Запретили оставлять детей с бабушками и дедушками: в Чувашии разгорелся скандал после письма органов опеки

Власти объяснили, почему требования истолковали неправильно

В Чувашии разгорелся нешуточный скандал. Родители Чебоксарского района в шоке, они узнали, что теперь им запрещается оставлять детей надолго с бабушками и дедушками. Такую информацию жители прочитали в интернете со ссылкой на письмо местных органов опеки. А начальник отдела по опеке и попечительству Лариса Ильина якобы предупредила, что родителей, оставивших детей без присмотра на долгое время, ждет административное наказание. Ситуация возмутила родителей, общественность. Но все оказалось не так просто. «Комсомольская правда» разбиралась, действительно ли власти выпустили такой жесткий приказ. Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Одной из первых отреагировала депутат Госдумы РФ Ирина Филатова. Она сообщила, что получила множество писем от родителей и сделала эмоциональные заявления:

– Администрация Чебоксарского муниципального округа не сдается, упорно не видит проблемы и причин гнева родителей, которые написали уже 1600 комментариев под постом про бабушек, и отчаянно продолжают отбиваться формулировками «вы нас не так поняли». Но поняли их верно. По версии Администрации, детям нельзя ездить на автобусе с бабушками без доверенности. А каникулы в деревне у дедушки и бабушки, в понимании закона местных чиновников, это практически уголовное преступление. Оторванность некоторых чиновников от реальной жизни впечатляет. Родственники опасны, а опекуны – то что нужно детям, во благо которых и рождаются самые дичайшие идеи?

В администрации Чебоксарского района разъяснили, что письмо было истолковано превратно и ни о каком лишении детей общения с бабушками и дедушками речи не идет:

– Мы живем в правовом государстве. И все действия в отношении несовершеннолетних детей регулируются Семейным кодексом Российской Федерации, исполнение положений которого жестко контролируется органами прокуратуры. В этом случае ни о каком лишении контактов с бабушками, дедушками или иными близкими родственниками не может быть и речи. В письме напоминается о строгой необходимости ответственного родительства – только родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Это значит, что в случае оставления родителями своих детей, выезда на заработки за пределы места проживания (в другой город, населенный пункт, субъект Российской Федерации), длительного нахождения в медицинской организации на лечении и др. важно оформлять соответствующие документы (согласие, доверенность, временная опека) на близких родственников.

В администрации объяснили, что в жизни случается много ситуаций, когда детей оставляют жить с родственниками, не оформляют документы, лишают их возможностей, а порой и вовсе подвергают опасности.

– Письмо Ильиной Ларисы Рафиковны о необходимости представлении сведений о несовершеннолетних, оставшихся с родственниками без попечения родителей, направлено с целью проведения разъяснительной работы, обеспечение безопасности детей, защиту их прав и законных интересов, – добавили в администрации Чебоксарского района.

В министерстве образования Чувашии тоже отреагировали на скандал. Чиновники изучили письмо и пришли к выводу, что некоторые формулировки были некорректными, поэтому их интерпретировали не с тем смыслом.

– По ситуации, произошедшей с начальником отдела по опеке и попечительству Ларисой Ильиной. Минобразования Чувашии сообщает, что в письме есть вероятность использования некорректной формулировки закона. Поясняем, что временную опеку над детьми рекомендуется оформлять в случае отсутствия законного представителя на период, когда по уважительным причинам они не смогут исполнять свои родительские обязанности, с указанием конкретного лица, – прокомментировали в минобре.

Однако Уполномоченный по правам ребенка в Чувашии Алевтина Федорова поддержала решения властей Чебоксарского района и объяснила, что они направлены на профилактику детской безнадзорности и ЧП с участием несовершеннолетних:

– Начальником отдела по опеке и попечительству Чебоксарского муниципального округа в адрес образовательных организаций округа направлено письмо с просьбой предоставить сведения о детях, оставшихся с бабушками, дедушками, иными родственниками без попечения родителей на длительное время. Причинами таких ситуаций могут быть как выезд на заработки за пределы субъекта, лечение в больнице, так и случаи осознанного уклонения взрослых от исполнения родительских обязанностей. При длительном отсутствии родителей возникают проблемы, связанные с представлением интересов детей, защитой их прав. На практике наибольшее количество вопросов возникают при обращении в больницы за экстренной помощью, при участии в различных мероприятиях, где требуются согласия родителей.

Тем не менее, общественный резонанс заставил минобр отреагировать не только комментариями, но и внеплановой проверкой, которая будет проведена в ближайшее время.

– Минобразования Чувашии будет организована внеплановая выездная проверка деятельности органа опеки и попечительства администрации Чебоксарского муниципального округа, – сообщили в ведомстве.

Не исключено, что по ее итогам специалистов отдела опеки Чебоксарского района привлекут к дисциплинарной ответственности.

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Взято отсюда

21.03.2024