История создания Локтевского сереброплавильного завода

Локтевский сереброплавильный завод (1783–1893)

Локтевский сереброплавильный завод был пущен 22 ноября 1783 года, построен на крутом изгибе реки Алей, известном под именем «Локтя», «мощный по количеству серебряных руд, но бедный по содержанию в них металла» [1].

В сентябре 1782 года Василием Чулковым был утвержден генеральный план Локтевского медеплавильного завода с указанием построенных и планируемых к постройке зданий и сооружений, выполненный унтер-шихтмейстером Никитой Корелиным. На плане были указаны выкопанный канал к пропуску воды для действия водяных колес и канал к спуску воды из-под колес, а также отмечены места для построения казенного партикулярного строения: крепость, плавильная фабрика, пильная мельница, контора, лаборатория, меховая изба, магазины, конюшня, дом для командующего, офицерский дом, лазарет. Места для партикулярного строения, построенные: кирпичный сарай, обжигальный кирпичный сарай .

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В 7 вестах от завода на реке была сооружена плотина длиной 30 сажень с водоотводной канавой в 3 аршина глубины. По данным профессора Иосса «движущей силой завод был обеспечен вполне и в разное время года, воды всегда было большой избыток, чего нельзя было сказать о других Алтайских заводах». Использование силы реки осуществлялось гидравлическими колесами, замененными в последствие турбиной системы Жонваля.

По данным сибирской советской энциклопедии, завод имел 32 шахтных печи, 3 трейбофена, 2 извлекательных горна.

С 1786 по 1800 гг. при заводе находилась шлифовальная фабрика по обработке цветных камней, которую в дальнейшем перевели в с. Колывань.

В 1789 году был выполнен чертеж плана, профиля и фасада построенной в 1788 году при Локтевском заводе из гранитного камня плавильной фабрики. Чертеж подписан обер-бергмейстером Василием Чулковым. Кроме одноэтажного каменного здания плавильной фабрики на плане отмечены плавильные печи, гнезда для выпуска роштейна, меха, водяные колеса, валы, шихты, двери, окна, ворота, ларь, отделанный с двух сторон камнем, между ларем и фабрикой находились чуланы для инструментов и других припасов и др.

14 апреля 1792 года был выполнен чертеж плана, фасада и профиля одноэтажной каменной плавильной фабрики, находящейся при Локтевском заводе. На плане фабрики указаны лаборатория и в ней печи, муссерная изба с печью, плавильные печи, кожухи с вододействующими колесами, столбы со сводами перед печами и др.

В 1793 году было выполнено три чертежа плавильных печей устроенных в Локтевском заводе. Так, 24 февраля 1793 г. выполнен план-чертеж плавильных печей и фабричной стены завода. На плане, кроме существующих печей, красной краской пунктирно были указаны печи, которые должны быть построены . 21 апреля 1793 года выполнен чертеж обжигальной печи, которая должна быть построена в сарае при Локтевском заводе. На плане указаны план, профиль и фасад передней стены двухэтажного деревянного сарая. На третьем чертеже, выполненном 12 августа 1793 года, показан план и профиль плавильной печи завода, а также отмечены плавильные печи, часть стены плавильной фабрики, муссерная изба, лаборатория и др. Все чертежи подписаны В. Чулковым.

В 1801 г. Колывано-Воскресенские заводы были переданы в ведение Кабинета. В этом же году на Локтевском заводе была построена каменная двухэтажная контора. В здании на первом этаже в двух комнатах располагались арестантская и караульная, а на втором – школа и денежная кладовая [10]. В 1801 году был выполнен чертеж местоположения Локтевского завода и рудника с указанием реки Алей, проведенного канала и близлежащих гор. Здесь же было показано казенное строение и партикулярное домовое строение улицы служащих и людей другого звания, крестьян деревни Новоалейской. Чертеж подписал маркшейдер 9 кл. Аистов.

В государственном архиве Алтайского края сохранился чертеж и профиль воздушной машины Локтевского завода, сочиненный в 1809 году. В 1810 году был составлен план проектируемой крепости вокруг Локтевского завода. На территории завода находились следующие здания: два магазина, контора, рудоприемная важня, пепельная изба, пробирная и кузнеца, плавильная фабрика, обжигальный сарай, муссерная изба, мучная мельница, муссерная толчея, пильная мельница, салотопенная изба, меховая изба, сарай для припасов, а также на плане были отмечены водопроводный канал и двое ворот. Отдельно от зданий находились места для привезенных руд, угля и чистого шлака.

В 1811 году был составлен генеральный план казенного партикулярного строения Локтевского завода. На территории завода находились следующие строения: плавильная фабрика, обжигальная фабрика с обжигальными печами и кузницей, слесарная, пильная мельница, контора, лаборатория, ворота, магазины, меховая, конюшня, госпиталь с кухней, баня, погреб, дом командующего заводом, офицерские дома, дома мастеровых с огородами, мусорная толчея, амбары для провиантов, обыскательные дома и др. Чертеж был подписан В. Чулковым.

В этом же году было оставлено описание плавильной фабрики с машиною Локтевского завода. На чертеже изображен план фабрики с находящимися в ней печами, мехами, валами, водными колесами, указан шихт-плац, ларь, выпускной канал и др., а также фасад и профиль здания.

В 1813 году на плане казенного партикулярного строения Локтевского завода были отмечены плавильная фабрика, канал и ларь по которому проходила вода на фабрику, канал для спуска воды из-под колес, кузница и пробирная, сарай, мусерная толчея, мучная и пильная мельницы, обжигальная и при ней сарай, меховая, магазины для провианта и припасов, контора, салотопня, пепельная, сарай для деревянных припасов, казенные квартиры, лазарет со службами, конюшня, кожевня, партикулярное строение – заводских служащих 180 домов, крестьянских 76, а всего с казенными – 356 домов.

В 1828 году Высочайше утверждено управление Колывано-Воскресенскими заводами. В Барнауле находилось Горное Правление, а по заводам и рудникам – восемь Горных Контор. Локтевская Горная Контора заведовала Локтевским сереброплавильным заводом, рудниками Локтевским и другими, которые находились в окрестностях завода. Локтевский рудник, открытый по Чудским копям, был разработан Демидовым. Он находился в 3,5 верстах на север от завода, в кряже гор на правом берегу р. Алей.

В 1836 году Кулибин в своих записках о Колывано-Воскресенских заводах вот как описывал завод: «завод Локтевский, находится в 504 верстах к юго-западу от Барнаула, на р. Алей, впадающей в Обь. В нем 977 домов частных и казенных, 2362 жителя мужского и 2540 женского пола. Завод находится в Бийском уезде».

В конце 1840-х гг. капитану Айдарову предписано было провести опыты по расплавке жуков и криц на Барнаульском и Локтевском заводах. Под именем жуков и криц подразумевали металлическую массу, которая образуется в шпуре сереброплавильных и свинцовых печей. Если эта масса небольшой величины, то она называлась жуком, в противном случае – крицею. Образовавшиеся жуки и крицы при серебряной и свинцовой плавках на Колывано-Воскресенских заводах с заключенными в них благородными металлами до 1803 года не считались наличностью заводов.

После закрытия Алейского сереброплавильного завода и ежегодной перевозки в большом количестве жуков и криц на Локтевский завод, к 1820 году они составили на приходе завода 13,118 пудов со значительным содержанием благородных металлов. В 1820 г. на заседании Горного Совета под руководством Горного Начальника обер-берггауптмана Фролова рассмотрели вопрос о причинах образования жуков и криц, а также о способах их обработки. В дальнейшем предлагалось много способов обработки жуков и криц, но так как все они требовали первоначально раздробление жуков, поэтому не могли быть исполнены.

В 1848 году по приказанию Главного Начальника генерал-майора Аносова снова было предписано перепробовать все жуки и крицы, состоящие на приходе Локтевского и других заводов на содержание в них благородных металлов. Из двух тысяч ста шестидесяти четырех проб, сделанных на определение благородных металлов, в 541 куске жуков и криц Локтевского завода оказалось среднее содержание серебра – два золотника и золота – один золотник. Жуки содержали менее золотистого серебра, чем крицы. Зато серебро, в них находящееся, было богаче золотом и доходило до 80 золот в фунте.

Капитану Айдарову было поручено обработать в Локтевском заводе от 100 до 500 пудов криц и жуков. Производству опытов в Локтевском заводе не благоприятствовали местные условия: на площади не было в запасе тяжелошпатовых руд, поэтому в замену их в шихту употреблялись оборотные горновые роштейны, чрезвычайно насыщенные медью и железом и мало содержащие бария. После проведенных опытов, в 1849 году Горный Совет предложил устроить в Барнаульском заводе отражательную печь и испытать предложенный способ обработки жуков глауберовой солью с прибавлением кварца, для этого из Локтевского завода перевезти до 250 пудов жуков и криц.

По данным статистических сведений по Алтайским заводам за 1854 год Локтевский сереброплавильный завод выплавил серебра бликового на сумму 67 282,48 руб., свинца – 42 486,34 руб. Серебро было отправлено в С.-Петербург в Департамент Горных и Соляных дел, а свинец по распоряжению Военного Министерства был предназначен для действующей армии. Кроме сереброплавильного, на территории находились заводы: один салотопенный – выдал продукции на сумму 196,31 руб. и два кирпичных – 116,64 руб., продукция этих заводов была предназначена для казны.

10 июня 1855 года был выполнен чертеж водопроводного канала Локтевского завода с показом состояния в ларе воды от внешнего прореза до конца ларя, зафиксированного в июне месяце, с обозначением ширины канала до внешнего прореза, место, где находится запорный брус, с показом впадения реки Алей в устье заводского канала, неправильной линией указаны были места, где необходимо было углубить канал. В этом же году был выполнен план и разрез плотины, устроенной в Локтевском заводе на реке Алей.

В российском государственном историческом архиве обнаружен документ, в котором описывается состояние здания сереброплавильной фабрики Локтевского завода в 1858 году. Так, здание сереброплавильной фабрики состояло из наружных стен, ограждающих пространство фабрики, длиной 212 1/6 погон. саж., толщиной 0,5 погон. саж., высота передней стены – 7 арш., задней стены – 9 арш. Фундаменты стен в зимнее время не обследовались.

При осмотре были обнаружены повреждения в стене, обращенной на север – щели, в особенности в выходящем углу и отклонение этой стены от вертикального положения. Соседство водопроводного канала, прилежащего по всей длине этой стены и отстоящей на 2 арш. от нее, влияло на прочность фундамента – наблюдалась постоянная сырость.

Стены фабрики были сложены из кирпича и камня с пустотами внутри по всему протяжению стен. Пустота эта была забита насухо разного рода щебнем. Стены сложены без внутренних поперечных простенков.

В октябре 1858 года на заводе произошел пожар. В рапорте на имя начальника Алтайский заводов (№ 6390) Локтевская Горная Контора сообщила, что 10 октября 1858 года при сильном ветре загорелась крыша сереброплавильной фабрики возле трубы извлекательного горна от искры, вылетевшей из печной трубы. В это же время загорелась крыша фабрики в другом месте и в несколько мгновений пламя охватило весь западный скат крыши. Сильный ветер разнес пламя пожара по всей крыше, из-за этого вся улица частных домов быстро вспыхнула от пожара. Пожар был одновременно в 44 местах, горело 39 частных домов, 4 казенных и все здание сереброплавильной фабрики общей площадью 1932 кв. саж.

Всего от пожара пострадало следующее имущество – стропила и крыша фабрики, пять воздуходуйных машин, водопроводный ларь, толчея, воздуходуйные трубы, 39 частных домов заводских людей, сгоревших в пожаре было двое – женщина и девочка. Несмотря на пожар в домах, мастеровые проявили усердие по устранению пожара на заводе.

На 10 октября сереброплавильная фабрика выплавила серебра бликового 51 пуд, в т. ч. чистого 48 пуд. 15 фунт. 76 золот., свинца для военного ведомства 8020 пуд. 20 фунт.

В связи с пожаром на заводе была создана комиссия из помощника горного начальника подполковника Богданова и помощника управляющего Змеиногорским краем капитана Карпинского, для делопроизводства в комиссию включили аудитора Усова.

Главный начальник Алтайских заводов в своем рапорте в Кабинет ЕИВ от 20.10.1858 № 1129 о произошедшем пожаре на Локтевском заводе сообщил, что им сделаны следующие распоряжения:

1. К облегчению участи погоревших он предложил всем погорельцам возместить ущерб от пожара.

2. Для обеспечения на текущий год наряда на Алтайских заводах необходимо было определить убыток, причиненный пожаром казне. Для освидетельствования состояния оставшихся от пожара стен фабрики направили на завод архитектора Руммеля исследовать стены и возможность их использования в дальнейшем.

3. Из-за приостановления действия в Локтевском заводе, начальник Алтайских заводов сделал распоряжение для усиления наряда на заводы Обские (Барнаульский и Павловский), Гавриловский и Змеевский, распределив между ними количество серебра, которое Локтевский завод не сможет выполнить в текущем году. Посчитал необходимым допустить перевозку по вольным ценам руд в Барнаульский и Павловский заводы, как с площади Локтевского завода, так и со Змеевской площади, и с нижней пристани.

В документе было отмечено, что при осмотре завода в августе т. г. распоряжения местного управляющего подполковника Филева по устройству завода, распределению работ и установлению плавильного действия были найдены удовлетворительными.

И далее главный начальник Алтайских заводов Озерский сообщил в рапорте, что невозможность употребления при заводах, обрабатывающих сернистые руды, железных крыш и стропил из листового железа, делает «охранение от воспламенения до крайности затруднительным, небольшие пожары на заводах встречаются часто». Локтевский завод был расположен по соседству с Коростылевским и Сростинским борами, недалеко от Гатского бора. В заводе было: церковь, зданий и домов казенных каменных – 5, деревянных – 17, частных домов деревянных 820, лавок 24, число жителей разного звания обоих полов до 4350 душ.

По мнению генерал-майора Озерского Локтевский завод заслужил полное внимание правительства. Для предупреждения в дальнейшем Алтайских заводов от пожаров необходимо было:

– снабдить заводы приличными огнегасительными снарядами, которые имелись и в настоящее время, но были недостаточно сильны и не соответствовали своей цели.

– заменить деревянные воздухопроводные трубы на чугунные.

– заменить на сереброплавильных фабриках деревянные крыши на черепичные.

В январе 1859 года управляющий Локтевским заводом подполковник Филев сообщил, что после пожара на заводе выстроены вновь: водопроводной ларь, десятипестная точильня, 2 воздуходувных машины с 8-ю цилиндрическими колесами, тремя водоналивными колесами, системою воздухопроводных труб и фонтанов в 27 саж., теплые помещения под толчею, 2 машины. Трейбофенное отделение покрыто тесом по стропилам, а фабричное отделение на протяжении 60 саж. длины покрыто временным, достаточно прочным тесовым шатром, вмещающих 20 шахтных печей, 2 извлекательных горна и 3 трейбофена.

И далее Филев сообщил, что через два месяца завод был пущен в действие в числе 9 шахтных печей, 1 звлекательного горна, 2-х трейбофенов и толчеи. 14 декабря на заводе был получен с трейбофенами первый блик серебра в 3 с четвертью пуда.

4 апреля 1859 года в строительном комитете Алтайских горных заводов был рассмотрен и одобрен план, разрез, и фасад Локтевской сереброплавильной фабрики, предполагаемой к возобновлению в 1859 году.

На плане были отмечены шахтные печи, извлекательные горны, трейбофены, отражательная печь с трубой, рудные стойла, стены фабрики, трейбофенское отделение, помещение для приготовления набойки в трейбофены, воздуходувные машины, чуланы, арочные столбы, пролеты, арочные стены, лестницы для входа на полати для заброски руды в печь, чугунные воздухопроводные трубы, сточный канал, водопроводный ларь, толчея, крепость, бассейны, пожарное помещение, устройство для промывки руд, ворота, кожух для сохранения ларя от промерзания, стропила и крыша фабрики.

В это же время в строительном комитете Алтайских горных заводов был рассмотрен и одобрен план поперечного и продольного разреза толчеи с показом размещения чугунных кулаков, предполагаемой к построению в Локтевском заводе, подписанный подполковником Филевым.

19 сентября 1859 года вышел приказ о том, что представленные Алтайским Горным Правлением чертежи и сметы на перестройку Локтевского сереброплавильного завода передали для рассмотрения архитектору Кабинета ЕИВ Бровуру.

31 января 1860 года архитектор Высочайшего Двора Бровур сообщил в Кабинет ЕИВ, что документы на Локтевский завод составлены по правилам урочного положения, он согласен с представленными чертежами и сметой.

В 1859 году на Локтевском заводе было расплавлено руд более положения Горного Совета на 23 659 п., содержание руд оказалось – серебра бликового выплавлено из руд 265 п. 17 ф. 47 з. 24 д., сверх этого выплавлено из свинца Попова 24 п. 20 ф. 180 з. 72 д., всего 289 п. 38 ф. 32 зол. Свинца было выплавлено 13 440 п. 10 ф. 84 з., угля употреблено на 100 пудов руды 6,6 коробов. Руды серебро и свинцово содержащих было положено привезти на завод 765 456 пудов, а завезли – 706 724,5 пудов, флюсов – из 225 123 п. завезли на завод – 318 478 пудов.

27 мая 1860 года Горное отделение просило Кабинет ЕИВ ассигновать на возобновление завода 30 308,5 руб. серебром, пояснив, что передняя часть здания сереброплавильной фабрики пострадала мало, а задняя стена дала в нескольких местах трещины. Часть внутренней арочной стены также потеряла цементную связь и требует возобновления верхних рядов кирпичей. Деревянная часть здания – кровля со стропилами, окна и двери сгорели полностью.

По распоряжению Горного Совета в 1860 году крестьянам полагалось вырубить в лесосеках дров для Локтевского завода 9445 куренных сажень. Крестьяне, рудовозы и вольные возчики должны были перевезти на завод руды серебро и свинцово содержащих – 845 946 пудов, флюсов, глины, камня – 241 995 пудов.

Необходимость перехода к употреблению ископаемого топлива давно назрела на Алтайских заводах. Еще в 1857 году Горный Совет дал указание выслать партии для поиска каменного угля вблизи от Локтевского завода и деревни Курьи. В 1863 году горный инженер Корженевский предложил заменить на Обских заводах древесный уголь коксом, выжженный из угля Бачатской копи или найденного возле деревни Кемеровой. Предложение это не было принято из-за того, что на заводах были большие запасы угля прежних лет, довольно дешевого.

В 1875 году был составлен список недвижимого имущества, принадлежащих Алтайским горным заводам. Локтевский сереброплавильный завод был построен за счет заводских сумм. Недвижимое имущество завода на данный период состояло из плавильной фабрики с техническими устройствами, магазинов, лазарета, горной конторы и пяти домов для квартир служащих.

31 октября 1878 Алтайское Горное Правление отправило два списка недвижимого имущества по Алтайским горным заводам в Кабинет ЕИВ (№ 2642). Списки были составлены по состоянию на 1 января 1878 года.

За Локтевским сереброплавильным заводом числилось следующее недвижимое имущество:

Каменных зданий:

– сереброплавильная фабрика – стоимостью 9244,8 руб.

– при ней плавильных печей: 13 – на сумму 213,41 руб., 9 – 3920,66 руб., 2 – 706,9 руб.

– два печных корпуса – 1362,68 руб.

Рашетовские печи: первая – 871,26 руб., вторая – 65,66 руб.

– извлекательный горн – 826,48 руб.

– трейбофен – 198,48 руб.

– магазинов в фабрике было шесть – 7061,93 руб.

– кожух для помещения отражательной печи, трейбофенов и пожарных машин – 1200,86 руб.

– контора 2-х этажная – 582,12 руб.

– гауптвахта, тюремное помещение, кладовая для денег и бликового серебра – 90,65 руб.

– муссерная толчея – 694,97 руб.

– лаборатория, кузница и слесарная – 225,3 руб.

Деревянные: квартиры, госпиталь, баня, училище, церковь на каменном фундаменте с колокольней и оградой, два магазина, три конюшни, важня для приема руд, кладовые, три моста, водопроводной канал, четыре сарая, заводская крепость, заводская ограда, обыскательная изба, гвоздарный горн.

Всего недвижимого имущества при Локтевском заводе было на сумму 36462,3 рублей.

10 октября 1880 года Горное Правление донесло Кабинету ЕИВ, что перевозка руд и всех заводских материалов, как в продолжение предшествующей зимы, так и в лето производились на Алтайских заводах неуспешно, что заставляет опасаться за выполнение наряда по выплавке серебра. Локтевская Горная Контора сообщила, что в 1880 году положено было привезти на завод Зыряновских руд 198 677 пудов, а доставлено к августу 1880 года только 104 581 п. Подряжены были возчики на доставку 38 500 пудов, а на перевозку 55 600 п. руды возчиков не удалось найти, т.к. крестьяне окрестных волостей отказались от перевозки руд, находя назначенную за это заводоуправлением плату в 9,5 коп. за пуд не выгодной для себя. Контора спрашивала разрешение на увеличение платы из имеющихся заводских сбережений за 1880 год до 1200 рублей.

И далее Контора в своем рапорте в Горное Правление сообщила причины из-за чего, по ее мнению, перевозка руды замедлилась: 1. От сильных буранов и бездорожья, бывших в январе-феврале 1880 г. 2. Вследствие того, что многие из прежних постоянных рудовозов Локтевского завода, как малороссы, доставляли прежде до 50 т п. руды на волах, а сейчас из-за падежа скота, они отправились на заработки в другие места.

По данным профессора Иосса в 1884 году сереброплавильная фабрика состояла из одного здания с пристройской. В ней размещались 28 шахтных печей (из них 2 Рашетовские), 3 извлекательных горна и 3 трейбофена. Шахтные печи в основном были однофурменные, высотой 12. Две называемые Мансфельдские печи (высотой 20) были построены еще в 50-е годы ХIХ в. и с тех пор не действовали. Две Рашетовские 10-ти фурменные печи, одна из них была построена в 1868 г. горным инженером Л. А. Карпинским, другая построена в 1872 году А. В. Кобылиным, действовали печи успешно, проплавляли старые сортированные сока (до 500 п. в сутки). В 1884 году эти печи были остановлены, из-за того, что при плавке серебряных руд расход угля в них был слишком велик, а для свинцовой плавки они оказались непригодны, вследствие большого угара свинца.

Лещади однофурменных печей были изготовлены из Савушкинского гранита, на форванды шел более крупнозернистый Рамовский гранит. Воздуходувных машин в Локтевском заводе было семь, каждая с четырьмя однодувными деревянными цилиндрами. Меха приводились в движение деревянными вододействующими колесами 5 аршин в диаметре. В минуту колесо и цилиндры делали до 11 оборотов.

Завод работал на древесном топливе, ежегодно выплавлял от 4 до 5 тонн серебра и до 315 тонн свинца. В 1860 г. на работах было занято мастеровых и рабочих 1230 человек, кроме того к заводу было приписано 26830 крестьян.

Руды доставлялись с Зыряновского и Заводинского рудников. От Усть-Каменогорска руды зимой везли до завода 199 верст, летом был более короткий путь, всего 78 верст. На утрату в пути с Усть-Каменогорска до завода полагалось 2 процента. Плата за провоз в 1881 году составляла 10,5 коп. с пуда, в 1882 г. – 11 коп., в 1883 – 12 коп.

Руды Сокольного и Крюковского месторождений привозились на завод зимой за 223 версты, а летом путь сокращался на 200 верст. За перевозку Сокольных и Крюковских руд в 1881 году платили 13 – 14 коп. за пуд, в 1883 году было предложено возить по 15 коп.

В качестве флюсов при рудной плавке употреблялись: шпат Змеиногорский, доставляемый на завод по 3 коп. за пуд, соль глауберова с Боровых озер, по цене 9 коп. за пуд и известковый камень по 2 коп. за пуд.

Уголь для завода заготавливался в куренях Гатском (Гатский бор) и Беловском (Касмалинский бор, запасы лесов в этом бору были крайне ограничены). При среднем расстоянии куреней в 110 верст (в том числе 25 в. через Барнаульский бор по сыпучему песку) провоз угля обходился в 1881 г. в 1,9 руб., в 1883 г. плата повысилась до 2,0 руб. за короб, а с доставкой на завод плата должна была составить 2,75 руб.

Дрова для завода заготавливались в Шульбинском (Локтевском) бору, (который был сильно поврежден порубками прежних лет) за 48-50 верст от завода. Стоимость на месте составляла 1,4 руб. за куренную сажень, а с доставкой на завод – 7,4-7,5 руб.

Руды колчеданистые (Зыряновские) перед плавкой прожигались, на один пожег расходовалось 0,5 куренной сажени дров на 1000 пудов. В шихту серебряной плавки шло 200 пудов руды и почти столько же примесей.

В шихту серебряной плавки шли руды Сокольного месторождения (40-60 п.) и Зыряновские колчеданы (55-70 п.), а также Зыряновские охристые руды (20 п.) и Сугатовские колчеданы (15 п.). Сверх того прибавляли роштейн горловой (30 п.), сок горновой (25 п.), сок сортированный от плавки Поповских руд (80-100 п.), сок чистый (60 п.), известняк (45-50 п.), соль глауберова (10 п.) и шпат Змеевский (15 п.). Всего в шихту шло 150-165 пудов руды и 270-285 пудов примесей.

В шихту свинцовой плавки шли руды Зыряновские охристые с незначительной прибавкой (10-20 п.) колчеданистых, а в качестве примесей – роштейн серебряной плавки (40 п.), сока горновые (20 п.), сока чистые (40 п.), глет (20-30 п.), известь (35 п.) и соль глауберова (8-10 п.).

Людей у печи было трое: плавильщик на свинцовой плавке получал 100 руб. в год, на серебряной – 90 руб. в год, засыпщик и работник по 70 руб. Шлаковоз на казенной лошади получал 50 рублей.

Работы на заводе были организованы в три смены на основании предписания Кабинета ЕВ от 17 сентября 1786 года. В предписании велено было разделить всех горных людей на три смены, с тем, чтобы две смены работали без праздников и выходных целых две недели, а третья часть в это время отдыхала и выполняла свои домашние дела.

В мае 1882 года по Высочайшему повелению ЕИВ была командирована комиссия под председательством действительного статского советника Н. Ржевского для ознакомления с положением Алтайского округа. По горному производству рассматривали следующие вопросы: рудничное хозяйство, горнозаводское производство, механическое дело и золотопромышленное дело.

В отчете комиссия отметила, что в Змеиногорском округе, на четырех сереброплавильных заводах (Барнаульском, Павловском, Локтевском и Змеевском) производство страдает от дороговизны руд, от отсутствия запасов руд, от недостатка и дороговизны горючего, от недостатка воды, приводящей в движение воздуходувные машины. Общее состояние заводов, по мнению членов комиссии, находилось в полном упадке, требовалось обновление всего горнорудного хозяйства. Все постройки на сереброплавильных заводах были в ветхом состоянии, механические устройства устарели. В заключении комиссия выдала рекомендации по усовершенствованию деятельности заводов, в том числе посоветовала с введением обогащения руд, сосредоточить выплавку серебра и свинца на Локтевском заводе, изменив сам ход плавки, сообразно качеству получаемых шлихтов.

При передаче в 1883 году Локтевского завода от коллежского советника Кобылина статскому советнику Жмакину выявилась недостача в древесном угле в количестве 3079 коробов на сумму 7133,1 рублей.

В связи с этим была создана комиссия, которая 23 октября 1884 года составила акт, в котором отметили, что с 1 января 1881 по 1 июня 1883 г. в Локтевском заводе было принято угля 38 978 коробов, выписано в расход на плавку руд и соков 29 909 кор. и расплавлено руд серебряных – 231 600 пуд., свинцовых – 227 402 пуд., соков – 109 936 пудов.

Для сравнения комиссия составила таблицу по четырем заводам за вторую половину 1883 г. проплавлено:

Руды: Павловский Барнаульский Змеевский Локтевский серебрянной 41 400 п. 67 176 п. 78 160 п. 84 056 п. свинцовых 12 580 п. 34 213 п. 30 039 п. 37 982 п. соков 2 973 п. – 8 400 п. – Употреблено угля на 100 пудов 4 800 кор. 7 909 кор. 8 185 кор. 8 314 кор. Проплавленной руды 8,8 кор. 7,8 кор. 7,6 кор. 6,8 кор. Отношение: руды свинца к руде серебра 1 : 3,3 1 : 1,9 1 : 2,6 1 : 2,2

Такое колебание в расходах угля зависело от качества древесного угля, степени подготовки руд для плавки, отношений количества проплавленных руд свинцовых к серебряным, количества проплавленных соков, состояния воздуходувных машин, способа плавки руд.

Комиссия отметила, что уголь во всех заводах мусороватый, со значительным количеством головни, наиболее чистый уголь был в Локтевском заводе, наименее – в Павловском.

Только в одном Змеевском заводе руды были надлежащим образом подготовлены, в остальных заводах почти не было запаса руд, не только обожженных, но и сырых и Локтевский завод был не исключением.

Воздуходувные машины были не исправны и в особенности в заводах Павловском и Локтевском.

И далее в акте комиссия отметила, что все заводы продолжали действовать во вторую половину 1883 года как и раньше, за исключением Локтевского завода, который постепенно изменял свои операции с целью сокращения горновой операции (извлечения серебра) через что было достигнуто сокращение расходов угля и в рабочих руках. По мнению членов комиссии это было два фактора, в которых чувствовалась наибольшее затруднение на Локтевском заводе и цель эта была достигнута, хотя и в ущерб угара металла.

Как на стоимость продукции влияла производительность завода показано в следующей таблице:

Год: Годовая выплавка пудов серебра Стоимость заводу 1 пуда серебра (рубли) 1872 203 931 1875 139 1126 1877 166 1094 1879 167 1071 1880 108 1095 1885 79 1361 1887 100 1180 1889 111 1191

За 13 лет годовая плавка серебра на заводе постепенно сокращалась. За период с 1872 по 1885 гг. сокращение производства на заводе произошло на 38,9%. В 1872 году серебро обходилось заводу дешевле, чем в 1885 году. В дальнейшем завод постепенно стал наращивать выплавку серебра и сократил свои затраты.

В 1891 г. на заводе было выплавлено бликового серебра 113 п. 36 ф., из которого получилось чистого серебра 104 п. 6 ф., золота 3 п. 6½ ф. и свинца 892 фунов.

Закрыт завод был в 1893 году в связи с истощением ближайшей топливной базы и безуспешностью поисков каменного угля по Иртышу. Начальник Алтайского горного округа В. К. Болдырев в телеграмме от 4 декабря 1892 года предложил сдать Локтевский сереброплавильный завод (как и другие сереброплавильные заводы) в аренду под сахарные, стеариновые, винокуренные, мукомольные и другие частные производства. Необходимо было вызвать желающих арендовать заводы через газетные публикации, чтобы прицениться и узнать условия.

Для ликвидации заводов были назначены особые уполномоченные лица, которые должны были принять в свое заведывание школы, церкви, фельдшеров с аптечными принадлежностями. Все другие учреждения – цеха необходимо было упразднить, а движимое имущество сдать в магазины. Старые технические устройства разобрать. В освободившихся казенных квартирах рекомендовано было разместить школы, фельдшеров и лесничих. На заводе оставили необходимые караулы, а все лишние входы заколотили.

Хотя Локтевский завод считался упраздненным, тем не менее, в 1892, 1893, 1894 гг. на нем производилась выплавка серебра и свинца из оставшихся в запасе руд. В заводском селении в 1897 г. было жилых домов 864, 2 церкви, больница, горная и земская школы, 5 питейных домов, несколько торговых лавок. Жителей 6196 (3046 м. и 3151 ж.). Ежедневно устраивался базар, ежегодно ярмарка.

В ХХ в. здания Локтевского сереброплавильного завода не сохранились. В результате более чем вековой работы завода (сегодня его материальные остатки визуально не прослеживаются), на территории современного поселка Локоть образовалось значительное по объему техногенное месторождение золотосодержащих шлаков. В середине 80-х гг. ХХ века во время обследования месторождения, А. Д. Сергеев обнаружил под шлаками участки каменной кладки дренажной системы Локтевского завода.

28 декабря 1994 года Локтевский сереброплавильный завод был поставлен на государственную охрану постановлением Алтайского краевого Законодательного Собрания № 169.

В 1997 г. администрацией Алтайского края и «Южсибгеолком» был объявлен конкурс на право разведки и разработки золотосодержащих шлаков Локтевского техногенного месторождения.

Как сообщила газета «Алтайская правда» от 31.12.1997 месторождение расположено на окраине с. Локоть Локтевского района Алтайского края в 35 км от г. Горняк и в 10 км от ж/д станции Ремовская, с которыми связано асфальтированное шоссе. Месторождение представлено отвалами шлаков Локтевского сереброплавильного завода, складированными на высокой незатопляемой террасе р. Алей. Остаточные запасы шлаков оценивались в 280-300 тыс. т. с содержанием золота 0,8-1г/т, серебра 40-50 г/т, меди 0,4-0,5 %, свинца 0,5-0,6%, цинка 1-1,2%.

В связи с объявлением конкурса на право пользования недрами, для разведки с последующей добычей драгоценных металлов из шлаков Локтевского сереброплавильного завода, НПЦ «Наследие» в 2001 г. обратило внимание участников конкурса, что по действующему законодательству любая строительная и хозяйственная деятельность на объектах культурного наследия и в пределах зон их охраны проводится только после получения разрешения Министерства культуры РФ.

Для получения разрешения на разработку шлаковых отвалов Локтевского сереброплавильного завода необходимо было предварительно проведение специалистами обследования на предмет выявления и фиксации остатков заводских сооружений.

ИСТОЧНИК КРАСНАЯ КНИГА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ