Украинцы запустили очередной фейк о мобилизации в России

Очередной липовый приказ за подписью министра обороны распространяют в интернете украинские спецслужбы

Войска в зоне специальной военной операции активно пополняются за счет казаков и добровольцев, которые заключают контракты с Минобороны России.

В сети стали распространять новый фейк о российской армии. Понятно, что забросили его не граждане России (дураков все меньше – за фейки об армии грозит от 3 до 10 лет лишения свободы и штраф от 1,5 до 5 миллионов рублей).

Но некоторые на свой страх и риск пересылают в чаты бумажку, которая только похожа на бланк приказа Минобороны. Под приказом есть даже скан подписи министра обороны России. Смысл липового распоряжения таков: «а давайте проведем частичную мобилизацию сразу после выборов, пока электорат еще не очухался».

В рамках совместного проекта с фактчекинговым ресурсом «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации» «Комсомолка» обратилась к Минобороны России, где ей сообщили следующее:

«На каждое такой липовый приказ реагировать нет смысла. Все реальные документы публикуются в официальных СМИ, а информация доводится до населения довольно оперативно. Официальным изданиям, которые не имеют статус иноагента можно доверять, а не каким-то телеграм-каналам или социальным страницам», — пояснили в Минобороны России.

В ведомстве заметили, что уровень подделки приказа министра вырос: вышел уже без ошибок, с верной терминологией, и даже экземпляр уже не №1, а №3. А ведь раньше украинские агенты умудрялись приказ за №1 прямо со стола министра стащить и даже не помять. Прошлый такой фейковый приказ был датирован украинскими фейкоделами 4 сентября 2023 года (в новом — 6 марта 2024 года). Он был под призыв на срочную службу, а теперь пытаются нагадить под выборы.

В декабре прошлого года министр обороны Сергей Шойгу заявил: «Специальная военная операция сплотила армию и народ. Ежедневно более 1500 человек подают заявления о приеме на военную службу. Только в этом году набрано около 490 000 военнослужащих по контракту и добровольцев. Более 3000 российских студентов добровольно взяли академический отпуск и выполняют боевые задачи».

В Минобороны России уже неоднократно заявляли, что частичная мобилизация в России завершились в октябре 2022 года. И с тех пор войска в зоне специальной военной операции активно пополняются за счет казаков и добровольцев, которые заключают контракты с Минобороны России. Это еще в прошлом году позволило создать две резервные армии и шесть дивизий. А еще тысячи военнослужащих поступающих впервые на срочную службу пополняют учебки и воинские части, в том числе в новых Московском и Ленинградском военных округах.

Кстати, во время поздравительной речи на 8 марта Сергей Шойгу заявил, что сегодня Вооруженные Силы насчитывают более 37,5 тысяч женщин-военнослужащих. Еще порядка 270 тысяч женщин трудятся на различных гражданских должностях в военных организациях и воинских частях. Так что тыл у нас тоже довольно надежный.

Взято отсюда

11.03.2024