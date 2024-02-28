Ушло 400 литров: на Урале мужчина залил пивной каток

В Екатеринбурге появился первый в России пивной каток

На заливку катка ушло 4 часа. Фото: скриншот видео

В Екатеринбурге появился первый в России пивной каток. Необычная идея пришла в голову владельцам уральской пивоварни.

– Денис – пивовар пока мелкокалиберного масштаба. Поэтому нам захотелось привлечь к себе внимание местных любителей хмельного. Вот и придумали такую PR-акцию: зима на Урале длится пять месяцев, поэтому такой каток – отличная рекламная кампания, – рассказывает «КП-Екатеринбург» соавтор алкокатка и пресс-секретарь пивоварни Дмитрий.

По площади каток больше напоминает дворовой. Но точный метраж авторы назвать затрудняются. Зато с количеством пива, ушедшего на заливку, таких сложностей не было. На это потребовалось четыре часа и 400 литров пива, это 20 кег по 20 литров.

Заливать приходилось в несколько слоев, чтобы посередине катка был виден логотип пивоварни. Пивовары не скрывают, что тратить такое количество собственной продукции было жалко.

Каток появился в конце февраля, так как Дмитрий и Денис не могли знать наверняка, какой будет результат, а потому долго обдумывали реализацию. Например, они не знали, как поведет себя пиво на морозе и не растает ли лед при повышении температуры, какой будет от него запах и так далее.

– Нынешний каток – эксперимент. Мы не знали, как жители Екатеринбурга оценят идею. В следующем году хотим привлечь другие пивоварни, чтобы объединиться и сделать фестиваль прямо на улице, с катком из пива, – рассказывают в пивоварне.

К 28 февраля каток полностью готов для катания на коньках. А вот локация алкольда пока засекречена, но не из-за того, что в пивоварне так захотели. Просто неизвестно, что получится, если о местоположении узнают дети, да и не будет ли это рекламой алкоголя, что незаконно, тоже пока на 100% не ясно.

Взято отсюда

28.02.2024