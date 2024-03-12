Выдуманные растения и волшебные лопаты: как мошенники обманывают дачников

Накануне нового садово-огородного сезона эксперты рассказали, как агромошенники обманывают дачников

Бракованные семена или нет, вы узнаете далеко не сразу…

На обочинах хоть и лежат до сих пор высокие сугробы, но новый дачный сезон не за горами – календарная весна уже вступила в свои права. Самое время начинать закупаться для работ на весь теплый период. Однако эксперты предупреждают, что интернет буквально кишит аферистами всех мастей.

ЛИПА И ПЕРЕСОРТИЦА

– Интернет-торговля семенами и саженцами – благодатная почва для мошенников, – рассказывает «КП» председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов. – Причем мошенники бывают двух типов. Одни после оплаты товара вам вообще ничего не пришлют. Другие пришлют, но совсем не то, что вы оплатили. Проблема в том, что выявить обман сразу невозможно. То, что семена бракованные, дачник может выяснить лишь через несколько недель, когда ничего не взошло. А если речь идет о пересортице, когда вам подсовывают дешевый сорт вместо дорогого, правда всплывет только через несколько месяцев, когда все созреет. А по саженцам покупатель вообще поймет, обманули его или нет, только через несколько лет.

Андрей Туманов отмечает, что есть категория мошенников, которые вообще продают вымышленные сельхозкультуры:

– Этим грешат одна довольно известная фирма из Смоленска и многие другие. Придумывают несуществующие сорта растений с повышенной урожайностью… Разумеется, после обмана народ пишет о них большое количество негативных отзывов. Но фирма скупает в интернете так много рекламы, что этот негатив просто перекрывается агрессивным маркетингом. У этого рынка обмана миллиардные обороты, но я, пожалуй, и не вспомню, чтобы кого-то за это надувательство наказали.

По словам Туманова, лет двадцать назад он передавал в МВД материалы с доказательствами афер с семенами. Но воз и ныне там.

– Никто не хочет связываться с такими жалобами. Все это очень трудно доказать. Столько экспертиз надо провести: что конкретно из этих семян вырастает. Плюс на самом деле нет желающих судиться даже среди тех, кого обманывают. Мне, как председателю Московского союза садоводов, постоянно пишут про фирмы, которые обманывают, просят с ними разобраться. Но в полиции от меня заявления не принимают. «Вы пострадавший?» – «Нет». – «Ведите пострадавшего». А люди, которых накололи на 200 – 500 рублей, просто не хотят заморачиваться. Благодаря этой пассивности жулье и процветает.

«ЗОЛОТЫЕ» УДОБРЕНИЯ

Еще одной серой зоной, где дурачат дачников, Андрей Туманов называет рынок удобрений для приусадебных участков.

– Причем большинство жуликов прячутся за приставкой «эко». Это модное слово, которое магически действует на покупателя, – говорит специалист. – Например, есть одна фирма из Ульяновска, которая под видом удобрений продает откровенный мусор, выдумывая под него красивые легенды и упаковывая все это в яркие пакеты. Господа, но должны же быть хотя бы элементарные знания химии! Например, есть псевдоудобрения, которые делаются из… овечьей шерсти. Но это ведь ахинея. Не может шерсть иметь какой-либо эффект для удобрения почвы.

Некоторые «удобрения», объясняет эксперт, делают путем смешивания самых примитивных средств, накручивая их цены в сотни (!) раз.

– Вот активно рекламируют некий препарат, который продлевает срок хранения томатов. Давно известно, что есть простое средство – кальциевая селитра. Производители нового препарата не пишут конкретные ингредиенты, указывая только пропорции действующих веществ – азота и кальция. По этим показателям я могу сделать вывод, что, скорее всего, «новинка» – это просто разбавленная кальциевая селитра. Только она стоит 120 – 150 рублей за килограмм, а «чудо-препарат» – 400 – 500 рублей за маленькую 10-граммовую баночку!

Важно

ЧУДО-ИНВЕНТАРЬ

– Садоводы и дачники – народ романтичный, – говорит Туманов. – Тем более весной. Поэтому весьма активно клюют на лукавую рекламу о различном чудо-инвентаре, который якобы позволяет без особых усилий повышать эффективность труда в несколько раз. В интернете много роликов на эту тему. Например, про «волшебную» лопату, благодаря которой обычная бабушка может копать быстрее, чем пять здоровых мужиков, это так называемый легкий культиватор. Знаю людей, кто такие лопаты покупал. Кто-то действительно пользуется, но большинство после первой же попытки разочаровались. Возможно, на легкой земле (так называют песчаные или супесчаные почвы, в пределах Подмосковья такие встречаются только в восточных районах. – Авт.) еще куда ни шло, а на тяжелой это просто бесполезная трата денег – 2 – 3 тысяч рублей. Мой совет: прежде чем покупать какой-то очередной чудо-инвентарь из рекламы, поищите соседей, знакомых, кто его уже приобрел, попросите на пробу. И только тогда принимайте решение.

Последние 2 – 3 года в столичном регионе настоящий бум строительства загородных домов. А там, где дом, будет и забор. По словам специалистов, сейчас при установке ограды можно запросто нарваться на фальшивый профнастил. Речь идет о двухметровых металлических листах, которыми обносят участки. Традиционно этот товар поставляют на наш рынок несколько крупных компаний – листы окрашиваются в заводских условиях, на специальной технике, покрываются антикоррозийной пленкой. Словом, все по ГОСТу. Но за последний год львиная доля этого товара устремилась за границу – из-за плясок курса рубля производителям выгоднее отправлять его в тот же Китай. Поэтому заполнять эту пустоту кинулись «народные умельцы».

Как говорят эксперты, ушлые ребята скупают самый дешевый металл и самостоятельно красят его кустарным способом – в гаражах, баллончиками обычной краски. Как итог – уже через 2 – 3 месяца после установки профнастил начинает ржаветь, а после первой же весенней оттепели – гнить. Нетрудно просчитать, что такой забор придется менять спустя 2 – 3 года.

А экономика тут такая. Средняя цена «озаборивания» участка в 9 соток на рынке – 80 – 90 тысяч рублей. Только законопослушные фирмы-установщики покупают для этого металл стоимостью 40 – 50 тысяч. А кустарщики – за 20 – 25. Вот и считайте…

Как не получить забор, который рассыплется за пару сезонов? Советы нехитрые. Во-первых, с установщиками нужно обязательно заключить договор. Во-вторых, в бумагах должно быть прописано, что забор делается из цветного профнастила, который соответствует ГОСТу. Кроме того, обязательно обратите внимание, какой фирма дает срок гарантии на забор. Самые хитрые подсовывают договоры, в которых указаны смешные 3 – 4 месяца. Сами понимаете, для приличного забора это не срок.

Мошенники научились обманывать россиян от имени звезд

Взято отсюда

12.03.2024