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МБУ «Автодорстрой» проводит локальный ремонт дорог

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МБУ «Автодорстрой» проводит локальный ремонт дорог

МБУ «Автодорстрой» проводит локальный ремонт дорог

МБУ «Автодорстрой» проводит локальный ремонт дорог

МБУ «Автодорстрой» проводит локальный ремонт дорог

МБУ «Автодорстрой» проводит локальный ремонт дорог

МБУ «Автодорстрой» проводит локальный ремонт дорог

МБУ «Автодорстрой» проводит локальный ремонт дорог

МБУ «Автодорстрой» проводит локальный ремонт дорог

Резкие перепады температур в межсезонье отрицательно повлияли на состояние дорожного полотна улично-дорожной сети города. МБУ «Автодорстрой» приступил к локальному ремонту дорог наиболее проблемных участков, требующих первоочередного восстановления, с начала ноября. С целью соблюдения технологического процесса работы проводились в период благоприятных погодных условий, без резких перепадов температур.

Накануне, 14 марта, проводится ремонт участка дороги на ул. Мамонтова в селе Власиха в районе здания № 84. Также на текущей неделе выполняется ремонт ул. Власихинской от ленточного бора в сторону ул. Малахова.

 С начала сезона отремонтированы участки дорог на пересечении улиц Антона Петрова, Попова, пр-та Ленина с ул. Партизанской, на улицах Малахова, Фурманова, проспектах Строителей, Красноармейском, на пр-кте Ленина от пр-кта Строителей до ул. Димитрова, на улице Новосибирской в микрорайоне Новосиликатный, в пер. Некрасова от ул. Димитрова до ул. Папанинцев, на пересечении пр-кта Комсомольского, ул. Димитрова и на других участках дорог.

Дорожные бригады проводят локальный ремонт дорог как в ночное время, так и в дневное время. Просим автомобилистов с пониманием относиться к дорожным работам, обращать внимание на расставленные знаки и соблюдать правила дорожного движения.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
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МБУ «Автодорстрой» проводит локальный ремонт дорог

МБУ «Автодорстрой» проводит локальный ремонт дорог

Резкие перепады температур в межсезонье отрицательно повлияли на состояние дорожного…

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