на Алтае и поющих барханов в «Алтын-Эмеле». В конце этого года мы планируем провести первый казахстанско-российский форум по ключевым направлениям туризма.

Даурен Абаев.

– Благодаря нашей географии, богатой истории, культуре и доброжелательным людям мы можем многое предложить российским туристам, – заявил посол Мьянмы Тим Линн Оун. – Это и белоснежные пляжи, и снежные пики Гималаев на севере. У нас прекрасная погода круглый год. Наш центробанк сотрудничает с российскими коллегами для того, чтобы вы могли использовать карты «Мир» в Мьянме для облегчения платежей.

Восстанавливается и послепандемийный туризм в Китай.

– С 1 апреля открывается рейс в город Чэнду – это провинция Сычуань, – сообщил собравшимся Сергей Джан Ша, президент «Русско-Китайского клуба», генеральный директор компании China Tour and Business Travel. – С 15 февраля «Аэрофлот» выполняет 4 рейса в неделю в город Санья на острове Хайнань. Россияне любят отдыхать на этом тропическом острове. Поскольку туристы приезжают туда на срок, как правило, не менее двух недель, мы стараемся внедрять элементы RussianFriendly (дружелюбия к россиянам, обычно под этим понимают наличие русскоязычного персонала, дублирование надписей на русском и т. п. элементы сервиса. – Ред.).

Взято отсюда

13.03.2024