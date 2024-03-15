Резкие перепады температур в межсезонье отрицательно повлияли на состояние дорожного полотна улично-дорожной сети города. МБУ «Автодорстрой» приступил к локальному ремонту дорог наиболее проблемных участков, требующих первоочередного восстановления, с начала ноября. С целью соблюдения технологического процесса работы проводились в период благоприятных погодных условий, без резких перепадов температур.

Накануне, 14 марта, проводится ремонт участка дороги на ул. Мамонтова в селе Власиха в районе здания № 84. Также на текущей неделе выполняется ремонт ул. Власихинской от ленточного бора в сторону ул. Малахова.

С начала сезона отремонтированы участки дорог на пересечении улиц Антона Петрова, Попова, пр-та Ленина с ул. Партизанской, на улицах Малахова, Фурманова, проспектах Строителей, Красноармейском, на пр-кте Ленина от пр-кта Строителей до ул. Димитрова, на улице Новосибирской в микрорайоне Новосиликатный, в пер. Некрасова от ул. Димитрова до ул. Папанинцев, на пересечении пр-кта Комсомольского, ул. Димитрова и на других участках дорог.

Дорожные бригады проводят локальный ремонт дорог как в ночное время, так и в дневное время. Просим автомобилистов с пониманием относиться к дорожным работам, обращать внимание на расставленные знаки и соблюдать правила дорожного движения.

Взято отсюда