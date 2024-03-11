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Пластиковые окна в Горняке

Украинская армия посыпется к лету, война США и Китая неизбежна, в «Новой Фабрике звезд» зашкаливающее число блатных детей

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Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда» [аудио]

Украинская армия посыпется к лету, война США и Китая неизбежна, в «Новой Фабрике звезд» зашкаливающее число блатных детей

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. На Зеленского объявлена охота

2 место. Сможет ли женщина стать следующим президентом Украины

3 место. Геостратег Андрей Школьников: Война США и Китая неизбежна

4 место. Игорь Кимаковский: Украинская армия посыпется к лету

5 место. Ирландский инвестор признался, почему хранит свои сбережения в рублях

6 место. Александр Сладков: Мы не наносим ядерных ударов по Украине, потому что нам потом вместе жить

7 место. 150 тысяч – и вы в раю. Куда полететь в марте на юга

8 место. Вегетарианство и веганство: полезно или вредно

9 место. Плюс 100 тысяч. На «АвтоВАЗе» определились, сколько будет стоить Vesta с вариатором

10 место. В «Новой Фабрике звезд» зашкаливающее число блатных детей: Канделаки, Круг, племянница Мартиросяна и внучка политика

Взято отсюда
11.03.2024

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