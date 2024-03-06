В совещании приняли участие заместили главы администрации города, главы районных администраций (в режиме видеоселекторной связи), руководители профильных комитетов.

В рамках совещания рассмотрены планы мероприятий по благоустройству и ремонту дорог в текущем году. Первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров проинформировал о том, что объявлены конкурсы на определение подрядных организаций для выполнения благоустроительных работ в парках «Юбилейный» и «Изумрудный».

Напомним, в этом сезоне в «Юбилейном» будет продолжено обустройство пешеходных дорожек (работы планируется завершить до середины октября); в «Изумрудном» появится павильон для игры в шахматы, физкультурная площадка, а также парковка в районе ледового комплекса «Мотор» (срок окончания работ – начало сентября).

Состоялся конкурс на определение подрядчика по благоустройству дворовых территорий. Название подрядной организации станет известно 20 марта, после заключения муниципального контракта, об этом сообщил заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства Сергей Татьянин. Он напомнил, что в этом году предстоит ремонт 38 дворов, с наступлением благоприятных погодных условий подрядчик сможет приступить к работам.

Председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин доложил о том, что сформирован график ремонта дорог; проводится работа с ресурсоснабжающими организациями по синхронизации дорожного ремонта с плановыми мероприятиями на инженерных коммуникациях. Главой города дано поручение главам районных администраций совместно с профильным комитетом держать на особом контроле восстановление благоустройства после перекопов на участках проезжей части и тротуаров.

Руководитель комитета по дорожному хозяйству и транспорту также сообщил, что в МУП «Горэлектротранс» на 15 процентов увеличена заработная плата кондукторов трамваев; предприятием уже проводится набор персонала.

Районными администрациями осуществляется контроль за очисткой кровель многоквартирных домов. Вячеслав Франк поручил усилить работу в этом направлении по результатам прошедшего снегопада и в связи с потеплением, уделив особое внимание мониторингу состояния домов, находящихся в аварийном и ветхом состоянии.

Взято отсюда