реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Украинцы запустили очередной фейк о мобилизации в России

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Очередной липовый приказ за подписью министра обороны распространяют в интернете украинские спецслужбы

Украинцы запустили очередной фейк о мобилизации в России

Войска в зоне специальной военной операции активно пополняются за счет казаков и добровольцев, которые заключают контракты с Минобороны России.

В сети стали распространять новый фейк о российской армии. Понятно, что забросили его не граждане России (дураков все меньше – за фейки об армии грозит от 3 до 10 лет лишения свободы и штраф от 1,5 до 5 миллионов рублей).

Но некоторые на свой страх и риск пересылают в чаты бумажку, которая только похожа на бланк приказа Минобороны. Под приказом есть даже скан подписи министра обороны России. Смысл липового распоряжения таков: «а давайте проведем частичную мобилизацию сразу после выборов, пока электорат еще не очухался».

В рамках совместного проекта с фактчекинговым ресурсом «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации» «Комсомолка» обратилась к Минобороны России, где ей сообщили следующее:

«На каждое такой липовый приказ реагировать нет смысла. Все реальные документы публикуются в официальных СМИ, а информация доводится до населения довольно оперативно. Официальным изданиям, которые не имеют статус иноагента можно доверять, а не каким-то телеграм-каналам или социальным страницам», — пояснили в Минобороны России.

В ведомстве заметили, что уровень подделки приказа министра вырос: вышел уже без ошибок, с верной терминологией, и даже экземпляр уже не №1, а №3. А ведь раньше украинские агенты умудрялись приказ за №1 прямо со стола министра стащить и даже не помять. Прошлый такой фейковый приказ был датирован украинскими фейкоделами 4 сентября 2023 года (в новом — 6 марта 2024 года). Он был под призыв на срочную службу, а теперь пытаются нагадить под выборы.

В декабре прошлого года министр обороны Сергей Шойгу заявил: «Специальная военная операция сплотила армию и народ. Ежедневно более 1500 человек подают заявления о приеме на военную службу. Только в этом году набрано около 490 000 военнослужащих по контракту и добровольцев. Более 3000 российских студентов добровольно взяли академический отпуск и выполняют боевые задачи».

В Минобороны России уже неоднократно заявляли, что частичная мобилизация в России завершились в октябре 2022 года. И с тех пор войска в зоне специальной военной операции активно пополняются за счет казаков и добровольцев, которые заключают контракты с Минобороны России. Это еще в прошлом году позволило создать две резервные армии и шесть дивизий. А еще тысячи военнослужащих поступающих впервые на срочную службу пополняют учебки и воинские части, в том числе в новых Московском и Ленинградском военных округах.

Кстати, во время поздравительной речи на 8 марта Сергей Шойгу заявил, что сегодня Вооруженные Силы насчитывают более 37,5 тысяч женщин-военнослужащих. Еще порядка 270 тысяч женщин трудятся на различных гражданских должностях в военных организациях и воинских частях. Так что тыл у нас тоже довольно надежный.

Взято отсюда
11.03.2024

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Попросил прокатиться: барнаулец получил три года строгача за угон велосипеда у ребенка

Попросил прокатиться: барнаулец получил три года строгача за угон…

Ранее мужчина был судим 11 марта 2024, 16:06105Написать комментарий Жителя…

Сочи, Ялта или Стамбул? Куда поедут отдыхать россияне на майские праздники за границу и по стране и сколько это стоит

Сочи, Ялта или Стамбул? Куда поедут отдыхать россияне на…

Рассказываем про топ-10 самых популярных направлений 11 марта 2024, 15:0085Написать…

Безобидные с виду симптомы. Академик рассказал, как распознать частый вид рака у мужчин

Безобидные с виду симптомы. Академик рассказал, как распознать частый…

Речь про рак предстательной железы, который только в 2022 году…

«Думал, что валенки — это носки, а обувь еще принесут»: как студент из Индии стал известным сибирским нейрохирургом

«Думал, что валенки — это носки, а обувь еще…

Мороз в -23 градуса 33 года назад стал для Шалиндера…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp