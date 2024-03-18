Земляки Шукшина получили возможность подключиться к природному газу

Газовики получили уже больше 500 заявок

В Алтайском крае продолжается программа по догазификации

В Алтайском крае продолжается программа по догазификации и на днях природный газ пришел на родину известного писателя, актера и режиссера Василия Шукшина – в село Сростки.

Долгожданное событие

В наши дни село Сростки – это почти 1400 домовладений. Многие из его жителей 15 марта пришли на торжественную церемонию запуска газопровода. Для них это действительно настоящее событие, которого они ждали уже давно.

В Алтайском крае продолжается программа по догазификации

Программа по догазификации проводилась в селе в два этапа: в 2023-м подготовили распределительный газопровод протяженностью более 20 километров. Данный объект был реализован по краевой программе. Власти потратили на строительство почти 80 миллионов рублей. А параллельно с этим с июля 2022-го возводили другой крупный объект. Им-то и стал запущенный на днях газопровод. Благодаря этому появилась 100% техническая возможность запустить голубое топливо во все дома сростинцев. Таким образом, еще подключиться к ресурсу смогут свыше 700 человек.

Столь важное для села мероприятие посетили губернатор Алтайского края Виктор Томенко, генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Барнаул» Евгений Григоренко и глава Бийского района Денис Артемов.

В Алтайском крае продолжается программа по догазификации

– Сростки для Алтайского края – это село особое. В этом году в год юбилея Василия Макаровича Шукшина будет много культурных событий. Но мы не должны забывать и о текущей жизни, надо идти в ногу со временем. Мы все понимаем: газ – это выгодно, экологично, удобно, – подчеркнул Виктор Томенко.

Как рассказал поставщик ресурса, уже к моменту запуска было получено 577 заявок на догазификацию, заключено 508 договоров, а уже получили газ 176 домовладений. Жителям больше не надо заготавливать на зиму дрова и уголь. Разве что для растопки бани.

Новая жизнь

В числе первых, кто смог оценить все прелести природного газа в своем доме, стали местные пенсионеры, ветераны труда Юрий и Екатерина Васильевы. Глава семейства переехал в Сростки в 1978 году. А в 2000-м его назначили главой села. В этой должности он проработал два срока, а после ушел на заслуженную пенсию.

Екатерина в это время работала бухгалтером, потом устроилась в пекарню, а затем пришла в администрацию сельсовета. Кстати, дети Васильевых тоже живут в Сростках. Сами они пока только готовятся к подключению, так что сейчас искренне радуются за своих близких.

– Конечно, для нас это большое событие. Радость. Еще недавно топили печку два раза в день. В холода приходилось подкидывать. В дом несешь дрова, уголь. Из дома – золу. Теперь же большое облегчение для нас, – признается Юрий Васильев.

Что очень важно, для отдельных категорий граждан в Алтайском крае действуют льготы: им предоставляется компенсация до 100 тысяч рублей потраченных средств на подведение газа непосредственно к дому. Таким правом воспользовались уже около 1500 домовладельцев. На эти цели из краевого бюджета выделено больше 100 миллионов рублей.

Темпы хорошие

Как подчеркнул губернатор Виктор Томенко, в крае темпы догазификации достаточно хорошие.

В Алтайском крае продолжается программа по догазификации

– С 2021 года компания ведет активное строительство газовых сетей в рамках догазификации. За это время построено почти 1000 км газопроводов. На сегодня полностью завершено строительство сетей в 21 населенном пункте, по всему краю создана техническая возможность подключения 48,5 тысяч домовладений, – подтвердил Евгений Григоренко.

В целом на текущий момент около 56 тысяч домовладений в Алтайском крае имеют возможность подключиться к газу. Работа в данном направлении продолжится до конца 2024 года и тогда еще восемь тысяч домов получат доступ к голубому топливу.

В Алтайском крае продолжается программа по догазификации

– Также продолжается и газификация края. В ближайшие годы газ придет в населенные пункты, в которых его раньше не было – в Ребрихинском, Топчихинском, Тюменцевском районах. Также движемся в сторону Бийска: Косихинского, Зонального, Целинного и Алтайского районов. В населенные пункты этих районов скоро придет газ. Большие планы и по крупным газопроводам и на Славгород, и на Рубцовск. С учетом отводов – это почти 1000 километров газопроводов. Большая работа. Следующий этап, – подчеркнул Виктор Томенко.

Взято отсюда

18.03.2024