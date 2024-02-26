Уфимец больше года пытается «воскреснуть» через суд из-за бюрократической ошибки

После смерти полного тезки из Читы все документы у 54-летнего Александра Николаева стали недействительными

Уфимец Александр Николаев пытается доказать, что слухи о его смерти были сильно преувеличены. Фото: личная страница героя публикации в соцсетях

Три года назад из-за бюрократической ошибки 54-летний уроженец Уфы Александр Николаев был признан умершим, хотя на самом деле он и по сей день жив и здоров. Узнал мужчина о том, что по документам его уже больше года как похоронили, совершенно случайно.

В ноябре 2022 года Александра за рулем Daewoo Nexia остановили для проверки документов сотрудники ГИБДД, которые после поиска в своих базах заявили, что его водительское удостоверение не действительно. Ведь он недавно умер.

Как оказалось, 16 марта 2021 года из жизни ушел его полный тезка и сверстник, уроженец города Читы Забайкальского края Александр Николаев. У по-настоящему умершего мужчины с уфимцем совпадали не только фамилия, имя и отчество, но и дата рождения. Единственная разница – место рождения.

Но так вышло, что свидетельство о смерти было выписано и внесено во все возможные базы именно на уфимского Александра Николаева. Теперь он пытается «воскреснуть» через суд.

В беседе с «Комсомолкой» Александр Николаев поделился, с чего началась эта курьезная история и как бюрократическая ошибка повлияла на жизнь его семьи. В частности, три года назад его автомобиль Daewoo Nexia был снят с учета «в связи со смертью владельца».

– Больше всего я переживаю, что не могу ездить за рулем. То есть машина есть, но водительских прав и документов на машину нет, как таковых номеров на нее тоже нет. То есть свозить, например, старенькую маму в деревню я не могу. Вот это самая большая проблема. А в остальном я особо не переживаю, всякое бывает и не только в нашей стране, наверное. Таких Николаевых по всей стране у нас явно не один десяток, а может и сотни, – отметил в беседе с «КП-Уфа» мужчина.

Все началось с того, что автомобиль уфимца для проверки остановили сотрудники ГИБДД и сообщили ему, что он умер. Фото: телеканал UTV

К счастью для Александра, бюрократическая ошибка в документах не повлияла на все сферы жизни. Он работает электриком в крупной региональной компании и по-прежнему получает зарплату через банк. То есть его счет не был аннулирован, как водительское удостоверение или регистрация на машину.

– За кредитами в банк я не обращался, поэтому не знаю, что там и как. Но зарплатную карточку, к счастью, не заблокировали. В паспортном столе мне сказали, что паспорт является недействительным, хотя его у меня не отобрали, чтобы мог в крайнем случае его предъявить. Но документом он не является, также как и права, которые забрали в ГИБДД. Там мне так и сказали: «Ты не можешь ездить, так как считаешься умершим», – вспоминает свои походы по инстанциям Александр Николаев.

Интересы «умершего» в Калининском районном суде будет представлять известный в Башкирии адвокат Роман Петров. В исковом заявлении юрист просит установить факт нахождения в живых уроженца Уфы Александра Николаева. Первого заседания пока не было, но и уфимец и его защитник настроены оптимистично.

Единственный вопрос, который мужчина пока не знает, как решить – это как теперь ему проголосовать на выборах президента России.

– Буду звонить на избирательный участок и узнавать, есть ли я вообще в списках. Вообще, в федеральной базе у меня там есть свидетельство о смерти. Пусть оно не мое, но «упало» оно к моим данным и так получилось, что паспорт не действительный. А на голосовании паспорт надо будет предъявлять, – подытожил Александр Николаев.

Взято отсюда

26.02.2024