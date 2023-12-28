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Автодорстрой очищает улицы города от снега

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Автодорстрой очищает улицы города от снега

Автодорстрой очищает улицы города от снега

Автодорстрой очищает улицы города от снега

Автодорстрой очищает улицы города от снега

Автодорстрой очищает улицы города от снега

Автодорстрой очищает улицы города от снега

После снегопада в ночь с 27 на 28 декабря главный акцент в работе дорожной службы сделан на очистку дорог и тротуаров.

Для этих целей на дорогах краевой столицы в ночь работало 132 единицы техники, в дневную смену задействовано 89 единиц техники и 125 дорожных рабочих.

Прометание тротуаров ведется на улицах Димитрова, Молодежная, Пионеров, Советская, Профинтерна, Сизова, Аносова, Кавалерийская, Шукшина, Попова, Солнечная поляна, Гущина, Малахова, Воровского, Бульвар 9 Января, 8 Марта, Профсоюзов, Парфенова, Ткацкая, Цеховая, Чайковского, Кулагина, Сухова, Смирнова, Титова, Глушкова, Чудненко, Чеглецова, 80 Гвардейской Дивизии, Беляева, Тимуровская, 40 Лет Октября, Союза Республик, Шевченко, Путиловская, Мамонтова, Лазурная, Балтийская, Северном Власихинском проезде и на других участках.    

Посыпка тротуаров ведется на проспектах Строителей и Социалистическом, улицах Молодежная, Антона Петрова, Новосибирская, Мамонтова, Попова, Островского, Юрина, Сибирская, Магистральная, Научный городок и других.

Продолжается вывоз снега с улиц Профинтерна, Сизова, Шевченко, Путиловская, Глушкова, Чудненко, Чеглецова, Горно-Алтайская, 80 Гвардейской Дивизии, Беляева, Союза Республик, Тимуровская, Димитрова, Молодежная, 40 Лет Октября, Обского бульвара, проспекта Космонавтов, площадей Баварина, Советов, Сахарова, Октября, с Змеиногорского тракта и других участков.

Просим жителей города быть внимательными на дорогах и тротуарах, с пониманием относиться к работе дорожной техники.

Взято отсюда

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