«У вас очень плохие анализы»: мошенники пугают россиян страшными диагнозами и предлагают срочно купить дорогие лекарства

Ирина Волк: Россиянам начали звонить мошенники, представляющиеся врачами

Россиянам начали звонить мошенники, представляющиеся врачами

Телефонные мошенники, оказывается, те еще затейники – любят ролевые игры. То они играют в полицейских, то в сотрудников ЦБ. Теперь нацепили белые халаты. И пытаются спасти жизни россиян. Понарошку, конечно. И не бесплатно.

В чем суть развода?

– Мошенник звонит, представляется помощником какого-либо профессора или главврача и сообщает, что пришли плохие анализы, которые якобы гражданин сдавал ранее, и что срочно необходимо лечение. Далее жертве перезванивает «главный врач поликлиники» и сообщает, что за лечение готов взяться профессор медицины, но… необходимо пройти курс лечения дорогостоящим препаратом, – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Естественно, бесплатная медицина такие расходы не потянет. Поэтому лекарство надо купить самостоятельно. Но есть нюанс – в обычной аптеке этот препарат не найти. Его может заказать сам главврач, по квоте. Нужно лишь перевести ему нужную сумму на карту. И желательно сделать это побыстрее, иначе болезнь будет прогрессировать, и спасти пациента уже не получится.

Как распознать?

Здесь все просто. Надо просто включить логику. Если вы не сдавали анализы в последнюю неделю, то можете сразу класть трубку. Ставить диагноз по старым исследованиям никто из реальных врачей не будет. Но даже если и сдавали, то звонить вам будет не какой-то помощник или главврач, а ваш терапевт или другой специалист, которого вы знаете лично, потому что были у него на приеме. И наконец, врачи, конечно, могут рекомендовать купить то или иное лекарство. Но вряд ли будут это делать по телефону. И уж тем более не будут просить вас перевести им деньги.

Как не попасться?

Лучше всего просто положить трубку. А если есть сомнения, запишитесь на прием к своему лечащему врачу и сдайте анализы самостоятельно. Хуже от этого точно не будет. И естественно, ни в коем случае нельзя переводить деньги незнакомым людям, звонящим по телефону. Или передавать курьерам, которые приходят от этих людей.

Как пожаловаться?

Но положить трубку – это еще полдела. Вы не попались, но могут попасться другие. Если вы поняли, что на другом конце мобильного провода был телефонный мошенник, лучше сообщить об этом куда нужно. Например, проинформировать об этом сотового оператора. На их официальных сайтах в разделе «Безопасность» есть форма обратной связи, где можно пожаловаться на подобные звонки. Тогда номер, с которого звонят мошенники, быстрее заблокируют. А до этого при звонках другим пользователям будет отображаться пометка: «Возможно, мошенники».

Мошенники научились обманывать россиян от имени звезд

Взято отсюда

12.03.2024