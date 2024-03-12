Устойчивый туризм в Азии: Что ждет российского туриста в странах АТР

В редакции медиагруппы «Комсомольская правда» прошел тематический круглый стол Ecumene

Если вам доводилось путешествовать в странах Европы, Африки и Азии, то вы, наверняка, почувствовали колоссальную разницу между этими континентальными регионами. И среди них страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) занимают особое место. Никакой заметки не хватит, чтобы описать их туристические возможности. И в последнее время местные власти акцентируют свое внимание на вопросах защиты и сохранения уникальности популярных локаций, имеющих особое значение даже на глобальном уровне.

– Необходимо выстроить единую, устойчивую туристическую экосистему, в которую должны быть включены вопросы инноваций и технологий, образования и обучения, а также поддержка со стороны государства и частного сектора – привлечение зеленых инвестиций в целях всеобщего устойчивого развития, – отметил в своем выступлении модератор мероприятия, программный директор Ecumene Сергей Рыбаков. – Мы должны установить новый ориентир для развития человеческих ресурсов в туристическом секторе, подчеркивая особую потребность в инновациях, сотрудничестве и всеобщем устойчивом развитии. В последние годы особое внимание мирового туризма было приковано к Азиатско-Тихоокеанскому региону, который играет ключевую роль в состоянии развития глобального туристического сектора экономики.

Сергей Рыбаков.

Есть мнение, что Азия – это ведущий рынок, центр туристических инноваций, дом для многих ведущих мировых организаций и предприятий, а также одно из самых уникальных в мире направлений для туризма. Поэтому переход к устойчивому туризму является ключом к возрождению туристического сектора всего этого региона.

– В очень интересное время мы живем, когда из-за определенных событий мы открываем для себя новые туристические направления как внутри России, так и в Азии, – сказал в приветственном слове шеф-редактор издания «Комсомольская Правда» Евгений Сазонов. – И россияне обращают особое внимание на этот регион, поскольку АТР – это история, интересные места, прекрасные локации для отдыха и, самое главное, дружелюбие по отношению к нашим туристам.

Евгений Сазонов.

МАРСИАНСКИЕ ПЕЙЗАЖИ КАЗАХСТАНА

Впрочем, не только их можно увидеть в замечательной стране, которая на протяжении многих десятков лет является партнером России по многим отраслям.

– А туризм – одно из наиболее перспективных направлений казахстанско-российского сотрудничества, – выделил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Даурен Абаев. – Но этот потенциал реализуется не в полной мере. Первая и девятая по величине территории страны, имеющие на двоих природно- климатическое разнообразие, превосходящее некоторые континенты, обязаны осваивать эту точку роста. В своей работе мы прикладываем все усилия, чтобы расширить горизонты туристических обменов. И эти усилия не остаются безрезультатными. Казахстан вошел в тройку стран, куда чаще всего ездили россияне в 2023 году – около 3 млн визитов. На 27% выросло по сравнению с 2022 годом количество поездок и наших граждан в Россию – более 3 млн. человек. Растет частота авиасообщений между городами России и Казахстана. Сейчас выполняется 104 рейса в неделю. Кроме того, имеется огромный потенциал в части создания единых трансграничных маршрутов, особенно в прикаспийских регионах и на Алтай, который является колыбелью тюркской цивилизации.

Даурен Абаев.

Господин посол рассказал, что в конце этого года в Казахстане пройдет первый туристический форум по ключевым направлениям. Стране есть, рассказать и показать своим гостям. Например, 14 национальных парков, который имеют неповторимый ландшафт, включая даже марсианские пейзажи.

– При этом мы понимаем, что есть проблемы: сезонность, высокая стоимость услуг, слабая транспортная доступность и дефицит квалифицированных кадров, – продолжил господин посол. – С точки зрения устойчивого туризма мы делаем первые шаги, но запрос растет с каждым годом и принципы устойчивого развития в обществе продвигаются.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТУРПОТОКА В КИТАЙ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ

Именно об этом рассказал генеральный директор компании «China Tour and Business Travel», Президент РОО «Русско-Китайский Клуб» Сергей Джан Ша. По его мнению, тема устойчивого туризма сейчас актуальна, потому что любой туризм и его восстановление связаны с восстановлением инфраструктуры.

Сергей Джан Ша.

– Поскольку многие отели в Китае весь этот период стояли на «стопе», нужно было смотреть всю инфраструктуру, как она развивается, насколько она готова к приему туристов не только внутри Китая, но и иностранных туристов, – подчеркнул эксперт.

По словам спикера, сейчас наблюдается тенденция расширения географии поездок, включая отдаленные провинции. Сейчас около 90% поездок россиян в Китай – это бизнес-поездки. Это объективные обстоятельства, которые предполагают такие поездки, потому что бизнес ищет возможности установления прямых контактов с китайскими производителями. В этой связи существенно меняется и география поездок. Возникают провинции, которые раньше никогда не посещались россиянами, это очень отдаленные места. Понятно, что бизнес, когда едет по делам, посещает достопримечательности, желательно рядом.

СИНГАПУР – ВОРОТА В ЮГО-ВОСТОЧНУЮ АЗИЮ

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сингапур в Российской Федерации Марк Нео рассказал, что Сингапур, конечно, привлекает туристов и сейчас он тоже восстанавливается после пандемийных локдаунов. В прошлом году страну посетили 71% туристов от того количества, которое было зафиксировано в доковидный период.

Марк Нео.

– К нам, в основном, приезжают гости из Индонезии, Китая, Южной Кореи, США и также много транзитных пассажиров, поскольку Сингапур – крупный транспортный хаб, ворота в Юго-восточную Азию, – сказал господин посол.

Стоит отметить, что для привлечения туристов Сингапур идет впереди планеты всей по организации различных мероприятий. Это и «Формула 1», и концерты популярнейших звездных исполнителей, и деловые события такие как «Энергетическая неделя» или «Фестиваль финтеха». Для развития туристической привлекательности правительство Сингапура вкладывает каждый год около $300 млн.

– В целом, в стране наблюдается сдвиг в сторону устойчивого туризма, – отметил спикер. – В 2023 году мы заняли 13 место по индексу устойчивости. Мы стараемся повышать показатели каждый год, стараемся стать углеродо-нейтральными к 2050 году. Однако в чем сложность развития устойчивого туризма? Эти инициативы повышают издержки для всех заинтересованных лиц. И задача заключается в том, чтобы убедить сделать дополнительные инвестиции и при этом обеспечить, чтобы направление было конкуренто-способным. Плюс важно сохранить привлекательность для туристов и одновременно соответствовать своим обязательствам по развитию зеленой туризма.

ПОЧЕМУ СТОИТ ПОЕХАТЬ В БАХРЕЙН?

Основные преимущества перечислил первый секретарь, заместитель Главы Миссии Королевства Бахрейн в Российской Федерации Яссер Алхаддад.

Яссер Алхаддад.

Итак, туристы, посещающие Бахрейн, выбирают Королевство за его пляжи и богатое культурное наследие. Море в Бахрейне остается теплым практически круглый год. Жители Бахрейна приветливы и доброжелательны к туристам. Королевство является одним из самых безопасных мест в мире. Качество местной кухни и обслуживания впечатляют. Среди преимуществ поездки в Бахрейн для российских граждан – это виза, которая оформляется в аэропорту по прибытии за минимальную плату. Главным авиаперевозчиком Королевства Бахрейн является авиакомпания Gulf Air, которая ежедневно выполняет прямые рейсы между Манамой и Москвой, что делает путешествие очень удобным.

Кроме того, Бахрейн предлагает отличные возможности для шоппинга: в его многочисленных торговых центрах представлены все ведущие мировые бренды.

Для тех, кто хотел бы спланировать бюджетную поездку в Бахрейн, также существуют специальные туристические пакеты.

По данным ЮНВТО, в Бахрейне насчитывается более 230 отелей, включая такие мировые сети, как Four Seasons, Ritz-Carlton и Hilton. В стране есть множество вариантов организации активного туризма на свежем воздухе, таких как: верховая езда на арабских лошадях, кемпинг в пустыне, сафари/экспедиционный тур по пустыне Бахрейна, катание на водных мотоциклах, погружение под воду в поисках жемчуга (снорклинг или дайвинг), экскурсия по берегу Бахрейна, рыбалка и многое другое.

Бахрейн может стать и отличным местом для краткосрочного отдыха при путешествии в другие страны Персидского залива благодаря близкому расположению Королевства. Перелет в ОАЭ занимает всего 1 час, а на автомобиле можно добраться даже до Саудовской Аравии через пролив Короля Фахда, соединяющий оба Королевства.

АЙДА В МЬЯНМУ!

А в той стране прекрасная погода! Причем, круглый год. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Союз Мьянма в Российской Федерации Тим Линн Оун уверяет, Мьянме есть, чем удивить российского туриста. Тем более, что в прошлом году страны отметили 75-летний юбилей установления дипломатических отношений.

Тит Линн Оун.

– За эти годы мы добились взаимного уважения и доверия, несмотря на огромную географическую дистанцию, – отметил господин посол. – Между странами постоянно происходят обмены туристическими и бизнес-миссиями. Однако российских гостей в Мьянме пока очень мало и нам бы хотелось улучшить сотрудничество. Ведь Мьянма в Юго-восточной Азии – это не раскрытый бриллиант. Благодаря нашей географии и богатой истории, культуре, доброжелательным людям мы можем предложить многое для туристов. И белопесчаные пляжи на побережье, и снежные пики Гималаев на севере. Прекрасные ландшафты, древние города и замечательные фестивали. Наше население -54 млн человек и 135 этносов. 85% – буддисты. Английским языком владеют большинство. Туризм в Мьянме круглогодичный. Мы сейчас привлекаем к сотрудничеству российских туроператоров, уже возобновились прямые авиарейсы. Мы делаем все возможное, чтобы российскому туристу в нашей стране было комфортно.

В ТАИЛАНДЕ ТУРИЗМ – ЭТО ИСКУССТВО

Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Таиланд в Российской Федерации Сасиват Вонгсинсават рассказал, что устойчивый туризм поставлен в этой стране во главу угла. Дело в том, что Таиланд – это туристическая страна. В 2023 году более 20 млн человек посетили страну. Это примерно $34 млрд, что составляет 10% местного ВВП. При этом из России приехали около 1,5 млн человек. Господин посол уверен, есть еще потенциал для роста. Тем более в Таиланде в последние годы отмечается всплеск туристической активности.

Сасиват Вонгсинсават.

Таиланд – это та страна, где принимают все меры и для развития туризма, и для защиты окружающей среды от массового туристического потока особенно в периоды высокого сезона.

– Чтобы снизить загрязнение, был введен запрет на использование пластика – посуды, пакетов, – объяснил господин посол. – Эта программа охватывает 50 национальных парков по всей стране. Кроме того, мы стараемся развивать те города, которые не являются в списке номер один у туристов. Но они очень привлекательны. Набирает обороты и экотуризм.

ЭТОТ УНИКАЛЬНЫЙ ВЬЕТНАМ

– Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Добро пожаловать во Вьетнам! – этими словами закончила свое выступление член Ассоциации юристов Вьетнама в Российской Федерации Фам Тхань Суан. И это было сказано не просто так. По словам спикера, Вьетнам – совершенно новое направление в мировом туризме. Это неизведанный для туристов край с уникальной природой, вековыми традициями и культурой. Несмотря на бурный экономический рост, страна сохранила безупречную красоту природы.

Фам Тхань Суан.

– Вьетнам – это страна контрастов. И благодаря гармоничному сочетанию чарующих пейзажей и дружелюбному гостеприимному народу, страна готов привлечь туристов со всего мира, – подчеркнула госпожа Фам Тхань Суан. – Что касается устойчивого туризма, то мне хочется предложить следующее. Пришло время разработки совместных турпродуктов, когда турист может во время одного путешествия посетить сразу несколько азиатских стран. Поэтому туроператоры должны изучать рынки разных стран для создания таких продуктов. Создавать комбинированные туры, сочетая разные виды туризма.

ЗЕЛЕНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ТУРИЗМ

В туризме важен баланс. И зеленые инвестиции – это подходящий инструмент.

– В 2023 году Всемирный день туризма проходил под девизом «зеленые инвестиции в туризм», – рассказал заместитель директора по развитию Института Китая и современной Азии РАН Павел Кузнецов. – В мире много стран, для которых туризм является бюджетообразующей отраслью. Если 10% ВВП – это доходы туризма, то это туристическая страна. Для примера, в России доля туризма в ВВП – 3%. Что такое зеленые инвестиции? Это дружелюбные вложения для окружающей среды. За последние годы туризм стал глобальным экономическим трендом во всем мире, и в этой связи турпоток становится угрозой для уникальных экосистем. Поток нарастает, а инфраструктура за ним не успевает. Вот для этого и необходимы те самые зеленые инвестиции и государства, и бизнеса. Например, строительство дорог, которые надо проложить так, чтобы не навредить природе. Или установка источников возобновляемой энергетики. И так далее.

Павел Кузнецов.

ГАСТРОНОМИЯ – ЭТО ТОЖЕ ТУРИЗМ

Причем, наиболее быстроразвивающийся. В этом абсолютно уверен директор Центра гастродипломатии ИБДА РАНХиГС, президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман.

Леонид Гелибтерман.

– Каждый год, по разным оценкам, он растет от 7 до 12%, – подтвердил тезис цифрами эксперт. – В Азии еда – важнейшая часть культуры народа. Это особый культурный код. И важно, что российский турист не консервативен и готов пробовать новые кухни. Поэтому в гастрономии есть огромный потенциал для роста. Все страны достойны, чтобы их посетить и получить большое удовольствие, в том числе и гастрономическое. Так, например, Казахстан многое делает в этом направлении. Мьянма активно обсуждает и разрабатывает программы для наших туристов. Даже обучает своих шеф-поваров русским блюдам. Таиланд – это мировой лидер с точки зрения гастрономической дипломатии. Их блюда очень популярны в России. А Вьетнам и вовсе сделал «фо бо» русским национальным супом. Бахрейн – это великолепные образцы арабской кухни и высокий уровне сервиса. И так можно говорить практически о каждой азиатской стране.

Взято отсюда

13.03.2024