Выпить боржоми и покричать? Как барнаульцы лечатся от изматывающего кашля

Алтайские врачи – о пользе и вреде народных рецептов от пугающего кашля

В сезон ОРВИ много звуков простуды: шмыгающих носов, кашля, чихания

На дворе сезон ОРВИ и в воздухе много звуков простуды: шмыгающих носов, кашля, чихания. В сети простывший народ активно обмениваются рецептами, один другого экзотичнее.

Евгений Тимошенский, главный оториноларинголог Алтайского края с 1990 по 2019 годы, преподаватель кафедры оториноларингологии АГМУ, лауреат международной Премии в здравоохранении им. Н.И. Пирогова и Светлана Ломжина, врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением №1 поликлиники №3 Барнаула прокомментировали несколько рецептов от барнаульцев и объяснили, почему кашель кашлю не брат.

Знать врага в лицо

– Если вы закашляли, нужно первым делом искать причину, бактерии это или вирус, или аллергия, в том числе, и астма, – говорит Евгений Тимошенский.

Евгений Тимошенский – ведущий оториноларинголог Алтайского края

– Причин у кашля может быть много, – объясняет Светлана Ломжина.-Основные причины длительного кашля – аллергия, бронхиальная астма. Это может быть также хронический бронхит и бронхит курильщика, хроническая обструктивная болезнь легких, проявление хронической сердечной недостаточности, злокачественные новообразования легких и бронхов, туберкулез легких, различные гаймориты, синуситы, риниты, фарингиты, трахеиты. Кроме того, кашель вызывают острые респираторные заболевания: острый бронхит, пневмония, ОРВИ, грипп. И это еще не все. Из болезней пищеварительного тракта – хроническое воспаление пищевода, сопровождающееся изжогой, хронический гастрит, также причиной могут быть заболевания щитовидной железы, гормональные расстройства, неврозы, стрессы, волнения и т.д.

Чтобы не навредить себе, по словам врачей, следует сначала обратиться к врачу, пройти назначенные обследования и узнать причину кашля, только потом лечить. Ведь то, что помогает при одном диагнозе, может ухудшить состояние при другом.

Ну а теперь народные рецепты с комментариями специалистов:

Евгений Тимошенский: «Сода чуть разжижает, а паровая ингаляция чуть смягчает. Поэтому немножко помогает, лишь бы не обжечься».

Светлана Ломжина: «Ингаляция здесь – как отвлекающий эффект, это в каких -то случаях может стать подмогой основному лечению, но не во всех».

Светлана Ломжина, врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением №1 Городской поликлиники №3

Евгений Тимошенский: «Прополис – хороший иммуностимулятор. Просто он горький, невкусный, мы советуем смешивать его с медом. Держать его надо в полости рта, не сразу глотать, тогда он максимально действует. Молоко теплое здесь для смягчения».

Светлана Ломжина: «Допустимо, но только если у человека нет аллергии на прополис, при аллергии он ухудшит состояние. То же самое можно сказать и про теплое молоко с медом».

Евгений Тимошенский: «Морковка – это витамин А, если у человека нехватка витамина А, может, чуть и поможет».

Светлана Ломжина: «Про этот рецепт я не слышала. Вредных компонентов здесь действительно нет».

Евгений Тимошенский: «Инжир – отличный фрукт, в нем много полезных микроэлементов».

Светлана Ломжина: «Не слышала про этот рецепт, как и про морковь».

Евгений Тимошенский: «Речь идет об обертываниях. Прикладываем на спину что-то раздражающее (больше известны горчичники) и кашель как бы уменьшается. Банки еще с тем же эффектом, но они немного еще стимулятор. Синяки, появляющиеся из-за установленных на спину банок, стимулируют на выздоровление».

Светлана Ломжина: « В газете же типографская краска, лучше уж горчичники для отвлекающего эффекта».

Евгений Тимошенский: «Редька вызывает откашливающий эффект. Но есть и другие: мать и мачеха хорошо помогает, солодка. Хороший рецепт для лечения и восстановления сил».

Светлана Ломжина: «Если переносит человек, ничего страшного. Витамин С, содержащийся в редьке, повышает сопротивляемость».

Евгений Тимошенский: «Покурить- то зачем? Гораздо проще заварить и выпить. Фитонциды, находящиеся в мать-и-мачехе, снимают воспаление легких, выделяются через легкие. Но любое курение – плохо. При сжигании любой травы в конечном итоге получается сажа. А она разве полезна для легких? Что бы ни курили, получаете кучу вредных веществ».

Светлана Ломжина: «Заварить, конечно, а не курить. Допускается, если нет аллергии на это растение».

Евгений Тимошенский: «Солодка – замечательное средство для откашливания. Есть несколько видов и других трав, которые входят в грудной сбор. Например, алтей, мышатник. Возвращение к истокам – это природные разжижающие вещества, а не химические порошки. Только надо пить солодку утром и в обед, не на ночь. Если на ночь выпьете, всю ночь кашлять будете».

Светлана Ломжина: «В солодке есть отхаркивающий компонент, в аптеках есть сироп корня солодки, он применяется в дополнение к основному лечению кашля».

Евгений Тимошенский: «Да, сосновые шишки – источник витаминов, фитонцидов и смол. Пьешь и откашливается из легких. Если погулять по сосновому бору – тоже легче становится».

Светлана Ломжина: «Просто общеукрепляющее, иммуномодулирующее средство».

Евгений Тимошенский: «Ни разу не слышал про такое средство. Есть такие насекомые, но насколько эти паразиты могут нашему организму помогать, наука не знает».

Светлана Ломжина: «Нет, категорически нет!».

Евгений Тимошенский: «Шикарный способ. Малина – ягода, которая содержит знаменитый на весь мир прообраз аспирина – ацетилсалициловую кислоту. Это природный аспирин – средство для снижения температуры, воспаления и, в конечном итоге, кашля».

Светлана Ломжина: «В малине содержится аспирин, а также витамин С, который повышает сопротивляемость организма, но это не то средство, которое помогает конкретно от кашля».

Евгений Тимошенский: «Бабушка моя всегда говорила: «Поешь лучку, понюхай чесночку, кашель, лихота и пройдут. Правильно, это же фитонциды. С сахаром, видимо, чтоб не так противно. Когда съедаем лук, фитонциды всасываются в кровь и несколько часов выделяются легкими, снижая воспаление, эффект будет длительнее».

Светлана Ломжина: «Не слышала. Лук, чеснок – фитонциды, но в сахаре…».

Евгений Тимошенский: «Это же вода из вулкана, там куча микроэлементов. Ее использовали как лечебную воду для лечения гастрита, иногда помогает. Есть виды гастрита, когда человек кашляет».

Светлана Ломжина: «Содовые щелочные компоненты обладают эффектом отхаркивания. Поэтому можно использовать в лечебных целях».

Евгений Тимошенский: «При хронических болезнях лет триста назад это средство помогало. Там есть какие-то вещества, которые до сих пор не изучены. Но очень часто в барсучьем сале содержатся глисты. В итоге одно полечим, другое покалечим. Вопрос скользкий, непонятно, где взяли барсука и барсук ли это…».

Светлана Ломжина: «Это может оказывать негативное влияние на другие органы и системы».

Евгений Тимошенский: «Это ингаляция, водяной пар. Но вы же помните, какая температура в водопроводе. У нас в домах зачастую очень долго нужно сидеть, чтоб пар появился».

Светлана Ломжина: «Зачем ванную паром наполнять, если можно над чайником подышать или воспользоваться небулайзером, но в принципе можно».

Евгений Тимошенский: «Отличная штука, алоэ стимулирует организм, мед – источник микроэлементов. И вкусно, и полезно».

Светлана Ломжина: «Я не знаю такого рецепта».

Евгений Тимошенский: «Шалфей, солодка, мать- и-мачеха – противовоспалительные травки. Если заваривать, очень полезно и для легких, и для желудка».

Светлана Ломжина: «Не знаю как с молоком…. Шалфей можно заваривать. Он повышает сопротивляемость, есть небольшой отвлекающий эффект и противовоспалительный. Но шалфеем лучше полоскать горло и без молока даже».

В сезон ОРВИ много звуков простуды: шмыгающих носов, кашля, чихания

Евгений Тимошенский: «Еще есть способ спать под толстым одеялом. Чай с малиной и под толстое одеяло. Получается большая концентрация углекислого газа и повышенной температуры. Жарко, мокро, душно, потно. Но к утру можно выздороветь. За счет того, что организм включает свои огромные восстановительные возможности. И большая концентрация углекислого газа стимулирует антивоспалительные процессы в организме. Когда организм повышает температуру до плюс 38 – 39, он же не просто так это делает. При 39 гораздо быстрее вырабатываются защитные факторы – интерфероны, антитела, а бактерии и вирусы погибаю . Организм повышает температуру, чтобы выздороветь, а мы зачастую снижаем лекарствами, не понимая, что удлиняем нашу болезнь».

Светлана Ломжина: «Не рекомендовала бы».

Евгений Тимошенский: «По крайней мере, не вредит. В Средней Азии любят это средство для улучшения пищеварения и настроения».

Светлана Ломжина: «Ничего не могу сказать и про этот рецепт, не слышала».

Евгений Тимошенский: «Есть такой рефлекс. Если ноги простывают, кашель начинается. Если греем ноги, ходим в теплых носках – легче. Ноги и нос, ноги и кашель сильно взаимосвязаны и от гречки или еще откуда тепло не важно – это рефлекс».

Светлана Ломжина: «Я думаю, этот способ еще и дополнительная травматизация больного человека».

Евгений Тимошенский: «Если вы грудную клетку простукиваете ладошками, не обязательно с медом – это отличный стимулирующий эффект для уменьшение кашля. Во-первых, прибывает кровь, быстрее человек выздоравливает, даже сгустки слизи отрываются и откашливаются. Такое похлопывание – очень хорошо помогало в больницах при лечении ковида».

Светлана Ломжина: «Да, простукивание ладонями дает хороший отвлекающий эффект».

Евгений Тимошенский: «Психосоматика может быть, но часто ей называют то, что не могут определить. У человека, к примеру, глисты, пациент кашляет, его к неврологу направляют, а невролог назначает лекарства, которые туманят голову».

Светлана Ломжина: «Да, психосоматические нарушения иногда вызывают кашель. Он может быть на фоне стресса, на фоне волнения. Здесь нужна сначала консультация невролога, психиатра».

Каждую неделю в Алтайском крае ОРВИ заболевают 25-26 тысяч человек

Взято отсюда

15.03.2024