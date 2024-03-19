Совещание по вопросу предстоящего текущего ремонта дорог в краевой столице сегодня провел глава города Вячеслав Франк. В нем приняли участие заместитель главы администрации города по экономической политике Сергей Рябчун, председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту, Валерий Ведяшкин, председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Ольга Шернина, руководитель МБУ «Автодорстрой» Виктор Райко.

По словам Валерия Ведяшкина, в 2024 году по итогам осеннего обследования дорожной сети на текущий ремонт дорог из городского бюджета планировалось направить 67,4 млн рублей, запланировано отремонтировать порядка поврежденных 100 участков.

«Учитывая неблагоприятные погодные условия, в том числе значительные перепады температур этой зимой, число участков, нуждающихся в ремонте возрастет. В ближайшее время комитет проведет дополнительное обследование дорог города на выявление поврежденных участков, но уже сейчас можно говорить, что МБУ «Автодорстрой» потребуется дополнительное финансирование на выполнение работ по текущему ремонту», – сообщил Валерий Ведяшкин.

По словам Виктора Райко, выделение дополнительный средств позволит увеличить выполнение текущего ремонта, окончательный план которого будет сформирован после дополнительного комиссионного обследования.

По итогам совещание главой города принято решение о дополнительном выделении 100 млн рублей на текущий ремонт дорог. Глава города поручил комитету по финансам налоговой и кредитной политике подготовить советующие изменения в бюджет города, для их рассмотрения депутатами Барнаульской городской думы в ближайшее время.

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