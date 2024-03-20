Запад отключит всем нам смартфоны: насколько вероятен такой сценарий

В Госдуме допустили полное отключение смартфонов на Android и Apple в России

Apple по решению властей США может отключить все айфоны на территории России, а Google — неперепрошитые смартфоны на Android. Больная для многих россиян тема опять всплыла после интервью, которое дал одному из YouTube-каналов зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Антон Горелкин. Депутат, правда, говорил лишь о гипотетической ситуации — если «ставки будут повышены до предела». Но обсуждение перспектив превращения смартфонов в кирпичи пошло на новый круг.

ДОРОГОЙ КИРПИЧ

Россиян такими перспективами — ваш смартфон вам не принадлежит – пугают уже давно. В том числе такие светила мира кибербезопасности как президент компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов и президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская (ее интервью KP.RU еще аж 2018 года на эту тему).

С 2022 года страсти, естественно, усилились. В последний раз паника поднималась в начале 2023 года — якобы «рубильник» для айфонов уже наготове, срочно сохраняйте фоточки и видосики.

Как уже неоднократно рассказывали самые разные эксперты, технически возможность помешать нормальной работе устройств существует — для всего оборудования, которое так или иначе требует обновлений программного обеспечения от компаний из-за рубежа. А если говорить о мобильниках, то и в айфонах, и в некоторых телефонах на Android присутствуют программы, позволяющие удаленно найти пропавший телефон. И при необходимости заблокировать. Такие опции до сих пор были призваны помочь честным владельцам защитить себя в случае чего от воров.

– У обеих компаний есть возможности как отслеживания телефонов в режиме реального времен, так и удалённой блокировки. Именно из-за этого Apple достаточно эффективны при магазинных кражах, когда устройства блокируют просто по списку их id-номеров и они превращаются в те самые “кирпичи”, – пояснил «КП» основатель агентства интернет-маркетинга OptimPro Антон Полилов. – Но возникает вопрос логики блокировки по «геополитическим» причинам. Блокировать все телефоны, импортированные в Россию? Или все телефоны, которые сейчас на территории России? В первом случае, купить могли любые иностранцы, при покупке телефона паспорт не проверяют. Во втором – тоже странно, для тех же иностранцев. И есть программы, которые могут подставлять любые координаты. Это несколько сложнее VPN, но тоже решаемо.

КИТАЙ МЕШАЕТ

Ряд экспертов считают, что тем же Штатам в принципе оставлять россиян без айфонов невыгодно — будет потеряна и возможность при необходимости использовать в своих целях информацию, которую так или иначе собирают о пользователях эти устройства.

Обсуждение перспектив превращения смартфонов в кирпичи пошло на новый круг.

Есть причины и экономические.

– Никто этого делать не будет, потому что финансовые потери для корпораций будут настолько огромными, что описать это не представляется возможным. Можно запросто ожидать обвала акций как минимум в два раза, – считает финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. – Аргумент прост – они потеряют китайский и ближневосточный рынки, а как вариант – серьезно обострят отношения с Индией. Все эти страны будут проецировать возможные ограничения на себя и резко сократят импорт и пользование, как минимум, техникой Apple. И это резко негативно скажется на финансовых результатах. Что касается непосредственно технической возможности, то, насколько мы помним, были определенные проблемы с использованием айфонов в Крыму, но они довольно легко преодолевались. Поэтому пусть страшилки остаются на совести их рассказчиков.

– Решение о блокировке простых пользователей подорвёт доверие к такой компании на многие годы. И даст классный козырь её конкурентам. В случае с Apple и Google – просто подарить весь совокупный рынок БРИКС китайским конкурентам, – согласен Антон Полилов.

ИРАНСКИЙ ПУТЬ?

До сих пор в истории не было таких прецедентов, чтоб в какой-то стране всем пользователям отключали айфоны или систему Android просто по факту нахождения смартфона на определенной территории. Даже в Иране они работают — хотя с определенными ограничениями: активировать айфон с иранского номера нельзя, App Store и Google Play отсутствуют — но налажен рынок услуг по решению этих проблем для желающих и готовых заплатить.

– Компании Apple и Google не контролируют использование своих устройств в различных странах чисто по географическому признаку. Им как коммерческим структурам это было не нужно. Но они могут вводить определенные ограничения в части использования ПО, – говорит основатель и СЕО Mirey Robotics, специалист по ИИ Андрей Наташкин. – Это не совсем «окирпичивание». Если захотеть, то можно эти проблемы решить. Появление подобных новостей скорее ставит вопрос, а что с разработкой российских смартфонов. Некоторое время назад мы видели некие подвижки в этом направлении. Но сейчас почти нет новостей. Причина этого – российские устройства собирались из иностранных компонентов. После того, как некоторые страны отказались работать с Россией, на первый план вышел вопрос производства процессоров. Ранее они поставлялись из Тайваня.

Взято отсюда

20.03.2024