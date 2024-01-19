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МБУ «Автодорстрой» продолжает борьбу с ледяным накатом

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МБУ «Автодорстрой» продолжает борьбу с ледяным накатом

МБУ «Автодорстрой» продолжает борьбу с ледяным накатом

МБУ «Автодорстрой» продолжает борьбу с ледяным накатом

Сегодня, 19 января, на подходах к пешеходным переходам и тротуарах, там, где не проходит крупногабаритная техника, работал мини-погрузчик АНТ 1000 с навесным оборудованием для скалывания льда. Работы велись на улицах Малахова, Гридасова, Германа Титова.

Кроме того, проводилась обработка тротуаров противогололедными реагентами на улицах 40 лет Октября, Г. Алтайской, Матросова, Мало – Тобольской, Л. Толстого, Аванесова, Короленко, Гущина, Юрина, Малахова, проспекте Ленина и других участках. 

В дневную смену на дорогах и тротуарах краевой столицы работало 125 дорожных рабочих, 89 единиц техники.

Напомним, что в прошлом году Учреждением приобретено навесное оборудование для скалывания льда для АНТ 1000, предназначенное для вскрытия и разрыхления укатанного снега и льда, это эффективное средство для очистки дорог и тротуаров. Навесное оборудование представляет собой простую и прочную конструкцию – острый свободновращающийся на оси диск, установленный на жесткой раме. Сначала с помощью скрепера вскрывается лед или утрамбованный снег, после чего они без труда сгребаются ковшом и грузятся в бортовую машину.

Взято отсюда

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