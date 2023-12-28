Из-за снегопада 21 и 22 декабря основной акцент в работе дорожной службы сделан на очистку дорог и тротуаров от снега. В ночную смену на дорогах города работало 145 единиц техники.

Механизированная очистка дорог проводилась на пр. Комсомольском, ул. Димитрова, ул. Молодежной, пл. Баварина, пл. Советов, пл. Сахарова, пл. Октября, Павловском тракте, пр. Строителей, ул. Челюскинцев, ул. Ядринцева, ул. Папанинцев, ул. Солнцева, ул. Смирнова, ул. Бехтерева, ул. Червонной, ул. Юрина, ул. Полярной, ул. Власихинской, ул. Фурманова, ул. Матросова и на других участках улично-дорожной сети во всех районах города.

Очистка тротуаров от снега проводилась на Павловском тракте, пр. Строителей, пр. Красноармейском, ул. Молодежной, пр. Социалистическом, ул. Антона Петрова, ул. Георгия Исакова, ул. Матросова, ул. Северо-Западной, ул. Папанинцев, ул. Профинтерна, ул. Крупской, ул. Червонной, ул. Телефонной, ул. Власихинской, ул. Солнцева, ул. Ядринцева и других участках улично-дорожной сети.

Очистка дорог от снега автогрейдерами проводилось на ул. Арбатская, ул. Кольцевая в поселке Казенная Заимка, ул. Сибирская, ул. Магистральная в поселке Научный городок, ул. Попова, ул. Малахова, ул. Сосновая, ул. Ковыльная, ул. Ветеринарная, ул. Новосибирская, ул. Весенняя, ул. Георгиева, ул. Сухэ-Батора, ул. 50 лет СССР, ул. Панфиловцев, ул. Ленинградская, ул. Энтузиастов, ул. Малахова, ул. Заринская, ул. Бабуркина, ул. Автотранспортная, ул. Сельскохозяйственная, ул. Взлетная, ул. Балтийская, ул. Шумакова, ул. Лазурная и на других участках.

Удаление снежного вала с проезжей части шнекоротором проводилось в поселках Черницкое, Мохнатушка, на Павловском тракте и на Солнечной Поляне.

Также проводился вывоз снега с улиц города, посыпка дорог противогололедными средствами.

В дневную смену работы по поддержанию дорог и тротуаров в нормативном состоянии будут продолжены. На дорогах и тротуарах города будут работать 101 единица техники и 127 дорожных рабочих.

Взято отсюда