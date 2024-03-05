«Устал в одиночку ухаживать за лежачей мамой»: Соседи математика Перельмана рассказали, из-за чего ученый изменился до неузнаваемости

Соседи Григория Перельмана рассказали о тяжелой жизни математика-затворника

Григорий Перельман впервые за несколько лет попал на фото. Фото: vk.com/t_kupchino / Тимур ХАНОВ

В петербургском районе Купчино удалось заметить математика-затворника Григория Перельмана. Он сразу же попал на фото, которые сделали прохожие. Гений математики сильно поседел и по-прежнему носит медицинскую маску.

Доказавший гипотезу Пуанкаре 57-летний ученый попал на фото, когда пошел в бюджетный продуктовый магазин. В последний раз гения видели в 2022 году (а всего за последние лет десять – не больше двух-трех раз). Тогда он был довольно бодр и тоже шел за продуктами.

Но теперь – сильно изменился. Увидевшие его люди отмечают, что Перельман сильно поседел и выглядит сильно уставшим. Одежда на Перельмане была мятой и старой, на ногах – калоши. Если бы люди не знали Григория Перельмана, то можно подумать, что в кадр попал бездомный.

Перельман и знать не знал, что его снимает на камеру местный житель. Фото: vk.com/t_kupchino

Многие почитатели математика испугались, не заболел ли ученый. С этим вопросом SPB.KP.RU обратилась к соседям Григория Перельмана.

– Нет, не заболел. Просто он один ухаживает за больной лежачей мамой, она у него старенькая и теперь не встает с постели. При этом он отказался от социальных служб, это его выбор. Но, естественно, он очень устал от этого, – призналась SPB.KP.RU соседка Перельмана, попросившая не называть ее имя. – А так я его вижу, мы здороваемся. Поседел, да, одежда грязновата, ну потому что тяжело ему. К ним, может, только врач ходит, но мы его не видим, если честно.

– Мама ему уже давно не стирает. Бывают такие люди: где-то он гений, а где-то вот такой. В маске ходит, потому что боится инфекции. Но стоит признать, что он бодрый, я его видела день или два назад. С ним все нормально. Что касается обуви, то он уже давно так ходит, да и вообще он всю одежду донашивает за отцом, который много лет назад умер от рака. Он оторван от социальной жизни. Вот вам пример: нам брошюрки рекламные тут недавно носили. Как ему вставили в косяк двери ее, так он ее и не вынимает, ладно еще, хоть на пол не бросил. Цветы у него так часто лежат, кто-то приносит, он их не берет. Кто-то дарил ему еще много винограда, он лежал в подъезде, пока мошки не завелись. Я у него спросила тогда – почему вы не берете? Он ответил – я же не знаю, от кого это.

Скорее всего, гений-затворник живет только на пенсию мамы (самому ему сейчас 57 лет). Ведь на работу он не ходит. Поэтому на продуктах семья экономит.

– Он скромно закупается, – признаются продавцы. – По акционным ценам. Иногда виноград берет, яблочки. Хлеб не покупает почему-то, – признались SPB.KP.RU продавцы магазина.

Отметим, что сам Перельман, который в свое время отказался от премии в миллион долларов за доказательство теоремы Пуанкаре, не отвечает на звонки и не открывает дверь, поэтому его новые фото стали уникальными.

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Взято отсюда

06.03.2024