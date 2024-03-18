Городская дорожная служба продолжает работу на дорогах и тротуарах. Сегодня, 18 марта, проводится прометание тротуаров, очистка и вывоз снега с подходов к пешеходным переходам, площадок остановочных павильонов, грейдирование сельских дорог.

Очистка тротуаров проводится на улицах Титова, Солнечная поляна, Гущина, Просторная, Геодезическая, проспекте Строителей и на других участках улично-дорожной сети.

Очистка остановок и подходов к пешеходным переходам ведется на улицах Титова, Георгия Исакова, Попова, Малахова, Жасминная, Хлеборобная, Просторная, Пионеров, Советской Армии, Антона Петрова, проспектах Красноармейском, Калинина, Комсомольском и на других участках во всех районах города.

Грейдирование сельских дорог частного сектора проводится в микрорайоне Восточном, поселках Гоньба, Октябрьский.

Сегодня в день на дорогах города работает 77 единицы техники и 115 дорожных рабочих.

Напомним, центральная диспетчерская служба МБУ «Автодорстрой» работает в круглосуточном режиме, обратиться можно по тел. 504-360.

Взято отсюда