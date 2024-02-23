«У вас ничего непонятно»: в Новосибирске врач не увидела внематочную беременность у пациентки, мучившейся от болей

В НСО врач не увидела внематочную беременность у пациентки, мучившейся от болей

Врач, как уверяет пациентка, не поставил верный диагноз.

Лена* и ее муж мечтали о ребенке, но она долго не могла забеременеть. Чтобы пройти обследования и понять, в чем причина, девушка обратилась в частную клинику.

– Мне назначили процедуру ЭХОГГС для диагностики проходимости маточных труб. Во время самой манипуляции я была под наркозом. Когда я пришла в себя, врач, которая делала мне ЭХОГГС, сказала, что срочно нужна операция по удалению трубы, потому что процедура прошла неудачно, – рассказала КП-Новосибирск Лена.

Операцию пациентке провели, назначили дальнейшее лечение, и она смогла забеременеть. Но дальше случилась беда.

– Мое состояние ухудшилось, я пришла все к тому же врачу с жалобами на постоянные боли и кровянистые выделения, – описывает Лена. – Она осмотрела меня, сделала УЗИ и сказала, что беременность маточная, Сказала что срок очень маленький и ничего еще толком непонятно, хотя шла уже шестая неделя беременности. Мне назначила сохраняющую терапию.

Но никакого эффекта от лекарств не было, и Лена решила обратиться в другую больницу.

– В другой клинике мне сделали УЗИ и сразу выяснили, почему боли и выделения не прекращались. Оказалось, у меня была внематочная беременность, а из-за того, что упустили время, плод уже был больше 1 сантиметра, – вспоминает Лена.

Выбора не было – девушке пришлось удалить вторую маточную трубу:

– Теперь мой единственный шанс забеременеть – ЭКО. И я хочу, чтобы врач, по чьей вине со мной это произошло, понес наказание.

В самой клинике ситуацию никак не прокомментировали. А юристы советуют Лене не отступать:

– Прежде всего, из клиники, где не выявили внематочную беременность, пациентке нужно затребовать всю документацию о ее лечении. Следующий шаг – писать заявление в прокуратуру. В ходе расследования будет проведена экспертиза, которая выявит, какие конкретно действия врачей были неверными. Если вину медиков подтвердят и эксперты, то можно будет отдельно подавать гражданский иск и требовать компенсацию, в том числе морального вреда.

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Взято отсюда

24.02.2024