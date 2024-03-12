«Умные» серьги подскажут удобный момент для зачатия

Ученые придумали миниатюрный гаджет-украшение

Сережка «шепнет на ушко», когда свидание лучше не откладывать. Фото: University of Washington

Исследователи из Вашингтонского университета (США) разработали микродатчики, которые крепятся на мочку уха. Причем прокалывать ее не нужно – в описании изобретения говорится, что устройство крепко держится благодаря магнитному зажиму. Внешне гаджет похож на сережку с подвеской. По размеру – не больше канцелярской скрепки. При желании прибор можно дополнительно украсить, превратив в настоящее ювелирное изделие, уверяют создатели. На точность показаний это не повлияет.

На что способны «умные» серьги? Основная задача датчиков – отслеживать температуру тела. Оказывается, по мочке уха ее можно «считывать» не хуже, чем при измерении под мышками. Это показал опыт на добровольцах, среди которых было 20 здоровых человек и 5 волонтеров с повышенной температурой.

В гаджет встроен чип, с помощью которого данные передаются на смартфон по беспроводной связи bluetooth. Показания измеряются каждые несколько часов.

Как известно, температура тела может расти не только при простуде или другом заболевании. Но и, например, в начале овуляции у женщин (то есть при выходе яйцеклетки из яичников, когда появляется возможность забеременеть). Так что сережки смогут подсказать лучшие дни для зачатия ребенка, считают специалисты.

Правда, заказать такой гаджет в магазине пока не удастся. Ученые создали прототип, и для массового выпуска потребуется его доработка. Кстати, не исключено, что к моменту выхода на рынок сережки будут не только выполнять роль термометра. Исследователи заявили о планах добавить в устройство датчик сердечного ритма. А также «научить» прибор подпитываться за счет солнечной энергии (сейчас требуется электрическая подзарядка).

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Взято отсюда

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